Zainstalowałem iOS 27. Apple mówi "rewolucja", ja pytam: gdzie?
Apple oficjalnie zaprezentował iOS 27, a wraz z nim w ręce testerów trafiła pierwsza wersja deweloperska. Postanowiłem od razu wziąć sprawy w swoje ręce i zainstalować tę wczesną, pełną błędów betę bezpośrednio na moim głównym, prywatnym iPhonie.
Co może pójść nie tak? Życie na krawędzi to moje drugie imię, a bycie na bieżąco z najnowszym systemem wymaga pewnych poświęceń, zwłaszcza jeśli chodzi o baterię i stabilność.
Zresztą, kto zabroni instalować wersję deweloperską komuś, kto ma pełne prawo nazywać się deweloperem? Moje kwalifikacje w tej dziedzinie są wręcz niezaprzeczalne. W całym swoim życiu napisałem aż dwie aplikacje, z których oczywiście żadna nigdy nie ujrzała światła dziennego i nie trafiła do App Store. Ale hej, kod to kod, prawda?
Ten imponujący dorobek programistyczny w zupełności wystarczył, abym poczuł wewnętrzny przymus pobrania profilu beta i wgrania nowego systemu.
Szukanie nowości ze szkłem powiększającym
Telefon uruchomił się ponownie, na ekranie pojawiło się logo jabłka, a ja wstrzymałem oddech, czekając na rewolucję. Ekran blokady odblokował się z dobrze znanym kliknięciem i… nic. Dosłownie nic się nie zmieniło.
Zacząłem więc szukać nowości ze szkłem powiększającym w ręku. Przewijałem ekrany główne w lewo i prawo, otwierałem foldery, rozwijałem Centrum Sterowania. Gdzie ta rewolucja? Gdzie te przełomowe zmiany interfejsu, które sprawią, że mój smartfon poczuje się jak urządzenie z innej galaktyki? Niestety, na pierwszy rzut oka, a także na drugi i trzeci, iOS 27 to po prostu stary, dobry znajomy w dokładnie tym samym ubraniu.
Ale serwis 9to5mac opublikował gigantyczną listę wszystkich nowości (wszak te mignęły przez sekundę-dwie na konferencji WWDC 2026 przez ekran), które trafiły lub trafią do tego systemu (i innych systemów Apple'a).
"Gigantyczna" lista nowości (przygotujcie się na długą lekturę)
Patrząc na tę listę, można odnieść wrażenie, że Apple napisało system od nowa. Są tam setki pozycji, częściowo wygenerowane przez sztuczną inteligencję ze slajdu podczas konferencji. Żeby nie być gołosłownym, oto ta pełna lista przetłumaczona na nasz język.
Najważniejsze nowe funkcje i poprawki iOS 27:
- Liquid Glass: nowy suwak do dostosowywania przezroczystości jako część większego ulepszenia designu.
- Odświeżone ikony: ulepszone, ostrzejsze i bardziej wyraziste dzięki dodatkowym warstwom refrakcji.
- Wydajność: aplikacje uruchamiają się o 30 proc. szybciej.
- AirDrop: transfery szybsze o 80 proc.
- Optymalizacja CPU: starsze iPhone'y będą bardziej responsywne dzięki nowemu harmonogramowi CPU (obsługa wszystkich urządzeń od iPhone'a 11 i SE 2. gen wzwyż).
- Przebudowana wyszukiwarka: nowy indeks wyszukiwania poprawiający Spotlight i indeksujący kontekst urządzenia tuż po aktualizacji.
- Mail: nowy system rankingowy ułatwiający znajdowanie potrzebnych informacji.
- Zdjęcia: udostępniane albumy iCloud obsługują teraz Androida i Windowsa.
- Zdrowie: bardziej zaawansowane śledzenie cyklu.
- AirPods: wprowadzenie niestandardowego korektora dźwięku (Custom EQ).
- Apple Maps: ulepszona funkcja Flyover z bogatszymi obrazami z lotu ptaka.
- Bezpieczeństwo i zaufanie: aktualizacje Kont Dzieci Apple i kontroli rodzicielskiej.
