Laptopy dla czwartoklasistów coraz bliżej. Te 6 modeli trafi do rąk uczniów

Pozostały jeszcze 23 regiony, ale wiadomo, że we wrześniu do 290 tys. 64 uczniów w 50 regionach trafią już pierwsze laptopy. W planach jest dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów w 73 regionach, łącznie ma być ich 394 346, więc póki co przyjdzie nam poczekać na ogłoszenie pozostałych regionów (i modeli, które zostaną do nich przypisane). Co powinno być kwestią niedalekiej przyszłości.