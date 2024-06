Synchronizacja z kontem Google bardzo ułatwia i usprawnia korzystanie z aplikacji, które wykorzystujemy na co dzień. Zakładam jednak, że wiesz co robisz i masz dobry powód do wylogowania z usług Google. Wylogowanie się z konta Google usunie także automatyczny backup zdjęć na Dysku Google, czy inne udogodnienia. Nie bądź więc zdziwiony, że po wylogowaniu się z Google część funkcjonalności nagle zniknie.