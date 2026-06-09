Zainstalowałem iOS 27. Apple mówi "rewolucja", ja pytam: gdzie?

Co może pójść nie tak? Życie na krawędzi to moje drugie imię, a bycie na bieżąco z najnowszym systemem wymaga pewnych poświęceń, zwłaszcza jeśli chodzi o baterię i stabilność.

Zresztą, kto zabroni instalować wersję deweloperską komuś, kto ma pełne prawo nazywać się deweloperem? Moje kwalifikacje w tej dziedzinie są wręcz niezaprzeczalne. W całym swoim życiu napisałem aż dwie aplikacje, z których oczywiście żadna nigdy nie ujrzała światła dziennego i nie trafiła do App Store. Ale hej, kod to kod, prawda?

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Ten imponujący dorobek programistyczny w zupełności wystarczył, abym poczuł wewnętrzny przymus pobrania profilu beta i wgrania nowego systemu.

Szukanie nowości ze szkłem powiększającym

Telefon uruchomił się ponownie, na ekranie pojawiło się logo jabłka, a ja wstrzymałem oddech, czekając na rewolucję. Ekran blokady odblokował się z dobrze znanym kliknięciem i… nic. Dosłownie nic się nie zmieniło.

Zacząłem więc szukać nowości ze szkłem powiększającym w ręku. Przewijałem ekrany główne w lewo i prawo, otwierałem foldery, rozwijałem Centrum Sterowania. Gdzie ta rewolucja? Gdzie te przełomowe zmiany interfejsu, które sprawią, że mój smartfon poczuje się jak urządzenie z innej galaktyki? Niestety, na pierwszy rzut oka, a także na drugi i trzeci, iOS 27 to po prostu stary, dobry znajomy w dokładnie tym samym ubraniu.

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Ale serwis 9to5mac opublikował gigantyczną listę wszystkich nowości (wszak te mignęły przez sekundę-dwie na konferencji WWDC 2026 przez ekran), które trafiły lub trafią do tego systemu (i innych systemów Apple'a).

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"Gigantyczna" lista nowości (przygotujcie się na długą lekturę)

Patrząc na tę listę, można odnieść wrażenie, że Apple napisało system od nowa. Są tam setki pozycji, częściowo wygenerowane przez sztuczną inteligencję ze slajdu podczas konferencji. Żeby nie być gołosłownym, oto ta pełna lista przetłumaczona na nasz język.

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Najważniejsze nowe funkcje i poprawki iOS 27:

Liquid Glass: nowy suwak do dostosowywania przezroczystości jako część większego ulepszenia designu.

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Odświeżone ikony: ulepszone, ostrzejsze i bardziej wyraziste dzięki dodatkowym warstwom refrakcji.

Wydajność: aplikacje uruchamiają się o 30 proc. szybciej.

AirDrop: transfery szybsze o 80 proc.

Optymalizacja CPU: starsze iPhone'y będą bardziej responsywne dzięki nowemu harmonogramowi CPU (obsługa wszystkich urządzeń od iPhone'a 11 i SE 2. gen wzwyż).

Przebudowana wyszukiwarka: nowy indeks wyszukiwania poprawiający Spotlight i indeksujący kontekst urządzenia tuż po aktualizacji.

Mail: nowy system rankingowy ułatwiający znajdowanie potrzebnych informacji.

Zdjęcia: udostępniane albumy iCloud obsługują teraz Androida i Windowsa.

Zdrowie: bardziej zaawansowane śledzenie cyklu.

AirPods: wprowadzenie niestandardowego korektora dźwięku (Custom EQ).

Apple Maps: ulepszona funkcja Flyover z bogatszymi obrazami z lotu ptaka.

Bezpieczeństwo i zaufanie: aktualizacje Kont Dzieci Apple i kontroli rodzicielskiej.

