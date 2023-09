Zapomnij o papierowej legitymacji. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o mLegitymacji szkolnej

Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków MEiN papierowe legitymacje będą wydawane tylko do 12 lipca 2024 roku - a więc rok szkolny 2023/2024 to ostatni, w którym uczniowie dostaną do ręki papierowe legitymacje. Ze względu na przestrzeganie nowych wymogów w zakresie zabezpieczeń dokumentów publicznych, MEiN umożliwi wydanie jedynie mLegitymacji i e-legitymacji, które zdecydowanie trudniej sfałszować. Papierowe legitymacje wydane do 12 lipca 2024 roku zachowają ważność do zakończenia kształcenia ucznia w danej placówce