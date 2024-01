Jak usunąć konto Google z telefonu? Jak się wylogować?

System Android zachęca użytkowników do logowania się do konta Google na telefonie i ma na to solidne argumenty. Jest to podstawą do korzystania z innych usług Google, takich jak Sklep Play, Google, Mapy Google, Tłumacz Google, Google Drive. Dzięki niemu możesz wygodnie i szybko zalogować się także do innych social mediów, i platform takich jak Facebook, Instagram czy Youtube.



Do jednego telefonu można przypisać wiele kont. Zdarzają się jednak takie sytuacje, że jedno z nich może nie być już potrzebne. A może masz w planach zakup nowego smartfona i głowisz się, jak usunąć konto Google ze starego telefonu? Usuwanie konta Google z telefonu jest banalnie proste, wystarczy podążać za naszymi instrukcjami.