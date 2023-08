Laptopy dla czwartoklasistów. Wiemy, jakie modele trafią do uczniów

To na razie tylko 8 z 73 regionów, co oznacza, że jeszcze pozostało 65 kolejnych. Łącznie polski rząd ma zakupić 394 346 laptopów, za wartość ponad miliarda zł, które trafią w tym roku do uczniów klas czwartych szkół podstawowych - zarówno tych publicznych, jak i prywatnych.