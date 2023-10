Współtwórca Apple'a uczy polską młodzież. W szkole pojawił się nowy przedmiot

Kiedy masz pomysł na biznes, musisz znaleźć ludzi, którzy będą chcieli to z Tobą zrealizować, aby odnieść sukces. Nie jest to możliwe do osiągnięcia samodzielnie. Aby startup osiągnął sukces, potrzebujesz trzech elementów, a rzadko kiedy wszystkie trzy posiada jedna osoba - czasami jest to dwóch, czasami trzech: pasja do biznesu, umiejętności marketingowe, myślenie problemowe. Te trzy dziedziny - biznes, marketing i inżynieria - muszą ścisłe ze sobą współpracować od samego początku

- przekazał uczniom.