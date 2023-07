Wirtualna maszyna - jak ją zrobić? Wykorzystaj VirtualBox

Co to jest maszyna wirtualna? Praktycznie rzecz biorąc, to odizolowane od podstawowego systemu operacyjnego środowisko do uruchamiania programów - często również nazywane piaskownicą, bowiem możemy się tam "bawić" bez konsekwencji dla działania głównego OS.



Środowisko maszyny wirtualnej - jak sama nazwa wskazuje - jest sztuczne. Można tam instalować dowolny obsługiwany system operacyjny, a uruchamiane tam programy będą z niego korzystać jak z rzeczywistego OS na prawdziwym komputerze.