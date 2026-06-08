Składany iPhone na nowych zdjęciach. Jedna decyzja Apple'a może rozczarować

Po latach odgrzewania kotletów - i zeszłorocznej przerwie na jednorazowy wyskok z bitkami - Apple na ten rok szykuje swoją odpowiedź na ofensywę konkurencji w kategorii składanych smartfonów. Choć o iPhonie Fold informowaliśmy już nie raz i nie dwa, tym razem do sieci trafiły prawdopodobnie najdokładniejsze dotąd zdjęcia konstrukcji urządzenia. Ich autor przy okazji podzielił się informacją, która może zaskoczyć. A niektórych wręcz zniesmaczyć.

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Tak będzie wyglądać iPhone Fold. Oto najlepsze dotąd fotki

Za publikację odpowiada Sonny Dickson, jeden z najbardziej rozpoznawalnych informatorów zajmujących się produktami Apple'a. Udostępnione fotografie co prawda nie pokazują działających urządzeń, lecz atrapy przygotowane przez Apple'a dla producentów akcesoriów. Takie egzemplarze służą do projektowania etui i innych dodatków jeszcze przed oficjalną premierą, dlatego zazwyczaj wiernie odwzorowują wymiary oraz rozmieszczenie najważniejszych elementów obudowy.

Zdjęcia potwierdzają większość wcześniejszych przecieków dotyczących pierwszego składanego iPhone'a. Smartfon ma wykorzystywać konstrukcję przypominającą książkę. Po rozłożeniu użytkownik otrzyma ekran o przekątnej około 7,8 cala, podczas gdy zewnętrzny wyświetlacz ma mieć około 5,5 cala.

Charakterystyczne są również proporcje urządzenia. Zamiast długiej i wąskiej bryły znanej z większości współczesnych smartfonów Apple ma postawić na szerszą formę przypominającą paszport.

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Zdjęcia ujawniają także kilka nowych szczegółów konstrukcyjnych. Wewnętrzna kamera do rozmów wideo została umieszczona w lewym górnym rogu dużego ekranu. Zewnętrzny wyświetlacz rozciąga się niemal od krawędzi do krawędzi i jest delikatnie zakrzywiony po bokach. Na tylnej części obudowy znalazł się poziomy moduł z dwoma aparatami fotograficznymi.

Dotychczasowe przecieki sugerują, że Apple zamierza zrezygnować z Face ID. Za uwierzytelnianie użytkownika ma odpowiadać czytnik linii papilarnych Touch ID umieszczony w przycisku zasilania. W nieoficjalnych doniesieniach pojawiały się także informacje o bardzo cienkiej, tytanowej konstrukcji, która po rozłożeniu ma mieć około 4,5 mm grubości.

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Najciekawsza informacja nie dotyczy jednak specyfikacji czy konstrukcji urządzenia

Według Dicksona składany iPhone może trafić do sprzedaży wyłącznie w białym kolorze. Podobne doniesienia opublikował wcześniej chiński informator Instant Digital. Jeśli przecieki okażą się trafne, użytkownicy nie otrzymają nawet klasycznej czarnej wersji, która od lat stanowi podstawę oferty Apple'a.

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Taka decyzja mogłaby wprawić część klientów w konsternację, zwłaszcza że mowa o urządzeniu, którego cena ma przekroczyć 2000 dol. (ok. 7370 zł). Przy tak wysokim koszcie wielu nabywców będzie oczekiwać szerokich możliwości personalizacji, a wybór koloru pozostaje jednym z najprostszych sposobów wyróżnienia własnego urządzenia.

Oczywiście można też się spierać, że Apple już nie raz cierpiał na designerski daltonizm. Pierwszy iPhone był dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku pierwszego iPada. W ostatnich latach także Vision Pro oraz Apple Watch Ultra debiutowały z bardzo ograniczonym wyborem wykończeń, a sam iPhone 17 Pro jest dostępny w tylko trzech wariantach kolorystycznych - o jeden mniej niż przez ostatnie lata dawał nam Apple.

Tę sytuację ma rekompensować jakość wykonania iPhone'a Fold. Źródła związane z łańcuchem dostaw od miesięcy wskazują, że Apple koncentruje się przede wszystkim na zawiasie oraz ograniczeniu widoczności zagięcia ekranu. Firma może również wykorzystać rozbudowany ekosystem aplikacji dla iPada, dzięki czemu większy wyświetlacz od pierwszego dnia otrzyma dostęp do bogatej biblioteki oprogramowania.

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Malwina Kuśmierek 08.06.2026 09:08

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