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Reszta z gigantycznej listy ze slajdu na Keynote:

Nowy język interfejsu dla angielskiego (Kanada) i angielskiego (Filipiny)

Szybsze połączenia AirPlay z Apple TV i HomePodem

Trafniejsze sugestie wyszukiwania w Spotlight

Dźwięk ze stron internetowych nie przerywa już dźwięku systemowego

Cofanie i ponawianie edycji ekranu głównego w iPadOS

Szybsze zapisywanie plików PDF

Ulepszone "Najlepsze wyniki" w aplikacji Mail

Filtrowanie zdjęć i wideo w Udostępnionych Albumach

Więcej formatów dokumentów w Podglądzie

Rysowanie w Notatkach w macOS

Nowy układ klawiatury dla języka słoweńskiego i estońskiego

Dostęp do Centrum Sterowania podczas Klonowania ekranu iPhone'a

Przewijanie audio w oknie "Teraz odtwarzane" w CarPlay

Dodawanie słów kluczowych do zdjęć i wideo w aplikacji Zdjęcia

Bardzo duże widżety w widoku "Dzisiaj" w iPadOS

Wydarzenia na żywo dla Dokładnego Znajdowania znajomych

Lepsza wydajność baterii w Apple Watch

Inteligentne pobieranie na Apple TV

Obsługa instrukcji "Else if" w Skrótach

Szybszy podgląd tablic w aplikacji Freeform

Dokładniejsze śledzenie kroków na Apple Watch

Sortowanie według ukończonych treningów Fitness+

Szybsze ładowanie wiadomości w aplikacji Mail

Lepsza łączność dla akcesoriów domowych Thread

Automatyczna interpunkcja podczas pisania na klawiaturach wielojęzycznych

Szybsze aktualizacje akcesoriów inteligentnego domu

Kliknięcie z klawiszem Option dla dodatkowego sortowania

Bardziej wydajne monitorowanie alertów awaryjnych

Szczegóły ochrony AppleCare w Ustawieniach w tvOS

Bardziej intuicyjne serie w aplikacji Dziennik

Bardziej spójne zachowywanie pozycji okien na zewnętrznych wyświetlaczach

Zaktualizowane środowisko podcastów wideo w macOS

Formaty czasu w języku naturalnym dla chińskiego i hindi

Zwiększona energooszczędność przeglądarki Safari w iOS i macOS

Aplikacja do rysowania w Wiadomościach

Szybsze aktualizacje danych w aplikacji Zdrowie

Transkrypcje nagrań rozmów dla chińskiego tradycyjnego, japońskiego i portugalskiego (brazylijskiego)

Ulepszone ustawienia kontrolerów gier

Łatwiejsze czytanie i edytowanie plików PDF za pomocą VoiceOver

Lepsze statystyki baterii

Płynniejsze przewijanie w Bibliotece aplikacji

Ulepszona nawigacja w nakładce do gier

Płynniejsze odblokowywanie iPhone'a

Używanie własnych panoram jako Środowisk w visionOS

Szybsze zamykanie okien w iPadOS

Poprawiona wydajność w Apple News

Paski boczne od krawędzi do krawędzi

Niezawodniejsza edycja tekstu od prawej do lewej w Freeform

Wyszukiwanie odinstalowanych multimediów w Wiadomościach

Wszystkie opcje widoczne w ustawieniach Aparatu

Pomoc z hasłem dostępna z ekranu blokady

Obsługa rozmów grupowych w Skrótach

Nowe klawiatury (m.in. afrikaans, baskijski, filipiński, galicyjski, zulu)

