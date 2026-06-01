REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowa marka akcesoriów już w Polsce. YAXO jest tanie i solidne

YAXO to nowa w Polsce marka akcesoriów wycelowana w stronę graczy. Oferta obejmuje sprzęt w niskiej cenie dla tych, którzy nie chcą przepłacać za logo znanego producenta.

Albert Żurek
Yaxo akcesoria w Polsce
REKLAMA

Rynek akcesoriów dla graczy jest ogromny. W sklepach z elektroniką znajdziemy mnóstwo ciekawych propozycji producentów z całego świata. Najbardziej popularne marki cechują się jednak tym, że duża część ceny, za którą płacimy, to właśnie logo. YAXO stawia na kontrolery, ładowarki czy podstawki. Sprawdźmy, co oferują i ile kosztują.

REKLAMA

YAXO – nowa marka akcesoriów w Polsce

YAXO oprócz niskiej ceny stawia na funkcje, wygląd, kompatybilność oraz przede wszystkim użyteczność. Na polskim rynku jest już dostępnych kilka propozycji marki – trafiły one do oferty najpopularniejszych sklepów z elektroniką w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, x-kom czy Morele.

Co YAXO ma w ofercie? Na przykład kontrolery wieloplatformowe. Bardziej przystępną cenowo opcją jest model Hornet Elite – to bezprzewodowy pad kompatybilny z PC, PS4, PS3, Androidem czy iOS. Łączy się z urządzeniami za pomocą Bluetooth 5.0, został wyposażony w akumulator 1200 mAh i ładuje się poprzez USB-C.

Screenshot

Ważnym elementem specyfikacji są gałki wspierające efekt Halla (zamiast klasycznych analogów), charakteryzujące się wyższą żywotnością oraz brakiem problemu ścierania się i dryfowania drążków. W specyfikacji znajdują się też programowalne przyciski M1 i M2.

Nieco bardziej zaawansowaną opcją jest natomiast model Mantis Rage. To sprzęt dedykowany nowszym platformom: PS5, PC oraz Androidowi. On również działa w pełni bezprzewodowo, ale został wyposażony w panel dotykowy podobny do tego w DualSense. Nie brakuje mu również 6-osiowego żyroskopu, przycisków programowalnych i gałek z efektem Halla.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Hornet Elite
x-kom

Hornet Elite został wyceniony na 129 zł, natomiast Mantis Rage – na 189,99 zł.

Czytaj też:

REKLAMA

Oprócz kontrolerów YAXO ma w ofercie podstawki do konsol. Dla PlayStation 5 przygotowano model Arctic Breeze, który jest propozycją 3 w 1. Rozwiązanie chłodzi konsolę za sprawą wbudowanego wentylatora, ładuje dwa pady jednocześnie oraz zapewnia miejsce na pudełka z grami. Jest kompatybilne ze wszystkimi wersjami konsoli: cyfrową, z napędem oraz Pro. Kosztuje ok. 140 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Yaxo Arctic Breeze
x-kom

Dla PS5 przygotowano też coś tańszego – zwykłą podstawkę pionową Thunder Impact, która działa podobnie do oficjalnej podstawki od Sony i kosztuje ok. 70 zł. Natomiast dla tych, którzy potrzebują tylko ładowarek do padów, przygotowano ładowarkę Rapid Shot w cenie 90 zł.

REKLAMA

Nie zapomniano również o Xboksie. Dla Xbox Series X | S dostępna jest stacja Xeno Frost, która ładuje dwa pady, chłodzi konsolę, zapewnia miejsce na gry i oferuje uchwyt na słuchawki. Kosztuje 179 zł.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
01.06.2026 11:49
Tagi: akcesoriaGaming
REKLAMA
Najnowsze
11:40
Przejmowanie kont Instagrama nigdy nie było tak proste. "Totalna kompromitacja"
Aktualizacja: 2026-06-01T11:40:23+02:00
10:09
Były polski piłkarz inwestuje w drony dla wojska. Mają chronić polskie niebo
Aktualizacja: 2026-06-01T10:09:45+02:00
9:32
Dadzą ludziom wisiorki. Żeby ich przyspawać do botów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:32:13+02:00
9:04
Legenda AMD powraca. Chcę ten procesor
Aktualizacja: 2026-06-01T09:04:11+02:00
8:04
Apple Watch był potężnym sukcesem. Apple zamierza go powtórzyć nowym produktem
Aktualizacja: 2026-06-01T08:04:05+02:00
8:00
Laptopy dostaną mocnego kopa. Nvidia przemeblowuje rynek
Aktualizacja: 2026-06-01T08:00:11+02:00
7:00
Rząd bierze się za strony 18+. Szykuje się blokada wielu z nich
Aktualizacja: 2026-06-01T07:00:00+02:00
6:30
Kupiłem walizkę InPostu, która ma ograć Ryanaira. Czy warto wydać 320 zł?
Aktualizacja: 2026-06-01T06:30:46+02:00
6:15
Nvidia stawia na jedną kartę. Odkręca kurek z kasą
Aktualizacja: 2026-06-01T06:15:00+02:00
6:10
Antarktyda złamała ważną klimatyczną zasadę. Dziwnie się ogrzewa
Aktualizacja: 2026-06-01T06:10:00+02:00
6:05
Odcięty kawałek ogórka morskiego odmówił śmierci. "Prawdziwe zombie"
Aktualizacja: 2026-06-01T06:05:00+02:00
6:00
Plastik sam napędza własny recykling. Znaleźli sprytny trik
Aktualizacja: 2026-06-01T06:00:00+02:00
16:20
Wielka tarcza utknęła pod ziemią. Kombinują, jak się do niej dostać 
Aktualizacja: 2026-05-31T16:20:00+02:00
16:10
Takich automatów jest jak na lekarstwo. Lekomat eliminuje poważny problem 
Aktualizacja: 2026-05-31T16:10:00+02:00
16:00
Robot jest już prawdziwym celebrytą. Będzie miał własny napój
Aktualizacja: 2026-05-31T16:00:00+02:00
9:45
Prąd płynie, światło przechodzi. Polska elektroda omija wielki problem
Aktualizacja: 2026-05-31T09:45:00+02:00
9:30
To nie śmieci, tylko metale strategiczne. Wyrzucamy surowce warte majątek
Aktualizacja: 2026-05-31T09:30:00+02:00
9:15
Służby wzięły na celownik przeciwników AI. "Tropią antytechnologiczny ekstremizm"
Aktualizacja: 2026-05-31T09:15:00+02:00
9:00
Tak robot koszący widzi twój ogród. Lepiej wybierz dobrze
Aktualizacja: 2026-05-31T09:00:00+02:00
8:45
Chińskie okręty znikną pod wodą. GPS nie będzie im potrzebny
Aktualizacja: 2026-05-31T08:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA