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Tańszy, ale najlepszy. Pobiegniesz po tego Samsunga

Samsung przygotowuje tańszą wersję Galaxy S26. To telefon, który w zupełności ci wystarczy. Nie potrzebujesz niczego droższego.

Albert Żurek
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Galaxy S26 FE
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Do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające Samsunga Galaxy S26 FE. Fanowska edycja tegorocznego sztandarowego modelu ma być bardziej przystępna cenowo, bez poważnych ubytków w możliwościach, specyfikacji czy wyglądzie. Widzę tu ogromne podobieństwo do S26 i już teraz wiem, że to będzie hit.

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Samsung Galaxy S26 FE uwieczniony na zdjęciach

Samsung, oprócz trzech głównych modeli z serii Galaxy S, każdego roku wprowadza także tańsze warianty z dopiskiem FE. W tym roku przyszedł czas na Galaxy S26 FE, którego zdjęcia pojawiły się w bazie konsorcjum WPC (Wireless Power Consortium). Z dostępnych materiałów dowiadujemy się, w jaki sposób urządzenie będzie wyglądać.

Niestety, i tym razem obyło się bez rewolucji i zaskoczeń. Pod względem stylistyki nadchodzący S26 FE mocno przypomina bazowego Galaxy S26. W urządzeniu zastosowano dwupoziomową wyspę aparatów, gdzie oprócz głównego wybrzuszenia dodatkowo wystają trzy obiektywy. Tuż obok znajdziemy diodę LED, a tylny panel wykonano z matowego szkła.

Z przodu natomiast zastosowano płaski, dość duży wyświetlacz. Korpus urządzenia został wykonany z aluminium, jest w pełni płaski i nieco wystaje. Jeśli myślicie, że już gdzieś to widzieliście, macie rację. Najnowszy Galaxy S25 FE wygląda niemal identycznie, z jedną zasadniczą różnicą: w tamtym modelu obiektywy aparatów wystawały bezpośrednio z obudowy, a nie z dodatkowego wybrzuszenia wyspy.

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Na zdjęciach widzimy, że wyspa aparatów znajduje się nienaturalnie blisko górnej krawędzi. Samsung najprawdopodobniej musiał postawić na takie rozwiązanie, aby nie musieć zmieniać ich położenia wewnątrz obudowy.

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Informacje wyciągnięte z bazy danych WPC ograniczają się wyłącznie do zdjęć. Obecnie brakuje szczegółów na temat specyfikacji technicznej urządzenia. Nie spodziewamy się tu jednak rewolucyjnych zmian: S26 FE w dużej mierze powinien bazować na komponentach wyciągniętych z Galaxy S25 FE. Kluczową zmianę ma stanowić zastosowanie procesora Exynos 2500. Nie będzie to zatem najnowocześniejszy smartfon, ponieważ w serii Galaxy S26 Samsung zastosował nowszego Exynosa 2600.

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Najważniejsza w tym urządzeniu będzie wycena. S26 w podstawowej wersji kosztuje ok. 3800 zł, więc S26 FE powinien być dostępny w cenie ok. 3000 zł, aby pozostał opłacalny.

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Albert Żurek
09.06.2026 05:53
Tagi: SamsungSmartfony
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