Płynniejsze działanie tablic Freeform

Ulepszona obsługa kontrolera PlayStation Access

Poprawiona niezawodność przesyłania strumieniowego Apple Music

Nowe przejścia AutoMix

Aparat zużywa mniej energii w Trybie niskiego zużycia energii

Opcja bardzo małego widżetu w visionOS

Odświeżone strony albumów w Apple Music

Status synchronizacji iCloud dla wpisów w Dzienniku

Bardziej responsywne Centrum Sterowania w tvOS

Szybsze przeglądanie plików sieciowych

Status Ethernet na pasku menu w macOS

Rejestrowanie objawów perimenopauzy i menopauzy w aplikacji Zdrowie

Poprawiona łączność Wi-Fi w watchOS

Szybsze wielojęzyczne przetwarzanie tekstu dla pisma ręcznego w wielu językach

Klucz gościa w watchOS

Rozszerzone możliwości "Pobierz zawartość ekranu" w Skrótach

Szybsze parowanie akcesoriów HomeKit

Szybsze ładowanie widoku "Teraz odtwarzane" w Muzyce

Szybsze ładowanie zawartości strony startowej w Safari

Zwiększone limity załączników w Dzienniku

Dokładniejsze mapy tras w aplikacji Fitness po treningach

Nowe klawiatury dla języków rdzennych Ameryki Północnej

Przełączanie między dwoma iPhone'ami z tym samym numerem telefonu

Sugestie odbiorców oparte na treści przy udostępnianiu zdjęć i linków

Ulepszenia organizacji albumów w aplikacji Zdjęcia

Edukacja o perimenopauzie i menopauzie w aplikacji Zdrowie

Ulepszone RDMA przez Thunderbolt

Dostosowywanie Liquid Glass (płynnego szkła)

