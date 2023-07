Schowaj portfel do szuflady. Już nigdy nie będzie potrzebny. Wystartował mObywatel 2.0

mObywatel 2.0 to nie tylko mDowód, bowiem aplikacja zyskała szereg nowych funkcji usprawniających zdalną komunikację pomiędzy państwem a obywatelem. Znajdziemy w niej również ePłatności - możliwość uiszczania opłat administracyjnych (np. podatku od nieruchomości) zdalnie (także Blikiem), Bezpieczny autobus - możliwość zdalnego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, którym będziesz się przemieszczać ty lub twoi bliscy (np. autokaru na wycieczce szkolnej), elektroniczne dokumenty lokalne wydawane przez samorządy, możliwość logowania do serwisów publicznych (PUE, IKP, e-Urząd Skarbowy itd.) czy możliwość zgłoszenia naruszenia środowiskowego, takiego jak np. nielegalne wysypisko śmieci.



Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało też kolejne funkcje aplikacji, w tym możliwość zdalnego umówienia wizyty w placówce ZUS, zastrzeżenie numeru PESEL czy dowodu osobistego oraz dodanie do mObywatela kolejnego dokumentu: tymczasowego prawa jazdy, który uprawni świeżo upieczonych kierowców do kierowania pojazdami w czasie oczekiwania na wyrobienie fizycznego, pełnoprawnego prawa jazdy.