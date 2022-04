Najlepsza funkcja macOS wkrótce trafi do Windowsa 11. Microsoft podkrada pomysły od Apple'a

Ta nadzieja nie jest zresztą irracjonalna. Warto pamiętać, że były czasy, gdy dzisiejsza funkcja wycinania ekranu dostępna pod skrótem Win+Shift+S wcale nie była integralną częścią Windowsa 10. Windows tak straszliwie odstawał od macOS pod względem możliwości wykonywania zrzutów ekranu, że dedykowana temu aplikacja powstała w tzw. „Garażu” Microsoftu, gdzie testowane są eksperymentalne funkcje. Eksperyment okazał się takim sukcesem, iż Gigant z Redmond zaimplementował to narzędzie w systemie. Liczę na to, że jeśli szybki podgląd plików spodoba się użytkownikom, to Microsoft prędzej czy później zintegruje go z Windowsem 11, podobnie jak mógłby to zrobić z innymi funkcjami, które znajdziemy w PowerToys – bo wiele z nich to nic innego jak kopie rozwiązań, które od lat funkcjonują w macOS.