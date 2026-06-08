Nowa Siri już tu jest. Poznaj Siri AI

Siri, przez lata obiekt żartów i memów, wreszcie dostaje szansę, by przestać być asystentem, który nie potrafi ustawić minutnika - a stać się czymś, co faktycznie rozumie użytkownika i jego cyfrowe życie. To próba stworzenia asystenta od nowa - z nową architekturą, nowym interfejsem, nowymi możliwościami i, co najważniejsze, nową filozofią działania.

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Asystent, który w końcu rozumie kontekst - nie tylko słowa

Siri AI potrafi odpowiadać na pytania dotyczące treści wyświetlanych na ekranie użytkownika, wykorzystywać wiedzę o kontekście do wyszukiwania w aplikacjach oraz korzystać z zasobów sieci, aby uzyskiwać aktualne informacje i generować pomocne odpowiedzi

Największa zmiana polega na tym, że Siri AI ma rozumieć kontekst. I to nie w tym starym, ograniczonym sensie, w którym Siri pamiętała jedno zdanie wstecz, a potem udawała, że nie wie, o czym mówisz. Apple twierdzi, że nowa Siri potrafi analizować to, co dzieje się na ekranie, w aplikacjach, w wiadomościach, w mailach, w zdjęciach, w dokumentach - i łączyć te informacje w spójną odpowiedź.

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Jeśli ktoś wysłał ci kiedyś adres restauracji, Siri go znajdzie. Jeśli masz w mailu potwierdzenie rezerwacji to Siri je wyciągnie. Jeśli chcesz przypomnieć sobie, kiedy ostatnio byłeś w Gdańsku, to Siri pokaże zdjęcia z tamtego okresu. Jeśli zapytasz, kiedy masz wizytę u dentysty, to Siri przejrzy twoje wiadomości i kalendarz, zamiast odpowiadać „nie znalazłam niczego na ten temat”.

Siri AI jest zintegrowana ze Spotlight na iPadzie i Macu

To jest poziom integracji, który Google i Microsoft rozwijają od miesięcy, ale Apple dotąd trzymał się od tego z daleka. Teraz wchodzi w to na pełnej prędkości.

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Siri jako czat - Apple w końcu przyznaje, że ChatGPT zmienił świat

Najbardziej symboliczna zmiana to pojawienie się aplikacji Siri - pełnoprawnego czatu, w którym można prowadzić rozmowy, wracać do poprzednich wątków, kontynuować je i zaczynać nowe. Użytkownicy chcą rozmawiać z AI jak z czatem. Chcą konwersacji, historii, kontekstu. Apple to wreszcie dostarcza. I robi to w sposób typowy dla siebie: historia rozmów synchronizuje się przez iCloud, więc zaczynasz na Macu, kończysz na iPhonie, a potem wracasz do tego na iPadzie. Siri przestaje być funkcją - staje się usługą.

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Siri AI wykorzystuje nową architekturę Apple Intelligence, w tym modele, które działają na urządzeniach i serwerach

Siri, która widzi świat - multimodalność wreszcie trafia do Apple’a

Jedną z najbardziej imponujących nowości jest Visual Intelligence. Siri potrafi analizować obrazy - zarówno te z aparatu, jak i te na ekranie. Apple wprowadza nawet specjalny tryb w aplikacji Aparat, w którym Siri „patrzy” na to, co widzisz, i może udzielać informacji w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy mogą dostosować ekspresję i tempo głosu Siri

To oznacza, że możesz skierować aparat na rachunek, a Siri policzy kwotę i podzieli ją między znajomych. Możesz pokazać jej talerz jedzenia, a Siri poda wartość odżywczą. Możesz zrobić zdjęcie urządzenia, a Siri powie, co to jest i jak działa. Możesz wskazać fragment tekstu na ekranie, a Siri go przetłumaczy, podsumuje albo wyjaśni.

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Pisanie z Siri - asystent, który zna twój styl

Apple wprowadza też Writing Tools - narzędzia, które pozwalają Siri pisać i edytować teksty w dowolnym miejscu systemu. To nie jest nic nowego w świecie AI, ale Apple robi to po swojemu: Siri ma analizować twój styl komunikacji i dopasowywać się do niego.