Obsługa nagrań z kamer 4K w aplikacji Dom

Szybsze uruchamianie aparatu w Trybie niskiego zużycia energii

Kolorowe ikony na pasku bocznym

Szybsza reakcja Sterowania Głosowego w iOS

Dokładniejsze "Odwiedzone miejsca" w Mapach

Ulepszona synchronizacja Wiadomości między urządzeniami

Podwójny aparat w FaceTime

Szybsze przeglądanie i przesyłanie plików w aplikacji Pliki w iPadOS

Zdjęcia i wideo w pełnej rozdzielczości w Udostępnionych albumach iCloud

Szybsze przełączanie ekranów blokady

Przechowywanie danych w Skrótach

Dodatkowe uprawnienia uczestników w Udostępnionych albumach

Przewodniki w Mapach dostępne w większej liczbie miejsc

Nowe okna z krzywizną w visionOS

Ulepszona funkcja Flyover w Mapach

Dostosowywanie pokazów slajdów w Zdjęciach

Linki do sekcji w Notatkach

Bardziej energooszczędny Hotspot osobisty na wszystkich urządzeniach

Stylizowane notatki z kont kalendarzy innych firm

Ulepszone Centrum Sterowania w visionOS

Wsparcie dla perimenopauzy i menopauzy w aplikacji Zdrowie

Opcjonalny stały pasek menu na iPadzie

Ekran blokady konsekwentnie pozostaje wybudzony podczas przewijania powiadomień

Szybsze transfery AirDrop

Adaptacyjne płótno Trybu ciemnego w Freeform

Bardziej elastyczne opcje udostępniania w aplikacji Znajdź

Kolekcja "Zrobione przeze mnie" w Zdjęciach

Bardzo duże widżety w iOS

Nieudane wiadomości automatycznie ponawiają próbę wysłania

Zapisywanie dowolnego pokazu slajdów jako wideo w Zdjęciach

Szybsze działanie aplikacji webowych w Safari

Wygasanie Udostępnionych albumów

Szybsze ładowanie klawiatur emoji i naklejek

GymKit na iPhonie i Apple Watchu

Przeprojektowana aplikacja Podcasty dla tvOS

Skonsolidowana aplikacja Znajdź w watchOS

Poprawiona dokładność dystansu podczas treningów na bieżni

Ulepszenia interfejsu w aplikacji Znajdź

Klawiatura Cháizi

Bogatsze podglądy linków do współpracy w iCloud

Ulepszone zarządzanie energią Bluetooth

Prośby o dostęp do elementów udostępnionych przez iCloud

Rozszerzona obsługa dotyku w Sidecar

Szybsze rozpoznawanie tekstu na zdjęciach i dokumentach

Obsługa klonowania ekranu Maca w rozdzielczości 5K

Płynniejsze przewijanie w Kalendarzu

Płynniejsze animacje i grafiki w Safari

Odświeżone strony wykonawców w Apple Music

Wyszukiwanie wewnątrz programów w Podcastach

Zablokuj i dotknij, aby wyświetlić i odpowiedzieć na powiadomienia w visionOS

Poprawiony kurs nawigacji i dokładność GPS w CarPlay

Inteligentne sugestie dotyczące języka i konfiguracji klawiatury

Szybsze rozpoczynanie treningu w aplikacji Trening

Zaktualizowane Liquid Glass

Niezależna głośność alarmów

Płynniejsze przełączanie aparatów podczas powiększania wideo

Szybsze uruchamianie rozszerzeń aplikacji w watchOS

Ostatnia aktywność w Udostępnionych albumach

Ulepszenia aktualizacji map offline

Poprawiona jakość FaceTime przy słabych połączeniach

Gest stuknięcia w Apple Watch

Zsynchronizowana liczba kroków w aplikacjach Zdrowie i Fitness

Niestandardowe EQ dla AirPodsów

Szybsze odtwarzanie multimediów w watchOS

Szybsze indeksowanie skrótów i akcji w Spotlight

Wielojęzyczne sprawdzanie gramatyki

Szybsze ładowanie nowych ujęć w Zdjęciach

Kopiowanie i wklejanie jako Markdown w Notatkach

Przeprojektowany edytor Skrótów

Ciągłe wysyłanie zdjęć, wideo i tekstów w Wiadomościach

Zapisywanie klatki wideo jako zdjęcia

Szybsza obsługa JavaScript w Safari

Wybór konkretnego zwierzaka w Tasowaniu zdjęć

Modyfikowanie wielu wydarzeń w Kalendarzu

Alarmy uwzględniające święta w Chinach

Niezawodniejsze indeksowanie wyszukiwania w Mail

Zmiana rozmiaru aplikacji z iPhone'a w iPadOS

Reagowanie dowolnym emoji w Udostępnionych albumach

Sugestie pisania dla wietnamskiej klawiatury VNI

Zaktualizowane ikony paska menu

Sugestie interpunkcji podczas pisania po chińsku

Skonsolidowane powiadomienia dla wielu reakcji Tapback w Wiadomościach

Zaktualizowane ikony aplikacji

Przesuń w dół, aby odświeżyć w macOS

Większe rozmiary tekstu w tvOS

Obsługa scen przestrzennych dla panoram w visionOS

Jednoczesne oglądanie strumieni z kompatybilnych kamer w aplikacji Dom

Dynamiczna siatka aplikacji w watchOS

Nazwy aplikacji na pasku stanu iPada

Uczestnictwo w Udostępnionych albumach iCloud z Androida i Windowsa

Alternatywne kalendarze dla Indii obsługują bieżącą strefę czasową podczas podróży

Płynniejsze przewijanie w Safari w macOS

Szybsze uruchamianie i łączenie z Wi-Fi w visionOS

Jednolite paski narzędzi

Miniatury wyświetlane dla odinstalowanych multimediów w Wiadomościach

Zmiana rozmiaru aplikacji w Klonowaniu iPhone'a

Wyszukiwanie konwersacji w Wiadomościach po numerze telefonu lub pseudonimie kontaktu

Łatwiejsze zapraszanie innych do Udostępnionych albumów

Foldery współpracy w Freeform

Ulepszone formatowanie list w Mail

Oceny gwiazdkowe w Zdjęciach

Spójne promienie zaokrąglenia rogów

Łatwiejszy wybór karty i zarządzanie płatnościami z Apple Pay

Automatyzacje zrzutów ekranu i powiadomień w Skrótach

Bardziej wydajne wykrywanie wody na Apple Watch

Widżet zaparkowanego samochodu w stosie inteligentnym w Mapach

Szybsze wykrywanie odbiorców AirDrop

Zoptymalizowany harmonogram CPU

Automatyczne dostosowywanie i resetowanie kolumn

Wyszukiwanie zdjęć i wideo za pomocą dodatkowych metadanych

Poprawiona niezawodność bezprzewodowego CarPlay

Rozszerzenie języków Listy zakupów w Przypomnieniach

Płynniejsze przełączanie między stronami Ekranu Głównego

Wyszukiwanie zwraca ładniejsze zdjęcia ludzi i zwierząt domowych w Zdjęciach

Ulepszona konwersja ze skryptów fonetycznych podczas pisania w języku chińskim i japońskim