Reszta z gigantycznej listy ze slajdu na Keynote:
- Nowy język interfejsu dla angielskiego (Kanada) i angielskiego (Filipiny)
- Szybsze połączenia AirPlay z Apple TV i HomePodem
- Trafniejsze sugestie wyszukiwania w Spotlight
- Dźwięk ze stron internetowych nie przerywa już dźwięku systemowego
- Cofanie i ponawianie edycji ekranu głównego w iPadOS
- Szybsze zapisywanie plików PDF
- Ulepszone "Najlepsze wyniki" w aplikacji Mail
- Filtrowanie zdjęć i wideo w Udostępnionych Albumach
- Więcej formatów dokumentów w Podglądzie
- Rysowanie w Notatkach w macOS
- Nowy układ klawiatury dla języka słoweńskiego i estońskiego
- Dostęp do Centrum Sterowania podczas Klonowania ekranu iPhone'a
- Przewijanie audio w oknie "Teraz odtwarzane" w CarPlay
- Dodawanie słów kluczowych do zdjęć i wideo w aplikacji Zdjęcia
- Bardzo duże widżety w widoku "Dzisiaj" w iPadOS
- Wydarzenia na żywo dla Dokładnego Znajdowania znajomych
- Lepsza wydajność baterii w Apple Watch
- Inteligentne pobieranie na Apple TV
- Obsługa instrukcji "Else if" w Skrótach
- Szybszy podgląd tablic w aplikacji Freeform
- Dokładniejsze śledzenie kroków na Apple Watch
- Sortowanie według ukończonych treningów Fitness+
- Szybsze ładowanie wiadomości w aplikacji Mail
- Lepsza łączność dla akcesoriów domowych Thread
- Automatyczna interpunkcja podczas pisania na klawiaturach wielojęzycznych
- Szybsze aktualizacje akcesoriów inteligentnego domu
- Kliknięcie z klawiszem Option dla dodatkowego sortowania
- Bardziej wydajne monitorowanie alertów awaryjnych
- Szczegóły ochrony AppleCare w Ustawieniach w tvOS
- Bardziej intuicyjne serie w aplikacji Dziennik
- Bardziej spójne zachowywanie pozycji okien na zewnętrznych wyświetlaczach
- Zaktualizowane środowisko podcastów wideo w macOS
- Formaty czasu w języku naturalnym dla chińskiego i hindi
- Zwiększona energooszczędność przeglądarki Safari w iOS i macOS
- Aplikacja do rysowania w Wiadomościach
- Szybsze aktualizacje danych w aplikacji Zdrowie
- Transkrypcje nagrań rozmów dla chińskiego tradycyjnego, japońskiego i portugalskiego (brazylijskiego)
- Ulepszone ustawienia kontrolerów gier
- Łatwiejsze czytanie i edytowanie plików PDF za pomocą VoiceOver
- Lepsze statystyki baterii
- Płynniejsze przewijanie w Bibliotece aplikacji
- Ulepszona nawigacja w nakładce do gier
- Płynniejsze odblokowywanie iPhone'a
- Używanie własnych panoram jako Środowisk w visionOS
- Szybsze zamykanie okien w iPadOS
- Poprawiona wydajność w Apple News
- Paski boczne od krawędzi do krawędzi
- Niezawodniejsza edycja tekstu od prawej do lewej w Freeform
- Wyszukiwanie odinstalowanych multimediów w Wiadomościach
- Wszystkie opcje widoczne w ustawieniach Aparatu
- Pomoc z hasłem dostępna z ekranu blokady
- Obsługa rozmów grupowych w Skrótach
- Nowe klawiatury (m.in. afrikaans, baskijski, filipiński, galicyjski, zulu)
- Płynniejsze działanie tablic Freeform
- Ulepszona obsługa kontrolera PlayStation Access
- Poprawiona niezawodność przesyłania strumieniowego Apple Music
- Nowe przejścia AutoMix
- Aparat zużywa mniej energii w Trybie niskiego zużycia energii
- Opcja bardzo małego widżetu w visionOS
- Odświeżone strony albumów w Apple Music
