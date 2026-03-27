Google daje wyszukiwarce oczy i głos. Potężna nowość już w Polsce

Dzięki trybowi AI w wyszukiwarce Google już od jakiegoś czasu możemy poczatować z wyszukiwarką. A co gdyby podnieść poprzeczkę i móc pogadać z wyszukiwarką oraz pokazać jej co właśnie widzimy? Tu właśnie wchodzi Search Live, czyli dotychczas zarezerwowana dla USA funkcja wyszukiwarki Google, umożliwiająca "naturalne" wyszukiwanie treści i informacji.

Search Live rozszerza dostępność na kolejne rynki, w tym Polskę

Search Live to rozwinięcie trybu AI w wyszukiwarce, ale w znacznie bardziej "ludzkim" wydaniu. Zamiast wpisywać zapytanie, użytkownik po prostu mówi - a jeżeli chce, może także uruchomić aparat telefonu by pokazać AI o co pyta. Otrzymuje odpowiedź głosową i może dopytywać, wchodzić w szczegóły albo przejść do źródeł w postaci linków.

Zgodnie z deklaracjami Google'a, nasza interakcja z Search Live to nie suche komendy głosowe dawane asystentowi, lecz konwersacja porównywalna do ludzkiej. Search Live może być dopytywane, można mu przerywać albo dopowiadać informacje.

Search Live potrafi obsłużyć zapytania z ponad 90 języków dzięki wykorzystaniu modelu Gemini 3.1 Flash Live. Model ten lepiej radzi sobie również z tonacją głosu, tempem wypowiedzi oraz filtrowaniem szumów tła, dzięki czemu może skupić się na wypowiedziach użytkownika.

Najciekawszy element Search Live to jednak nie głos, a obraz. Funkcja pozwala uruchomić aparat i włączyć go jako kontekst dla wyszukiwania. Użytkownik może więc nie tylko zapytać "jak to złożyć", ale po prostu pokazać półkę, którą próbuje skręcić. Wyszukiwarka widzi to, co użytkownik, analizuje obraz w czasie rzeczywistym i odpowiada, uwzględniając kontekst wizualny. To rozwinięcie możliwości znanych z Obiektywu Google, ale z dodanym elementem rozmowy - dynamicznej i dwustronnej.

Jak uruchomić Search Live?

Dostęp do funkcji jest stosunkowo prosty. Wystarczy otworzyć aplikację Google na Androidzie lub iOS i kliknąć ikonę "Na żywo" pod paskiem wyszukiwania. Alternatywnie można wejść przez Obiektyw Google, gdzie pojawiła się nowa zakładka Na żywo. Po uruchomieniu użytkownik może mówić, zadawać kolejne pytania i - jeśli chce - włączyć aparat, by rozszerzyć kontekst. Całość działa w czasie rzeczywistym, bez potrzeby przełączania się między trybami.

Search Live jest obecnie w fazie global rollout co oznacza, że w ciągu kilku najbliższych dni funkcja powinna trafić do wszystkich użytkowników z ponad 200 krajów - w tym Polski.

Więcej na temat Google:

Malwina Kuśmierek 27.03.2026 07:46