Płynniejsze przewijanie w Centrum sterowania i Galerii sterowania

Rysowanie w Freeform w macOS

Szybsze uruchamianie aplikacji

Więcej trybów dla zewnętrznych wyświetlaczy

Łatwiejszy dostęp do doświadczeń w Aparacie

Opcja priorytetyzacji synchronizacji ze Zdjęciami iCloud

Łatwiejsze zapisywanie zdjęć z Udostępnionych albumów

Szybszy dostęp do paska menu w iPadOS

Przeprojektowane ustawienia w aplikacji Apple Watch

Obsługa zmian strefy czasowej w trybie Sen

Dokładniejsza orientacja zdjęć

Uproszczona konfiguracja Dostępności wspomaganej

Szybsze i niezawodne odczytywanie NFC

Szybsze otwieranie widoku pełnoekranowego z widżetu Zdjęcia

Płynniejsze animacje i uruchamianie aplikacji w tvOS

Znaczniki czasu dla wpisów w Dzienniku

Obsługa wideo DRM w Klonowaniu iPhone'a

Linie podziału w Notatkach

Szybsze rozpoczynanie odtwarzania w Apple Music

Płynniejsze przewijanie w galerii widżetów

Łatwiejszy dostęp do kodów odzyskiwania dla Kont Apple

Szybszy dostęp do udostępnionych treści na iCloud.com

Szybki start z kontaktem odzyskiwania

Obsługa audio News+ w iPadOS

Opcja dodawania własnych zdjęć do Tasowania zdjęć

Płynniejsze animacje w artykułach News i Giełdy

Transkrypcja poczty głosowej na żywo (Singapur/Japonia)

Płynniejsze animacje w Mission Control i Spaces

Odwiedzone miejsca w Mapach dostępne w większej liczbie miejsc

Szybsze renderowanie karty Kolekcje w Zdjęciach

Płynniejsza zmiana rozmiaru strony startowej w Safari

Widok wyboru w Zdjęciach

Przeglądanie salda karty w Portfelu w watchOS

Szybszy "Szybki powrót do usługi"

Zaktualizowane widoki godzinowe i 10-dniowe w Pogodzie

Wydarzenia na żywo w Dynamic Island w trybie poziomym

Karty transportu publicznego i dowody tożsamości w inteligentnym stosie w watchOS

Łatwiej dostępny link udostępniania dla współpracy w iCloud

Szybsze przełączanie okien w iPadOS

Bardziej wyraziste aktywne okna

Pokaż krawędzie dla ułatwień dostępu w macOS

Widżet dla wirtualnego wyświetlacza Maca w visionOS

Uproszczona konfiguracja udogodnień dotykowych w iOS i iPadOS

Ulepszenia parowania i Handoff dla aparatów słuchowych MFi

Widoki wielu kart w Safari w visionOS

Obsługa funkcji Pismo Odręczne dla języków hindi i marathi za pomocą Apple Pencil

Płynniejsze przejścia między Wi-Fi a sieciami komórkowymi

Treningi Fitness+ dla perimenopauzy i menopauzy

Odtwarzacz MiniPlayer Audio w CarPlay

HDR dla interfejsu użytkownika systemu macOS

Kolekcja dokumentów tożsamości w Zdjęciach

Poprawiona dokładność wskaźnika nieprzeczytanych wiadomości w Mail

Proaktywna konfiguracja kluczyka samochodowego

Wyszukiwanie w języku naturalnym dla tras w Mapach

Niezawodniejsze przechowywanie z kamer HomeKit

Kontekst ekranowy dla trafniejszych sugestii pisania w języku chińskim i japońskim