- Status synchronizacji iCloud dla wpisów w Dzienniku
- Bardziej responsywne Centrum Sterowania w tvOS
- Szybsze przeglądanie plików sieciowych
- Status Ethernet na pasku menu w macOS
- Rejestrowanie objawów perimenopauzy i menopauzy w aplikacji Zdrowie
- Poprawiona łączność Wi-Fi w watchOS
- Szybsze wielojęzyczne przetwarzanie tekstu dla pisma ręcznego w wielu językach
- Klucz gościa w watchOS
- Rozszerzone możliwości "Pobierz zawartość ekranu" w Skrótach
- Szybsze parowanie akcesoriów HomeKit
- Szybsze ładowanie widoku "Teraz odtwarzane" w Muzyce
- Szybsze ładowanie zawartości strony startowej w Safari
- Zwiększone limity załączników w Dzienniku
- Dokładniejsze mapy tras w aplikacji Fitness po treningach
- Nowe klawiatury dla języków rdzennych Ameryki Północnej
- Przełączanie między dwoma iPhone'ami z tym samym numerem telefonu
- Sugestie odbiorców oparte na treści przy udostępnianiu zdjęć i linków
- Ulepszenia organizacji albumów w aplikacji Zdjęcia
- Edukacja o perimenopauzie i menopauzie w aplikacji Zdrowie
- Ulepszone RDMA przez Thunderbolt
- Dostosowywanie Liquid Glass (płynnego szkła)
- Obsługa nagrań z kamer 4K w aplikacji Dom
- Szybsze uruchamianie aparatu w Trybie niskiego zużycia energii
- Kolorowe ikony na pasku bocznym
- Szybsza reakcja Sterowania Głosowego w iOS
- Dokładniejsze "Odwiedzone miejsca" w Mapach
- Ulepszona synchronizacja Wiadomości między urządzeniami
- Podwójny aparat w FaceTime
- Szybsze przeglądanie i przesyłanie plików w aplikacji Pliki w iPadOS
- Zdjęcia i wideo w pełnej rozdzielczości w Udostępnionych albumach iCloud
- Szybsze przełączanie ekranów blokady
- Przechowywanie danych w Skrótach
- Dodatkowe uprawnienia uczestników w Udostępnionych albumach
- Przewodniki w Mapach dostępne w większej liczbie miejsc
- Nowe okna z krzywizną w visionOS
- Ulepszona funkcja Flyover w Mapach
- Dostosowywanie pokazów slajdów w Zdjęciach
- Linki do sekcji w Notatkach
- Bardziej energooszczędny Hotspot osobisty na wszystkich urządzeniach
- Stylizowane notatki z kont kalendarzy innych firm
- Ulepszone Centrum Sterowania w visionOS
- Wsparcie dla perimenopauzy i menopauzy w aplikacji Zdrowie
- Opcjonalny stały pasek menu na iPadzie
- Ekran blokady konsekwentnie pozostaje wybudzony podczas przewijania powiadomień
- Szybsze transfery AirDrop
- Adaptacyjne płótno Trybu ciemnego w Freeform
- Bardziej elastyczne opcje udostępniania w aplikacji Znajdź
- Kolekcja "Zrobione przeze mnie" w Zdjęciach
- Bardzo duże widżety w iOS
- Nieudane wiadomości automatycznie ponawiają próbę wysłania
- Zapisywanie dowolnego pokazu slajdów jako wideo w Zdjęciach
- Szybsze działanie aplikacji webowych w Safari
- Wygasanie Udostępnionych albumów
- Szybsze ładowanie klawiatur emoji i naklejek
- GymKit na iPhonie i Apple Watchu
- Przeprojektowana aplikacja Podcasty dla tvOS
- Skonsolidowana aplikacja Znajdź w watchOS
- Poprawiona dokładność dystansu podczas treningów na bieżni
- Ulepszenia interfejsu w aplikacji Znajdź
- Klawiatura Cháizi
- Bogatsze podglądy linków do współpracy w iCloud
- Ulepszone zarządzanie energią Bluetooth
- Prośby o dostęp do elementów udostępnionych przez iCloud
- Rozszerzona obsługa dotyku w Sidecar
