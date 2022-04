Microsoft na przestrzeni lat wiele się od Apple’a nauczył. Spójrzmy chociażby na mechanizm robienia zrzut ekranu - niegdyś było to toporne narzędzie, dostępne pod przyciskiem Prtscrn, podczas gdy Mac od wielu lat dawał możliwość wykonywania szybkich zrzutów ekranu i natychmiastowego zapisywania ich na pulpicie. Dziś pod zakładką Win+S znajdziemy narzędzie wycinania jeszcze bardziej zaawansowane niż to na macOS, co pokazuje, że może i Windows nadrabia zaległości dość powoli, ale gdy już je nadrobi, robi to dobrze.