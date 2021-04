3 interakcji

Gmail to jedna z popularniejszych skrzynek poczty e-mail. Aby z niej korzystać, należy najpierw założyć Konto Google, które daje nam sporo możliwości, ponieważ dzięki niemu mamy dostęp do wszystkich usług Google w tym, np. poczty, dokumentów, konta na YouTubie, Dysku, kalendarza, arkuszy i Meeta.

Co jednak zrobić, jeśli zechcemy z takiego konta i powiązań z Google zrezygnować?



W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Jak usunąć konto Google?

Aby poczynić pierwsze kroki w pożegnaniu się z Kontem Google, należy wybrać opcję „Zarządzaj kontem Google”, którą znajdziemy po kliknięciu w ikonkę ze zdjęciem profilowym konta. Na smartfonie taka ikona to „Konto Google”.



W „Dane i personalizacja” jest zakładka, w której możemy pobrać lub usunąć swoje dane albo zaplanować, co ma się z nimi stać. Przechodzimy do „Usuń usługę lub swoje konto”, a następnie klikamy „Usuń konto”. Google będzie potrzebowało ponownego zalogowania się do konta. Po zalogowaniu przekieruje nas do informacji o tym, co można stracić po usunięciu konta.



Usuwając konto, traci się możliwość korzystania z usług Google, ponieważ dostęp do nich zostaje usunięty wraz z kontem. Znikną również wszystkie dane. Ponadto można też stracić dostęp do innych usług niż Google ze względu na korzystanie w nich z adresu z domeną gmail. Dlatego przed usunięciem konta warto zaktualizować informacje o adresie e-mail na platformach, gdzie podany jest adres, który będziemy usuwać.



W informacji pojawi się też lista treści, które zostaną usunięte. Zobaczymy, ile wątków z np. Gmaila po prostu przepadnie. Poniżej będzie widniał przycisk „Usuń konto”, po którym następuje trwałe usunięcie konta.

Jak usunąć konto Google nie znając hasła?

Jeśli ktoś zhakował nasze konto i zmienił hasło, musimy wejść na stronę odzyskiwania konta i odpowiedzieć na wszystkie pytania.



Aby uniknąć sytuacji, gdy konto zostało zhakowane, należy jak najlepiej zabezpieczyć swoje konto, np. dodając weryfikację dwuetapową w zakładce „Bezpieczeństwo” i dodając pomocniczy numer telefonu/adres e-mail.

Jak usunąć konto Gmail?

Usuwanie usługi Gmail wykonuje się w podobny sposób co usuwanie całego konta. Gdy znajdziemy się w sekcji „Usuń usługę lub swoje konto”, klikamy „Usuń usługę” i wybieramy usługę, której chcemy się pozbyć - w tym przypadku pocztę Gmail. Aplikacja ponownie poprosi nas o zalogowanie do konta. Na stronie, na którą zostaniemy przekierowani, ukażą się wszystkie usługi, do których mamy dostęp.



Musimy kliknąć ikonę kosza i następnie pojawi się pole do wprowadzenia nowego adresu e-mail, z którego będziemy chcieli korzystać, aby konto Google dalej mogło działać. Co ciekawe, nowy adres nie może być z domeną gmail.



Po wykonaniu tych czynności zostanie nam przesłana na maila wiadomość weryfikacyjna, którą musimy potwierdzić, aby konto Google mogło zaakceptować nowego maila. W wiadomości zostanie przesłany link. Gdy w niego klikniemy, adres e-mail zostanie trwale usunięty z konta Google.

Jak odzyskać konto Google?

Przywrócenie konta może być niemożliwe, jeśli zostało usunięte jakiś czas temu, dlatego trzeba się spieszyć, jeżeli usunięte konto zechcemy odzyskać. Należy zalogować się do usuniętego konta na tej stronie.



Następnie trzeba po kolei wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie. Z tej strony można przywrócić również Gmaila.

Jak zrezygnować z subskrypcji płatnych usług Google?

Konto Google oferuje subskrypcje niektórych usług związanych z muzyką, zdrowiem i kilka innych płatnych funkcji w tym, np. filmy, książki. Wszystkie aplikacje można znaleźć na stronie sklepu lub w aplikacji Sklep Google Play (dla urządzeń z Androidem).



Po zasubskrybowaniu danej usługi można skorzystać z oferty bezpłatnego okresu próbnego. Gdy będzie dobiegał końca, dostanie się wiadomość na maila i w tym czasie można anulować subskrypcję przed datą odnowienia autoryzacji płatności w celu uniknięcia naliczenia następnych opłat. Jednak jeśli korzystamy z płatnej usługi jakiś czas, możemy w każdej chwili z niej zrezygnować.



Zrezygnować z subskrypcji można w sekcji subskrypcji Google Play

Należy wybrać subskrypcję, którą chce się anulować, kliknąć „Zarządzaj”, a następnie „Anuluj subskrypcję”. Po tym wyskoczy powiadomienie, na które musimy odpowiedzieć „Tak” i tym sposobem zniknie subskrypcja danej usługi.



Po anulowaniu subskrypcji dalej możemy korzystać z niej w opłaconym okresie.



Jeśli od zakupu w Google Play, którego dokonano przez pomyłkę, nie minęło 48 godzin, można poprosić o zwrot środków na tej stronie.



Zdjęcie główne: BigTunaOnline / Shutterstock.com