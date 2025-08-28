/
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było

Qualcomm zaprezentował pierwszy na świecie procesor mobilny z wbudowaną obsługą RFID. Model Dragonwing Q-6690 integruje funkcje AI, łączność 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, otwierając tym samym nowy rozdział w projektowaniu urządzeń przemysłowych, handlowych i logistycznych.

Marcin Kusz
Rewolucja z RFID. Qualcomm stworzył pierwszy chip z wbudowanym modułem
Nowy układ Qualcomm Dragonwing Q-6690 to pierwsze tego typu rozwiązanie, które łączy funkcje przetwarzania danych, komunikacji bezprzewodowej i RFID w jednym chipie. Dzięki integracji technologii RFID UHF (ultra-high frequency) bez konieczności stosowania osobnych czytników producenci zyskają swobodę projektowania lżejszych, bardziej kompaktowych i energooszczędnych urządzeń – od terminali POS po mobilne skanery i kioski samoobsługowe.

Qualcomm podkreśla, że chip umożliwia obsługę funkcji proximity-aware, czyli działania urządzeń w zależności od ich położenia względem RFID-tagów. Taka funkcjonalność sprawdza się m.in. w kontroli dostępu, śledzeniu zasobów, zarządzaniu stanami magazynowymi oraz identyfikacji produktów.

Nowe możliwości dla producentów i sektorów logistyki, handlu i przemysłu

Jednym z głównych wyróżników układu jest jego modułowa budowa oparta na aktualizowanych pakietach funkcji. Oznacza to, że producent sprzętu może dobrać odpowiedni zestaw możliwości, m.in. wsparcie dla kamer, konfigurację złączy czy wydajność CPU, a następnie zdalnie go rozszerzać bez fizycznej ingerencji w urządzenie. Pozwoli to nie tylko skrócić czas wdrażania sprzętu, ale też wydłużyć jego cykl życia i ograniczyć koszty certyfikacji.

Pierwsze wdrożenia z nowym chipem zapowiadają m.in. firmy Zebra, Honeywell, CipherLab czy Urovo. Qualcomm podaje, że komercyjne urządzenia z Dragonwingiem Q-6690 trafią na rynek w ciągu kilku miesięcy.

RFID to przyszłość kontaktu z produktem

Wśród partnerów współpracujących z Qualcommem przy premierze znajdują się Decathlon, EssilorLuxottica oraz RAIN Alliance. Wspólnym mianownikiem ich wypowiedzi są nadzieje na nową jakość zarządzania łańcuchami dostaw, kontaktu klienta z produktem oraz automatyzacji procesów. Eksperci podkreślają, że integracja RFID z samym procesorem otwiera drogę do znaczącej miniaturyzacji, zwiększenia wydajności operacyjnej i szerszego zastosowania cyfrowych paszportów produktów.

Jeśli producenci rzeczywiście zrezygnują z zewnętrznych modułów, to zyskają zarówno na ergonomii, jak i ekonomii wdrożeń. Najważniejsza będzie jednak gotowość rynku na wykorzystanie tych możliwości, szczególnie w krajach, gdzie RFID wciąż traktowane jest jako technologia przyszłości. Qualcomm daje gotowe narzędzie – teraz czas pokaże, czy świat będzie z niego umiał skorzystać.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: TKC_studio / Shutterstock

Marcin Kusz
28.08.2025 21:37