Szybsze dodawanie ostatnich zdjęć z aparatu w Wiadomościach

Aktualizacje widżetów w czasie rzeczywistym po otwarciu aplikacji

Obsługa śledzenia zamówień w Portfelu w Australii i Kanadzie

Usunięcie Radomia z mapy Polski

Szybsze wejście i wyjście z trybów Dostępność wspomagana i Dostęp nadzorowany

Obsługa udostępniania multimediów z aplikacji innych firm

Rozszerzona obsługa języków do automatycznej kategoryzacji w Przypomnieniach

Szybsze tworzenie konta użytkownika w macOS

Uproszczone szczegóły wydarzeń w Kalendarzu

Podpisy na żywo w FaceTime dla chińskiego tradycyjnego

Nowe sugestie dla inteligentnego stosu w watchOS

Szybsze rozpoczęcie przesyłania do Zdjęć iCloud

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Detale, które "zmieniają życie"

Problem w tym, że gdy tylko uda wam się dobrnąć do końca tej listy, szybko zorientujecie się, że zdecydowana większość z nich brzmi w stylu: "Nowy układ klawiatury dla języka estońskiego" albo "Szybsze zapisywanie plików PDF". Super, na pewno zmieni to moje życie o 180 stopni, gdy będę pisał do moich estońskich znajomych.

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Apple twierdzi na przykład, że ikony zostały ulepszone, by wyglądać "ostrzej i bardziej wyraziście dzięki dodatkowym warstwom refrakcji". Wpatrywałem się w ikonę Wiadomości przez dobre pięć minut. Mrużyłem oczy, zmieniałem kąt patrzenia, wycierałem ekran z odcisków palców. Nic nie widzę.

Ładne ikonki. Ale jak bardzo są ładniejsze od iOS-a 26?

A co z wydajnością? Według zapowiedzi aplikacje mają uruchamiać się o 30 proc. szybciej. Mój iPhone już wcześniej otwierał wszystko w ułamku sekundy, więc teraz te 30 proc. to chyba różnica między jedną milisekundą a drugą. Być może superkomputery w laboratoriach Apple są w stanie to zmierzyć. Ale nie ja.

Dwie ważne nowości

Podsumowując ten pierwszy kontakt: iOS 27 to na ten moment dla mnie mistrzostwo w kategorii "znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się te obrazki". Trzeba mieć w sobie naprawdę dużo samozaparcia, żeby ekscytować się "lepszym formatowaniem list w Mailu" albo "nowymi formatami czasu dla języka hindi". Z perspektywy codziennego użytkowania, instalacja tego systemu to po prostu wgranie nowego numerka w ustawieniach.

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Ale żeby nie być gołosłownym i nie wyjść na ignoranta, muszę oddać Apple sprawiedliwość - są w tym systemie dwie zmiany na plus.

Pierwsza z nich to absolutna rewolucja w zarządzaniu dźwiękiem. iOS 27 w końcu pozwala na niezależne ustawienie głośności dla alarmów i minutników oraz osobno dla dzwonków i powiadomień systemowych! Koniec z zawałem serca o 6:00 rano tylko dlatego, że wieczorem chciałem głośniej słyszeć dzwonek telefonu. Po odznaczeniu opcji "Dopasuj do głośności dzwonka" nasze budziki w końcu żyją własnym, niezależnym życiem.

Druga innowacja na miarę lądowania na księżycu, to możliwość... uwaga... usunięcia widżetu "Teraz Odtwarzane" z ekranu blokady! Teraz wystarczy jedno pociągnięcie palcem, a widżet znika. Co więcej, ten magiczny gest chowa również odtwarzacz z Dynamic Island.

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Żabson wymazany, a nadal gra. Szok.

Także ten. iOS 27 zapowiada się po prostu dobrze. Apple nic nie popsuł, a tylko ulepsza. Ale to jak aktualizacja twojego piekarnika. Działa? Działa. I bardzo dobrze.

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Oliwier Nytko 09.06.2026 10:59

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