Nowa marka akcesoriów już w Polsce. YAXO jest tanie i solidne

Rynek akcesoriów dla graczy jest ogromny. W sklepach z elektroniką znajdziemy mnóstwo ciekawych propozycji producentów z całego świata. Najbardziej popularne marki cechują się jednak tym, że duża część ceny, za którą płacimy, to właśnie logo. YAXO stawia na kontrolery, ładowarki czy podstawki. Sprawdźmy, co oferują i ile kosztują.

YAXO – nowa marka akcesoriów w Polsce

YAXO oprócz niskiej ceny stawia na funkcje, wygląd, kompatybilność oraz przede wszystkim użyteczność. Na polskim rynku jest już dostępnych kilka propozycji marki – trafiły one do oferty najpopularniejszych sklepów z elektroniką w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, x-kom czy Morele.

Co YAXO ma w ofercie? Na przykład kontrolery wieloplatformowe. Bardziej przystępną cenowo opcją jest model Hornet Elite – to bezprzewodowy pad kompatybilny z PC, PS4, PS3, Androidem czy iOS. Łączy się z urządzeniami za pomocą Bluetooth 5.0, został wyposażony w akumulator 1200 mAh i ładuje się poprzez USB-C.

Ważnym elementem specyfikacji są gałki wspierające efekt Halla (zamiast klasycznych analogów), charakteryzujące się wyższą żywotnością oraz brakiem problemu ścierania się i dryfowania drążków. W specyfikacji znajdują się też programowalne przyciski M1 i M2.

Nieco bardziej zaawansowaną opcją jest natomiast model Mantis Rage. To sprzęt dedykowany nowszym platformom: PS5, PC oraz Androidowi. On również działa w pełni bezprzewodowo, ale został wyposażony w panel dotykowy podobny do tego w DualSense. Nie brakuje mu również 6-osiowego żyroskopu, przycisków programowalnych i gałek z efektem Halla.

Hornet Elite został wyceniony na 129 zł, natomiast Mantis Rage – na 189,99 zł.

Oprócz kontrolerów YAXO ma w ofercie podstawki do konsol. Dla PlayStation 5 przygotowano model Arctic Breeze, który jest propozycją 3 w 1. Rozwiązanie chłodzi konsolę za sprawą wbudowanego wentylatora, ładuje dwa pady jednocześnie oraz zapewnia miejsce na pudełka z grami. Jest kompatybilne ze wszystkimi wersjami konsoli: cyfrową, z napędem oraz Pro. Kosztuje ok. 140 zł.

Dla PS5 przygotowano też coś tańszego – zwykłą podstawkę pionową Thunder Impact, która działa podobnie do oficjalnej podstawki od Sony i kosztuje ok. 70 zł. Natomiast dla tych, którzy potrzebują tylko ładowarek do padów, przygotowano ładowarkę Rapid Shot w cenie 90 zł.

Nie zapomniano również o Xboksie. Dla Xbox Series X | S dostępna jest stacja Xeno Frost, która ładuje dwa pady, chłodzi konsolę, zapewnia miejsce na gry i oferuje uchwyt na słuchawki. Kosztuje 179 zł.

Albert Żurek 01.06.2026 11:49