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Dedykowana aplikacja Siri

Jeśli zwykle piszesz krótkie, rzeczowe maile - Siri będzie pisać krótkie, rzeczowe maile. Jeśli piszesz długie, rozbudowane wiadomości - Siri zrobi to samo. Jeśli masz tendencję do używania konkretnego tonu - Siri go przejmie. To może być jedna z najbardziej praktycznych funkcji całej aktualizacji. Nie każdy potrzebuje multimodalnej analizy obrazu, ale każdy pisze wiadomości.

Integracja z systemem - Siri jako warstwa, nie funkcja

Apple chwali się, że Siri AI jest teraz „wszędzie”. I faktycznie - integracja jest głęboka. Siri pojawia się w Spotlight, w menu kontekstowym, w Dynamic Island, w Smart Stacku na Apple Watchu, a w Vision Pro przyjmuje formę trójwymiarowej wizualizacji, którą można „postawić” w przestrzeni i mówić do niej patrząc na nią.

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Prywatność jako karta przetargowa - Apple gra swoją ulubioną melodię

Visual Intelligence jest teraz dostępne na Macach i iPadach

Apple mocno podkreśla, że Siri AI działa na nowej architekturze Apple Intelligence, która ma gwarantować prywatność. Część zadań wykonuje urządzenie, a część - serwery Private Cloud Compute, które mają nie przechowywać danych i być audytowalne przez ekspertów.

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To oczywiście odpowiedź na obawy związane z AI w chmurze. Apple gra swoją tradycyjną kartą: „u nas dane są bezpieczne”. I choć można mieć wątpliwości, czy jakakolwiek chmura jest w pełni „prywatna”, to trzeba przyznać, że Apple przynajmniej próbuje stworzyć alternatywę dla klasycznego modelu.

Wymagania sprzętowe - i tu zaczyna się zgrzyt

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Jak zwykle przy Apple Intelligence - nie każdy sprzęt to udźwignie. Siri AI wymaga najnowszych urządzeń: iPhone’a 16 lub 15 Pro, iPada z M1 lub nowszego, Maca z M1 lub nowszego, Apple Watcha Series 10 lub Ultra 2, Vision Pro. To oznacza, że ogromna część użytkowników zostanie na lodzie. iPhone 14 Pro? Za słaby. iPad Pro z A12Z? Za słaby. MacBook Pro z Intelem? Zapomnij.

Dostępność - w Polsce poczekamy dłużej

Siri AI na start będzie dostępna tylko po angielsku. Apple obiecuje szybkie rozszerzenie języków, ale nie podaje dat. Co gorsza - w Unii Europejskiej Siri AI na iOS i iPadOS nie będzie dostępna na premierę z powodu regulacji DMA. Apple twierdzi, że „szuka rozwiązania”. To oznacza, że użytkownicy w Polsce mogą poczekać dłużej niż reszta świata. I to nie jest dobra wiadomość.

Czy to przełom?

Siri AI może udzielać użytkownikom wskazówek i sugestii, które pomogą im udoskonalić umiejętność pisania

Apple nie wynalazł tu niczego, czego nie widzieliśmy u konkurencji. Google, Microsoft, OpenAI - wszyscy mają multimodalne modele, kontekstowi asystenci i narzędzia do pisania. Ale Apple ma coś, czego nie ma nikt inny: miliard aktywnych urządzeń i system, który kontroluje od początku do końca.

Jeśli Siri AI faktycznie działa tak, jak pokazano -kontekstowo, bez błędów i z pełną świadomością tego, co dzieje się na ekranie - to może być największa zmiana w iOS od czasu App Store. Jeśli nie działa? Cóż, wtedy Apple będzie musiało tłumaczyć, dlaczego „najbardziej zaawansowany asystent w historii firmy” nadal nie potrafi ustawić minutnika na makaron.

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Nowa Siri AI to bez wątpienia ogromna zmiana - technologicznie, funkcjonalnie i filozoficznie. Apple w końcu wchodzi w erę asystentów AI na serio. Funkcje wyglądają imponująco, integracja jest głęboka, a podejście do prywatności - ambitne. Ale przed Apple’em stoją dwa wyzwania: dostępność i wymagania sprzętowe. To one zdecydują, czy Siri AI stanie się codziennym narzędziem, czy kolejną funkcją, o której większość użytkowników tylko czyta w Internecie.

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Maciej Gajewski 08.06.2026 20:43

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