- Szybsze rozpoznawanie tekstu na zdjęciach i dokumentach
- Obsługa klonowania ekranu Maca w rozdzielczości 5K
- Płynniejsze przewijanie w Kalendarzu
- Płynniejsze animacje i grafiki w Safari
- Odświeżone strony wykonawców w Apple Music
- Wyszukiwanie wewnątrz programów w Podcastach
- Zablokuj i dotknij, aby wyświetlić i odpowiedzieć na powiadomienia w visionOS
- Poprawiony kurs nawigacji i dokładność GPS w CarPlay
- Inteligentne sugestie dotyczące języka i konfiguracji klawiatury
- Szybsze rozpoczynanie treningu w aplikacji Trening
- Zaktualizowane Liquid Glass
- Niezależna głośność alarmów
- Płynniejsze przełączanie aparatów podczas powiększania wideo
- Szybsze uruchamianie rozszerzeń aplikacji w watchOS
- Ostatnia aktywność w Udostępnionych albumach
- Ulepszenia aktualizacji map offline
- Poprawiona jakość FaceTime przy słabych połączeniach
- Gest stuknięcia w Apple Watch
- Zsynchronizowana liczba kroków w aplikacjach Zdrowie i Fitness
- Niestandardowe EQ dla AirPodsów
- Szybsze odtwarzanie multimediów w watchOS
- Szybsze indeksowanie skrótów i akcji w Spotlight
- Wielojęzyczne sprawdzanie gramatyki
- Szybsze ładowanie nowych ujęć w Zdjęciach
- Kopiowanie i wklejanie jako Markdown w Notatkach
- Przeprojektowany edytor Skrótów
- Ciągłe wysyłanie zdjęć, wideo i tekstów w Wiadomościach
- Zapisywanie klatki wideo jako zdjęcia
- Szybsza obsługa JavaScript w Safari
- Wybór konkretnego zwierzaka w Tasowaniu zdjęć
- Modyfikowanie wielu wydarzeń w Kalendarzu
- Alarmy uwzględniające święta w Chinach
- Niezawodniejsze indeksowanie wyszukiwania w Mail
- Zmiana rozmiaru aplikacji z iPhone'a w iPadOS
- Reagowanie dowolnym emoji w Udostępnionych albumach
- Sugestie pisania dla wietnamskiej klawiatury VNI
- Zaktualizowane ikony paska menu
- Sugestie interpunkcji podczas pisania po chińsku
- Skonsolidowane powiadomienia dla wielu reakcji Tapback w Wiadomościach
- Zaktualizowane ikony aplikacji
- Przesuń w dół, aby odświeżyć w macOS
- Większe rozmiary tekstu w tvOS
- Obsługa scen przestrzennych dla panoram w visionOS
- Jednoczesne oglądanie strumieni z kompatybilnych kamer w aplikacji Dom
- Dynamiczna siatka aplikacji w watchOS
- Nazwy aplikacji na pasku stanu iPada
- Uczestnictwo w Udostępnionych albumach iCloud z Androida i Windowsa
- Alternatywne kalendarze dla Indii obsługują bieżącą strefę czasową podczas podróży
- Płynniejsze przewijanie w Safari w macOS
- Szybsze uruchamianie i łączenie z Wi-Fi w visionOS
- Jednolite paski narzędzi
- Miniatury wyświetlane dla odinstalowanych multimediów w Wiadomościach
- Zmiana rozmiaru aplikacji w Klonowaniu iPhone'a
- Wyszukiwanie konwersacji w Wiadomościach po numerze telefonu lub pseudonimie kontaktu
- Łatwiejsze zapraszanie innych do Udostępnionych albumów
- Foldery współpracy w Freeform
- Ulepszone formatowanie list w Mail
- Oceny gwiazdkowe w Zdjęciach
- Spójne promienie zaokrąglenia rogów
- Łatwiejszy wybór karty i zarządzanie płatnościami z Apple Pay
- Automatyzacje zrzutów ekranu i powiadomień w Skrótach
- Bardziej wydajne wykrywanie wody na Apple Watch
- Widżet zaparkowanego samochodu w stosie inteligentnym w Mapach
- Szybsze wykrywanie odbiorców AirDrop
- Zoptymalizowany harmonogram CPU
