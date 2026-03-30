Siri będzie miała wymienny mózg. Twój iPhone wreszcie zacznie myśleć

Ładowanie...

Apple szykuje jedną z najciekawszych zmian w historii Siri - i to nie tylko dla fanów jabłka, ale w ogóle dla całego rynku asystentów głosowych. Według doniesień Bloomberga w iOS 27 Siri ma przestać być samotną wyrocznią i zamienić się w coś w rodzaju „routera” do różnych chatbotów. Masz na iPhonie Gemini, Claude’a, Copilota, Perplexity, a może nawet Alexę? W teorii Siri będzie mogła wysłać pytanie właśnie do nich.

Brzmi jak herezja w wykonaniu firmy, która przez lata trzymała wszystko w szczelnym, zamkniętym ekosystemie. A jednak - to się bardzo dobrze spina z tym, gdzie Apple jest dziś w kwestii AI i gdzie desperacko próbuje się znaleźć.

REKLAMA

Co dokładnie planuje Apple w iOS 27

Zacznijmy od konkretów z przecieków. W testowych wersjach iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27 pojawił się system o nazwie Extensions. To nie są rozszerzenia w sensie przeglądarkowym, tylko nowa warstwa integracji między Siri a zewnętrznymi modelami AI.

Mechanika ma wyglądać mniej więcej tak: instalujesz na iPhonie aplikację z chatbotem - na przykład Google Gemini, Anthropic Claude, Microsoft Copilot, Perplexity, Meta AI czy cokolwiek innego, co trafi do App Store. W ustawieniach Apple Intelligence i Siri pojawia się panel, w którym możesz włączyć lub wyłączyć „agentów” z tych aplikacji. Od tego momentu Siri może przekazywać do nich twoje zapytania.

Apple równolegle rozwija własne modele (Apple Intelligence) i osobno dogaduje się z Google’em w sprawie wykorzystania rodziny modeli Gemini jako fundamentu dla części funkcji. Extensions to druga warstwa - taka, w której Siri nie tylko korzysta z technologii w tle, ale potrafi świadomie odesłać pytanie do konkretnego, zewnętrznego chatbota.

Siri będzie bardziej elastyczna

Dziś Siri potrafi przekierować zapytanie do ChatGPT, ale jest to jednorazowa, specjalnie dogadana integracja opracowana wspólnie z OpenAI. W iOS 27 ten model ma zostać rozbity na systemowy mechanizm, który pozwoli podpiąć wielu graczy naraz, bez każdorazowego podpisywania osobnych, głośnych umów.

To może być wreszcie sensowna odpowiedź na chaos ostatnich miesięcy. Dziś wygląda to tak: masz osobną aplikację OpenAI, osobną Google Gemini, osobną Copilot, osobną Perplexity, do tego jeszcze jakieś eksperymentalne klienty. Każda ma swoje skróty, swoje widgety, swoje powiadomienia. Siri jako wspólna warstwa głosowa i tekstowa może ten bałagan trochę uporządkować. Zamiast pamiętać gdzie co jest mówisz po prostu do telefonu, a on sam wie do kogo zadać pytanie. To jest dokładnie ten poziom „magii”, który Siri obiecywała od początku, ale nigdy nie dowiozła.

Druga rzecz to specjalizacja. Modele różnią się nie tylko jakością, ale też charakterem, polityką bezpieczeństwa, sposobem pracy z kodem czy multimediami - możliwość świadomego wyboru ma znaczenie. Jeśli wiesz, że Claude lepiej radzi sobie z długimi dokumentami, Gemini ma lepszą integrację z ekosystemem Google, a Copilot jest mocno osadzony w narzędziach Microsoftu, to chcesz mieć do nich wszystkich wygodny dostęp - bez przeklikiwania się przez folder „AI” na ekranie głównym.

Trzecia sprawa to przyszłe scenariusze. Jeśli Apple rzeczywiście pozwoli na bardziej zaawansowane „agenty” - na przykład wyspecjalizowanego bota medycznego, prawniczego czy finansowego - to Siri może stać się czymś w rodzaju dyspozytora: ty mówisz, czego potrzebujesz, a ona dobiera odpowiedniego eksperta.

A co z prywatnością i kontrolą? Tu zaczyna się ciekawa część

Otwarcie Siri na zewnętrzne chatboty to nie tylko wygoda. To także pytania o prywatność, bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi. Apple od lat buduje swój wizerunek jako firmy, która „nie żyje z twoich danych”, w przeciwieństwie do wielu konkurentów. Wpuszczenie na pokład tylu zewnętrznych modeli, z różnymi politykami i różnym podejściem do logowania zapytań, to potencjalna mina.

SPRAWDŹ OFERTĘ iPhone 17 Pro Max 256 GB - okazja Media Expert

Kluczowe będzie to jak Apple zaprojektuje interfejs i komunikaty. Użytkownik musi jasno widzieć kiedy jego pytanie jest przetwarzane lokalnie przez Apple Intelligence, kiedy leci do chmury Apple’a, a kiedy jest przekazywane do zewnętrznego dostawcy - wraz z jego regulaminem i zasadami przechowywania danych. Jeśli Siri zacznie „po cichu” wysyłać rzeczy do Gemini czy Claude’a bez wyraźnego oznaczenia to prędzej czy później skończy się to aferą.

Apple ma tu szansę zagrać swoją ulubioną kartą: „my jesteśmy twoim obrońcą”. Może na przykład wprowadzić dodatkowe filtry, które będą blokować przekazywanie pewnych typów danych do zewnętrznych modeli, albo wymagać od partnerów spełnienia konkretnych standardów prywatności. To byłby ciekawy kontrast wobec sytuacji, w której użytkownik sam instaluje apkę z AI i klika „akceptuję”, nie czytając niczego.

REKLAMA

W dłuższej perspektywie Apple i tak będzie musiał dowieźć własne modele na poziomie, który pozwoli mu grać w pierwszej lidze. Ale na dziś ruch z Extensions jest po prostu pragmatyczny. Zamiast udawać, że konkurencja nie istnieje Apple próbuje ją wciągnąć do swojego ekosystemu - i przy okazji wystawić rachunek za wstęp.

REKLAMA

Maciej Gajewski 30.03.2026 08:11

Ładowanie...