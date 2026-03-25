Współzałożyciel Apple uderza w ChataGPT. "Jestem bardzo rozczarowany"

Steve Wozniak to jeden z trzech założycieli Apple’a tuż obok Steve’a Jobsa i Ronalda Wayne’a. Mimo że większość z nas kojarzy przede wszystkim Jobsa, ale Wozniak na początku głównym inżynierem, bez którego firma sprzedająca komputery nie mogła istnieć. Zaprojektował dwa pierwsze komputery marki: Apple I i Apple II. To właśnie drugi komputer przyniósł Apple sukces. Teraz Wozniak wypowiedział się o sztucznej inteligencji i jego słowa są co najmniej zaskakujące.

Steve Wozniak uderza w sztuczną inteligencję - twierdzi, że jest nią rozczarowany

W najnowszym wywiadzie dla stacji CNN Steve Wozniak został zapytany o jego podejście do sztucznej inteligencji - co go najbardziej przeraża, a co ekscytuje w tej technologii. Odpowiedź nie jest jednak tak entuzjastyczna, jak w przypadku innych ważnych postaci.

Zadaję pytanie, w którym jedno słowo jest kluczowe, wskazuje kierunek, w którym chcę pójść, a sztuczna inteligencja odpowiada całą masą jasnych wyjaśnień na dany temat, ale nie dotyczących tego, co mnie naprawdę interesuje – powiedział Wozniak.

Problem opisywany przez współzałożyciela Apple brzmi znajomo i jeśli korzystacie z AI, z pewnością to znacie. Jest to powszechne zjawisko niezależnie od dostawcy: nie tylko najpopularniejszy ChatGPT sobie z tym nie radzi, ale też Gemini od Google, Meta AI, czy Claude od Anthropic.

Steve Wozniak uważa, że "trudno wyjaśnić" jego dokładne zastrzeżenia, lecz podkreśla też kilka innych kwestii. Według niego tekst generowany przez czatboty jest "zbyt suchy i zbyt idealny". Współzałożyciel podsumował, iż jest "bardzo rozczarowany" efektami gwarantowanymi przez sztuczną inteligencję.

Dziennikarka zapytała Wozniaka również, czy uważa, że AI w przyszłości może zastąpić ludzi. Przyznał, że czatboty są lepsze, ale nie widzi jeszcze oznak sugerujących możliwość zastąpienia człowieka przez sztuczną inteligencję. W wypowiedzi podszedł bardzo bezpiecznie, dodając: "nie można jednak powiedzieć, że coś w kontekście technologii nigdy się nie wydarzy"

Ostrożność Steva Wozniaka zaskakuje

Steve Wozniak mimo wszystko jest kojarzony z osobą, która przyniosła rewolucję w świecie technologii. To m.in. dzięki niemu dzisiejsze komputery wyglądają w taki sposób. Mimo tego współzałożyciel ma inne podejście do tej technologii niż inne kluczowe postacie napędzające rozwój elektroniki użytkowej.

Wystarczy tylko spojrzeć na Billa Gatesa - jednego z założycieli Microsoftu - ten uważa, że rozwój sztucznej inteligencji ma być tak istotny, jak stworzenie mikroprocesora, komputera, internetu czy telefonu komórkowego. Obecny prezes Microsoftu Satya Nadella porównał AI do przejścia z roweru na maszynę parową, a Jensen Huang - prezes NVIDII specjalizującej się w kartach graficznych negatywne nastawienie do AI szkodzi społeczeństwu.

Albert Żurek 25.03.2026 18:37

