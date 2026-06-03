Twój iPhone, Watch, Mac i iPad się zmienią. Co wiemy przed WWDC 2026?

Co roku w czerwcu Apple prezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych. Ma to miejsce podczas Worldwide Developers Conference, czyli wydarzenia organizowanego z myślą o programistach piszących aplikacje na telefony iPhone, tablety iPad, komputery Mac, przystawki Apple TV, zegarki Apple Watch oraz gogle Apple Vision Pro. Daje im to czas, by przygotować się na nowe API itd.

Kolejne systemy operacyjne firmy z Cupertino pojawiały się z biegiem lat, ale w zeszłym roku Apple ujednolicił ich nazewnictwo. Z tego powodu w tym roku, podczas WWDC 2026, zobaczymy takie oprogramowanie jak iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 i visionOS 27. Wiele nowości trafi do wszystkich z nich, ale niektóre będą dostępne wyłącznie na wybranych platformach.

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WWDC 2026: Siri oraz Apple Intelligence

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych systemów, warto napomknąć, że ponownie spodziewamy się, iż Apple dużo uwagi poświęci swojemu AI. Już kilka miesięcy temu firma uznała, iż potrzebuje wsparcia partnera w postaci Google’a, którego Gemini zostanie zintegrowany z Apple Intelligence i stanie się tym samym mózgiem nowej Siri. A co to dokładnie oznacza i co się zmieni?

Przede wszystkim Siri stanie się pełnoprawną aplikacją niczym ChatGPT, a do tego będzie można wchodzić w interakcję z tym asystentem z użyciem Dynamicznej Wyspy na iPhone’ach. Ma on też w końcu dostać nowe funkcje, w tym takie, które zapowiadano już w 2024 r. Będzie mógł analizować to, co się dzieje akurat na ekranie i na tej bazie pozna kontekst, w jakim zadajemy mu pytania.

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Współpraca z Google’em nie oznacza jednak, iż Gemini zastąpi całkowicie Apple Intelligence, gdyż ma zostać z nim połączony. Do tego firma z Cupertino nie zamyka się na współpracę z innymi partnerami z segmentu sztucznej inteligencji, a partnerstwo z Open AI polegające na integracji Siri z ChatemGPT ma pozostać w mocy. Inne usługi tego typu również będzie można do asystenta podłączyć.

Otwartym pozostaje oczywiście pytanie, czy te nowości będą w ogóle dostępne w Europie, czy też ponownie mieszkańcy Starego Kontynentu będą musieli obejść się smakiem. Minęły miesiące, zanim pierwsza wersja Apple Intelligence się u nas pojawiła, a do tego zarówno AI od Apple’a, jak i istniejący od blisko dwóch dekad asystent Siri nadal nie obsługują języka polskiego…

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Nowości w iOS 27

iOS to system operacyjny Apple’a, który istnieje od blisko dwóch dekad, aczkolwiek jego pierwsze wersje nosiły nazwę iPhoneOS. Nie ma wątpliwości, iż firma stawia na sztuczną inteligencję, ale to nie koniec nowości, jakie się w nim pojawią. Wybrane aplikacje w iOS 27 dostaną nowe funkcje związane z Apple Intelligence, w tym przede wszystkim takie polegające na skanowaniu otoczenia.

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Po aktualizacji aplikacji Aparatu dostanie opcję skanowania rachunków oraz etykiet produktów spożywczych, by dodawać od razu dane z tych ostatnich bezpośrednio do apki Zdrowie. Z kolei w Portfelu pojawi się opcja dodawania każdego fizycznego dokumentu poprzez zeskanowanie go aparatem. Mamy mieć też opcję generowania napisów do każdego odtwarzanego wideo.

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Oprócz tego w iOS 27 ma mieć interfejs zoptymalizowany z myślą o nadchodzącym iPhonie Fold, aby system był w stanie sprawnie obsługiwać dwa ekrany, z których każdy ma inne proporcje oraz się między nimi sprytnie przełączać. Ma mieć też tryb split-screen, który do tej pory obecny był w iPadOS-ie. Te nowości mogą być jednak jak na razie ukryte i zostać pokazane oficjalnie dopiero we wrześniu.

