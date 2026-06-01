Nvidia stawia na jedną kartę. Odkręca kurek z kasą

Ładowanie...

Sztuczna inteligencja kojarzy się z modelami, czatbotami i aplikacjami, ale jej prawdziwe zaplecze to przede wszystkim fabryki chipów, serwerownie, chłodzenie, zasilanie, płytki drukowane, pamięci i tysiące firm składających to wszystko w działające systemy. Właśnie dlatego oczy branży znów zwracają się na Tajwan. Nvidia chce wydawać tam nawet 150 mld dol. rocznie, bo bez tej wyspy globalny boom na AI bardzo szybko straciłby swój pęd.

REKLAMA

Tajwan przestał być tylko miejscem od chipów

Przez lata o Tajwanie mówiło się głównie przez pryzmat półprzewodników. To było zrozumiałe, bo TSMC stał się najważniejszym producentem zaawansowanych układów scalonych na świecie. Jeśli największe firmy technologiczne chciały najnowocześniejszych procesorów, to w praktyce i tak musiały patrzeć w stronę tajwańskich fabryk.

W erze sztucznej inteligencji nie wystarczy jednak wyprodukować świetny chip. Trzeba jeszcze zamienić go w kompletny system: serwer AI, szafę obliczeniową, centrum danych, moduł chłodzenia, sieć połączeń, zasilanie i zaplecze serwisowe. Dopiero wtedy można mówić o infrastrukturze, która utrzymuje modele generatywne, systemy rekomendacyjne, autonomiczne roboty, narzędzia przemysłowe i chmurę obliczeniową.

Przewaga Tajwanu nie ogranicza się tu tylko do pojedynczej fabryki zaawansowanych procesorów. To gęsty ekosystem przemysłowy, w którym obok TSMC funkcjonują Foxconn, Quanta, Wistron oraz liczna sieć dostawców komponentów, obudów, płyt drukowanych, układów zasilania, systemów chłodzenia i usług integracyjnych. Dla Nvidii ma to naprawdę ogromne znaczenie. Jej chipy stanowią bowiem jedynie pierwszy element łańcucha wartości, który musi zostać domknięty przez producentów gotowych systemów obliczeniowych.

REKLAMA

Nvidia wie, gdzie bije serce AI

Jensen Huang, współzałożyciel Nvidia Corporation, od lat robi z wizyt na Tajwanie coś więcej niż zwykły objazd po partnerach. To już niemal rytuał pokazujący, gdzie naprawdę znajduje się zaplecze światowej rewolucji AI. Szef Nvidii spotyka się z najważniejszymi ludźmi tajwańskiego przemysłu, pojawia się na Computexie i bardzo wyraźnie przypomina, że jego firma jest częścią tego boomu.

REKLAMA

Deklaracja o wydatkach sięgających nawet 100-150 mld dol. rocznie na Tajwanie robi wrażenie nie tylko samą skalą. Pokazuje ona tak naprawdę, że Nvidia traktuje wyspę jak przemysłowy rdzeń swojego wzrostu. Firma może projektować układy, budować oprogramowanie, rozwijać platformy dla centrów danych i robotyki, ale bez tajwańskich partnerów nie zamieni tego w fizyczny sprzęt na globalną skalę.

REKLAMA

Nowa siedziba Nvidii w Tajpej, planowana z myślą o kilku tysiącach pracowników, jest tu symbolem, ale nie sednem sprawy. Prawdziwą stawką jest bycie jak najbliżej firm, które potrafią dostarczyć infrastrukturę AI od wafla krzemowego po gotowy serwer. W takim świecie geografia znów ma kolosalne znaczenie. Bliskość inżynierów, dostawców i fabryk skraca czas reakcji, ułatwia korekty i przyspiesza wdrażanie kolejnych generacji sprzętu.

Computex zmienił się razem z całą branżą

Computex przez lata był głównie kojarzony z komputerami osobistymi, płytami głównymi, laptopami, podzespołami i elektroniką użytkową. To nadal jest część tej imprezy, ale jej ciężar przesunął się przede wszystkim w stronę infrastruktury AI. Dzisiejsza sztuczna inteligencja nie jest już tylko oprogramowaniem uruchamianym gdzieś w chmurze. Jest całym przemysłem maszyn, które trzeba zbudować, zasilić, schłodzić i podłączyć do sieci.

Tegoroczna edycja w Tajpej ma być największa w historii, z 1500 wystawcami i 6000 stoiskami. To dobrze pokazuje, że branża nie jedzie tam już tylko po kilka ciekawych demonstracji. Jedzie tam po kontakty z dostawcami, partnerami, producentami i klientami, którzy rozumieją, że AI jest dziś inwestycją infrastrukturalną.

REKLAMA

Właśnie dlatego uwaga skupi się nie tylko na samej Nvidii. Na miejscu mają być również szefowie Intela, AMD, Qualcomm, Arm, Marvell i NXP. To nie jest przypadkowy zjazd prezesów. Każdy z tych graczy chce ugrać swoje miejsce w świecie, w którym centra danych stają się nowymi fabrykami mocy obliczeniowej.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja potrzebuje prądu, chłodu i metalu

Największy błąd w myśleniu o AI polega na traktowaniu jej jak czegoś niematerialnego. Model może odpowiadać w aplikacji na telefonie, ale jego istnienie opiera się na bardzo fizycznej infrastrukturze. Potrzeba układów graficznych, procesorów, pamięci, kabli, przełączników sieciowych, zasilaczy, systemów chłodzenia cieczą, budynków, elektrowni i ludzi, którzy potrafią to utrzymać.

REKLAMA

Im większe modele i im więcej firm wdraża AI, tym większe znaczenie ma nie tylko wydajność pojedynczego chipu, ale całego systemu. Jeśli serwer zużywa za dużo energii, to bardzo trudno go skalować. Jeśli chłodzenie nie nadąża, to moc obliczeniowa zostaje ograniczona. Jeśli sieć między układami jest za wolna, to superkomputer nie pracuje tak, jak powinien. Jeśli brakuje zaawansowanego pakowania chipów, to świetny projekt procesora zostaje świetny, ale tylko na papierze.

Przeczytaj także:

Tajwan jest mocny właśnie dlatego, że obejmuje wiele z tych elementów naraz. To dlatego coraz częściej mówi się, że jego rola przesuwa się z historii o półprzewodnikach do historii o infrastrukturze AI. Chip jest sercem, ale serce bez układu krążenia nie utrzyma organizmu przy życiu.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: Canva Pro; Nvidia

REKLAMA

Marcin Kusz 01.06.2026 06:15

Ładowanie...

REKLAMA