- Automatyczne dostosowywanie i resetowanie kolumn
- Wyszukiwanie zdjęć i wideo za pomocą dodatkowych metadanych
- Poprawiona niezawodność bezprzewodowego CarPlay
- Rozszerzenie języków Listy zakupów w Przypomnieniach
- Płynniejsze przełączanie między stronami Ekranu Głównego
- Wyszukiwanie zwraca ładniejsze zdjęcia ludzi i zwierząt domowych w Zdjęciach
- Ulepszona konwersja ze skryptów fonetycznych podczas pisania w języku chińskim i japońskim
- Płynniejsze przewijanie w Centrum sterowania i Galerii sterowania
- Rysowanie w Freeform w macOS
- Szybsze uruchamianie aplikacji
- Więcej trybów dla zewnętrznych wyświetlaczy
- Łatwiejszy dostęp do doświadczeń w Aparacie
- Opcja priorytetyzacji synchronizacji ze Zdjęciami iCloud
- Łatwiejsze zapisywanie zdjęć z Udostępnionych albumów
- Szybszy dostęp do paska menu w iPadOS
- Przeprojektowane ustawienia w aplikacji Apple Watch
- Obsługa zmian strefy czasowej w trybie Sen
- Dokładniejsza orientacja zdjęć
- Uproszczona konfiguracja Dostępności wspomaganej
- Szybsze i niezawodne odczytywanie NFC
- Szybsze otwieranie widoku pełnoekranowego z widżetu Zdjęcia
- Płynniejsze animacje i uruchamianie aplikacji w tvOS
- Znaczniki czasu dla wpisów w Dzienniku
- Obsługa wideo DRM w Klonowaniu iPhone'a
- Linie podziału w Notatkach
- Szybsze rozpoczynanie odtwarzania w Apple Music
- Płynniejsze przewijanie w galerii widżetów
- Łatwiejszy dostęp do kodów odzyskiwania dla Kont Apple
- Szybszy dostęp do udostępnionych treści na iCloud.com
- Szybki start z kontaktem odzyskiwania
- Obsługa audio News+ w iPadOS
- Opcja dodawania własnych zdjęć do Tasowania zdjęć
- Płynniejsze animacje w artykułach News i Giełdy
- Transkrypcja poczty głosowej na żywo (Singapur/Japonia)
- Płynniejsze animacje w Mission Control i Spaces
- Odwiedzone miejsca w Mapach dostępne w większej liczbie miejsc
- Szybsze renderowanie karty Kolekcje w Zdjęciach
- Płynniejsza zmiana rozmiaru strony startowej w Safari
- Widok wyboru w Zdjęciach
- Przeglądanie salda karty w Portfelu w watchOS
- Szybszy "Szybki powrót do usługi"
- Zaktualizowane widoki godzinowe i 10-dniowe w Pogodzie
- Wydarzenia na żywo w Dynamic Island w trybie poziomym
- Karty transportu publicznego i dowody tożsamości w inteligentnym stosie w watchOS
- Łatwiej dostępny link udostępniania dla współpracy w iCloud
- Szybsze przełączanie okien w iPadOS
- Bardziej wyraziste aktywne okna
- Pokaż krawędzie dla ułatwień dostępu w macOS
- Widżet dla wirtualnego wyświetlacza Maca w visionOS
- Uproszczona konfiguracja udogodnień dotykowych w iOS i iPadOS
- Ulepszenia parowania i Handoff dla aparatów słuchowych MFi
- Widoki wielu kart w Safari w visionOS
- Obsługa funkcji Pismo Odręczne dla języków hindi i marathi za pomocą Apple Pencil
- Płynniejsze przejścia między Wi-Fi a sieciami komórkowymi
- Treningi Fitness+ dla perimenopauzy i menopauzy
- Odtwarzacz MiniPlayer Audio w CarPlay
- HDR dla interfejsu użytkownika systemu macOS
- Kolekcja dokumentów tożsamości w Zdjęciach
- Poprawiona dokładność wskaźnika nieprzeczytanych wiadomości w Mail
- Proaktywna konfiguracja kluczyka samochodowego
- Wyszukiwanie w języku naturalnym dla tras w Mapach
- Niezawodniejsze przechowywanie z kamer HomeKit