Nowości w iPadOS 27

iPadOS to fork iOS-a, który współdzieli z nim większość kodu i zwykle również do niego trafia większość nowości z telefonów iPhone, ale oferuje też unikalne funkcje na tabletach z większymi ekranami. Otwartym pytaniem jest, czy posiadacze iPadów będą mogli cieszyć się w 2026 r. jakimikolwiek nowościami zaprojektowanymi wyłącznie z myślą o nich - o takowych na razie nic nie wiemy.

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Nie jest przy tym wykluczone, że Apple po latach rozłąki ponownie połączy iOS-a i iPadOS-a w jeden system operacyjny. Skoro w ofercie firmy ma pojawić się iPhone Fold, który po rozłożeniu będzie miał znacznie większy ekran niż ten montowany w klasycznych telefonach o proporcjach zbliżonych do tych z tabletów firmy, to byłby w zasadzie na tym etapie całkiem rozsądny krok.

Zapowiada się przy tym na to, iż w tym roku Apple nie skupia się na nowych funkcjach, poza tym związanymi z AI, a zamiast tego zajmie się naprawą błędów oraz porządkowaniem kodu iOS-a i iPadOS-a. Oba te systemy mają już swoje lata i pełne są dzisiaj kodu, który jest przestarzały i nieprzystający do współczesnych standardów. Liczymy natomiast na jakiś lifting interfejsu Liquid Glass.

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Nowości w macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 i visionOS 27

macOS to obecna nazwa systemu operacyjnego do komputerów Apple’a. W tym roku również i w tym przypadku na chwilę przed WWDC 2026 nie słychać o żadnych zmianach, które miałyby gruntowanie przebudować ten system. Ze swojej strony mam natomiast nadzieję, iż poprawione zostaną rogi, a w desktopowym Safari w ramach macOS 27 wróci tryb łączący pasek adresu z paskiem kart - akurat za nim tęsknię!

A co z systemami do przystawek Apple TV, zegarków Apple Watch i gogli Apple Vision Pro? W ich przypadku… też nie wiemy zbyt wiele na temat tego, co Apple może szykować. Rozsądnie możemy jednak założyć, iż na zegarkach pojawią się jakieś nowe tarcze, a ptaszki ćwierakają, iż jedną z nich ma być nowy wariant Modular Ultra z większym zegarkiem i trzema komplikacjami.

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A co z nowymi urządzeniami na WWDC 2026?

Czerwcowe konferencje Apple’a poświęcone są zwykle oprogramowaniu, ale nie można wykluczyć, iż zaprezentowane zostaną na niej jakieś nowe sprzęty - czy to nową rewizję tych już istniejących, czy to to coś zupełnie nowego. Największych nowości sprzętowych oczekujemy jednak we wrześniu, gdyż to w tym miesiącu debiutują zwykle nowe telefony Apple’a.

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Warto przy tym dodać, że WWDC 2026 będzie najpewniej ostatnim wydarzeniem tego typu, które w Apple Parku poprowadzi odchodzący na emeryturę Tim Cook. Jeśli plany się nie zmienia, to jego następcą już we wrześniu zostanie John Ternus i to właśnie on ma pokazać światu zarówno iPhone’y 18, jak i pierwszego składanego iPhone’a Fold, o którym internet już aż huczy.

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Keynote otwierający WWDC 2026 obędzie się już 8 czerwca 2026 r. Wszystkie najważniejsze nowości, które Apple tego dnia ogłosi, będziemy na gorąco opisywać i komentować na łamach Spider’s Web, więc z tego miejsca zapraszam do śledzenia relacji. Do tego pierwsze wersje iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27, będzie można pobrać zaraz po zakończeniu prezentacji.

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Piotr Grabiec 03.06.2026 16:28

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