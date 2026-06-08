iOS 27 już do pobrania. Jeśli się odważysz

Firma z Cupertino co roku podczas Worldwide Developers Conference prezentuje nowe „duże” wersje swoich systemów operacyjnych. Te powstawały na przestrzeni ostatnich kilku dekad, ale w zeszłym roku Apple ujednolicił ich nazewnictwo. Z tego powodu dzisiaj, podczas keynote otwierającego tegoroczne WWDC 2026, pojawiły się pierwsze wersje oprogramowania takiego jak:

iOS 27 do telefonów iPhone;

iPadOS 27 do tabletów iPad;

macOS 27 do komputerów Mac;

watchOS 27 do zegarków Apple Watch;

tvOS 27 do przystawek Apple TV;

visionOS 27 do gogli Apple Vision Pro.

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O nowościach w poszczególnych nowych systemach operacyjnych Apple’a pisaliśmy już w osobnych materiałach. Do ich premiery pozostało jeszcze co prawda kilka miesięcy, ale jak to zwykle bywa, wszyscy chętni mogą już teraz sprawdzić pierwsze nowości, w tym odświeżonego asystenta Siri w praktyce. Nie każdy jednak powinien to robić. Instalując to oprogramowanie można napytać sobie biedy.

iOS 27 Developer’s Beta 1 już do pobrania

Pierwsza wersja iOS 27 jest już dostępna do pobrania, podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozostałych nowych systemów Apple’a takich jak iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27. Wgrać je mogą już dzisiaj wszyscy chętni posiadacze kompatybilnych z nimi sprzętów - ale większość osób nie powinna tego robić. Lepiej uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne wydania.

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Obecnie mamy do czynienia z tymi pierwszymi wersjami iOS-a 27 i spółki, które oznaczono jako Developer’s Beta 1. Jak wskazuje nazwa, nie są one przeznaczone dla konsumentów, tylko dla twórców oprogramowania mobilnego. Apple daje im możliwość testów oprogramowania we wczesnej wersji, które może być jeszcze pełne błędów, aby testowali już teraz nowe funkcje, API itd.

iOS 27 Developer’s Beta 1 oraz analogiczne wydania pozostałych systemów udostępniane są po to, aby twórcy oprogramowania na iPhone’y i inne sprzęty Apple’a mogli przygotować na czas aktualizacje swoich apek, aby ich użytkownicy nie musieli potem czekać tygodniami na update’y. Zdecydowanie nie polecamy wgrywania tego typu oprogramowania czytelnikom, którzy sami nie programują!

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Systemy operacyjne Apple’a w tej pierwszej wersji dla programistów zawsze są pełne błędów, ich wydajność pozostawia sporo do życzenia, a brak optymalizacji może wyraźnie skracać czas pracy na jednym ładowaniu urządzeń z akumulatorami. W skrajnych przypadkach zainstalowanie tego typu softu może doprowadzić nawet do bezpowrotnej utraty danych lub trwałego uszkodzenia sprzętu.

iOS 27 oficjalnie już we wrześniu

Jeśli tylko nie macie jakiegoś ogromnego parcia, by korzystać z nowości, które wprowadzają iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27 przed ich oficjalną premierą, lepiej byłoby zaczekać na ich debiut. Tego spodziewamy się, jak zwykle, we wrześniu, czyli za nieco ponad dwa miesiące, na chwilę przed premierą niezapowiedzianych jeszcze oficjalnie telefonów z rodziny iPhone 18.

A co z osobami, które boją się instalować iOS 27 i pozostałe systemy w wersji Developer’s Beta, ale i tak korci je, by sprawdzić samemu nowości, w tym nową wersję Siri? Dla tego typu pasjonatów mam dobrą wiadomość, gdyż Apple prowadzi równolegle publiczny program betatestów. Kierowany jest do tych konsumentów, którzy mają chęć testować niegotowe oprogramowanie i są świadomi zagrożeń.

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iOS 27 Public Beta 1 - kiedy będzie?

Zwykle na ok. miesiąc po premierze systemów Apple’a w wersji Developer’s Beta 1 oraz kilku kolejnych aktualizacji tego typu pojawiają się ich wydania oznaczone jako Public Beta 1. W tym przypadku można liczyć na to, iż największe problemy wieku dziecięcego zostały już wyeliminowane, ale to nadal nie jest gotowe oprogramowanie, które zwykle ma jeszcze masę błędów.

Z doświadczeniami wiemy, iż systemy iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i visionOS w wersji Public Beta bywają, hm, używalne, ale sprawiają problemy - w tym np. z wydajnością czy czasem pracy na jednym ładowaniu. Okazjonalnie pojawiają się w nich również bugi cięższego kalibru, a aby je wyeliminować, konieczne może okazać się wyczyszczenie sprzętu do ustawień fabrycznych.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie polecam wgrywania systemów takich jak iOS 27 w wersji Public Beta. Jśli już się na to zdecydujecie, to robicie to na własną odpowiedzialność! Podczas testowania oprogramowania tego typu zawsze istnieje realne ryzyko zarówno utraty danych (w tym tych przechowywanych w chmurze!), jak i nawet fizycznego uszkodzenia sprzętu - czego nie pokryje gwarancja.

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Na koniec warto dodać, że WWDC 2026 to ostatnia duża konferencja firmy z Cupertino, którą poprowadził Tim Cook. Pod koniec tegorocznych wakacji opuści on swoje dotychczasowe stanowisko CEO, a już we wrześniu nowym szefem Apple’a zostanie John Ternus, czyli inżynier, a nie księgowy.

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Piotr Grabiec 08.06.2026 21:52

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