- Kontekst ekranowy dla trafniejszych sugestii pisania w języku chińskim i japońskim
- Szybsze dodawanie ostatnich zdjęć z aparatu w Wiadomościach
- Aktualizacje widżetów w czasie rzeczywistym po otwarciu aplikacji
- Obsługa śledzenia zamówień w Portfelu w Australii i Kanadzie
- Usunięcie Radomia z mapy Polski
- Szybsze wejście i wyjście z trybów Dostępność wspomagana i Dostęp nadzorowany
- Obsługa udostępniania multimediów z aplikacji innych firm
- Rozszerzona obsługa języków do automatycznej kategoryzacji w Przypomnieniach
- Szybsze tworzenie konta użytkownika w macOS
- Uproszczone szczegóły wydarzeń w Kalendarzu
- Podpisy na żywo w FaceTime dla chińskiego tradycyjnego
- Nowe sugestie dla inteligentnego stosu w watchOS
- Szybsze rozpoczęcie przesyłania do Zdjęć iCloud
Detale, które "zmieniają życie"
Problem w tym, że gdy tylko uda wam się dobrnąć do końca tej listy, szybko zorientujecie się, że zdecydowana większość z nich brzmi w stylu: "Nowy układ klawiatury dla języka estońskiego" albo "Szybsze zapisywanie plików PDF". Super, na pewno zmieni to moje życie o 180 stopni, gdy będę pisał do moich estońskich znajomych.
Apple twierdzi na przykład, że ikony zostały ulepszone, by wyglądać "ostrzej i bardziej wyraziście dzięki dodatkowym warstwom refrakcji". Wpatrywałem się w ikonę Wiadomości przez dobre pięć minut. Mrużyłem oczy, zmieniałem kąt patrzenia, wycierałem ekran z odcisków palców. Nic nie widzę.
A co z wydajnością? Według zapowiedzi aplikacje mają uruchamiać się o 30 proc. szybciej. Mój iPhone już wcześniej otwierał wszystko w ułamku sekundy, więc teraz te 30 proc. to chyba różnica między jedną milisekundą a drugą. Być może superkomputery w laboratoriach Apple są w stanie to zmierzyć. Ale nie ja.
Dwie ważne nowości
Podsumowując ten pierwszy kontakt: iOS 27 to na ten moment dla mnie mistrzostwo w kategorii "znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się te obrazki". Trzeba mieć w sobie naprawdę dużo samozaparcia, żeby ekscytować się "lepszym formatowaniem list w Mailu" albo "nowymi formatami czasu dla języka hindi". Z perspektywy codziennego użytkowania, instalacja tego systemu to po prostu wgranie nowego numerka w ustawieniach.
Ale żeby nie być gołosłownym i nie wyjść na ignoranta, muszę oddać Apple sprawiedliwość - są w tym systemie dwie zmiany na plus.
Pierwsza z nich to absolutna rewolucja w zarządzaniu dźwiękiem. iOS 27 w końcu pozwala na niezależne ustawienie głośności dla alarmów i minutników oraz osobno dla dzwonków i powiadomień systemowych! Koniec z zawałem serca o 6:00 rano tylko dlatego, że wieczorem chciałem głośniej słyszeć dzwonek telefonu. Po odznaczeniu opcji "Dopasuj do głośności dzwonka" nasze budziki w końcu żyją własnym, niezależnym życiem.
Druga innowacja na miarę lądowania na księżycu, to możliwość... uwaga... usunięcia widżetu "Teraz Odtwarzane" z ekranu blokady! Teraz wystarczy jedno pociągnięcie palcem, a widżet znika. Co więcej, ten magiczny gest chowa również odtwarzacz z Dynamic Island.
Także ten. iOS 27 zapowiada się po prostu dobrze. Apple nic nie popsuł, a tylko ulepsza. Ale to jak aktualizacja twojego piekarnika. Działa? Działa. I bardzo dobrze.