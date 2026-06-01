iOS 27 rozczaruje. Poczekasz do następnego roku i się zdziwisz

W następnym tygodniu, w ramach corocznego wydarzenia WWDC 2026 r., Apple pokaże i zapowie nowe systemy operacyjne. Po zeszłorocznej rewolucyjnej zmianie iOS 26 z zupełnie nową stylistyką Liquid Glass przyszedł czas na iOS 27. Mimo że jeszcze nie znamy możliwości nowego systemu, poznaliśmy pierwsze doniesienia na temat iOS 28.

iOS 28 z pierwszymi informacjami. Zmiany będą większe

Obecnie możemy skorzystać z iOS 26.5. To poprawiona i lekko ulepszona wersja względem podstawowego iOS 26, która wprowadziła zmiany mające na celu dostosowanie się m.in. do przepisów Unii Europejskiej. W nadchodzącym iOS 27 zmian nie będzie tak dużo: Apple przede wszystkim chce wprowadzić ulepszoną Siri oraz sztuczną inteligencję zasilaną przez modele firmy Google z serii Gemini.

Pozostałe zakątki systemu nie powinny mocno różnić się od obecnego iOS 26. Natomiast, jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga w nowym raporcie, "przyszłoroczne wydania z serii 28 zapowiadają się na znacznie ważniejsze od aktualizacji sygnowanej numerem 27". Niestety, sprawdzony informator tym razem poskąpił szczegółów na temat przyszłorocznego rozwiązania.

Obecnie nie mamy styczności nawet z iOS 27. System zostanie zaprezentowany w następnym tygodniu, lecz jego oficjalny debiut odbędzie się dopiero jesienią tego roku. Apple standardowo co roku wprowadza system we wrześniu, ok. tygodnia przed premierą finalnych wersji nowych iPhone’ów. Czyli aktualizację do iOS 27, która wprowadzi nowe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, dostaniemy w ciągu następnych 3,5 miesiąca.

Natomiast pierwsze informacje na temat iOS 28 powinny pojawić się dopiero w następnym roku, bliżej jego pierwszej prezentacji w czerwcu w ramach przyszłorocznego wydarzenia WWDC 2027. Aktualizacja może rozwijać dotychczasowe funkcje AI i tak najprawdopodobniej będzie. Pamiętajmy, że wdrażanie sztucznej inteligencji przez Apple’a od początku przebiega wyjątkowo powoli i gigant może nie chcieć spieszyć się z wprowadzeniem bardziej zaawansowanych funkcji aż do kolejnej wersji iOS.

Wiemy jednak, że o ile iOS 27 wprowadzi jedynie podstawowe opcje bazujące na AI, takie jak ulepszona głosowa Siri, czatbot tekstowy Siri oraz Dynamiczna Wyspa z nową funkcją Szukaj lub zapytaj, o tyle iOS 28 powinien być większym szokiem. Polecam pozostawić entuzjazm na następny rok.

Albert Żurek 01.06.2026 13:18

