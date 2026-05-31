Rozdają kredyty na AI. To szaleństwo ma jeden cel

W ostatnich latach polityka Stanów Zjednoczonych wobec sztucznej inteligencji koncentrowała się tak naprawdę głównie na kontroli eksportu. Najważniejszym przedmiotem restrykcji były zaawansowane układy scalone produkcji Nvidii i AMD, które mogłyby trafić do Chin lub innych państw podwyższonego ryzyka, a następnie zostać wykorzystane do rozwoju chińskich modeli AI, infrastruktury obliczeniowej lub zastosowań wojskowych.

ExportAI stanowi tak naprawdę kolejną fazę realizacji tej samej strategii, przesuwając jednak akcent z restrykcji na ułatwienia. Waszyngton nie zamierza ograniczać się do wskazywania technologii objętych zakazem eksportu. Chce również aktywnie wspierać zakup amerykańskich rozwiązań sklasyfikowanych jako bezpieczne i zaufane. Program ma być realizowany za pośrednictwem Export-Import Banku, czyli instytucji tradycyjnie wspierającej zagraniczną sprzedaż amerykańskich produktów.

Chodzi głównie o ubezpieczenia, gwarancje kredytowe, pożyczki bezpośrednie i gwarancje dla większych transakcji. To narzędzia, które mogą obniżyć ryzyko dla zagranicznych nabywców i sprawić, że amerykański pakiet AI będzie finansowo łatwiejszy do wyboru niż konkurencyjna oferta.

Kredyt tak, wolna amerykanka nie. Chipy nadal pod specjalnym nadzorem

Koncepcja ExportAI nie oznacza, że dowolna firma na świecie dostanie czek na zakup najnowszych chipów. Najbardziej wrażliwe technologie nadal mają przechodzić przez filtr Departamentu Handlu. Dotyczy to m.in. zaawansowanych układów AI, takich jak chipy produkowane przez Nvidię.

Stany Zjednoczone chcą eksportować własną technologię, ale jednocześnie nie chcą powtórzyć błędu, w którym sprzęt trafia przez pośredników do chińskich firm albo do projektów uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Program ma więc łączyć marchewkę i kij: finansowanie dla pożądanych klientów oraz licencje i kontrole dla technologii, które mogą mieć strategiczne znaczenie.

ExportAI nie jest więc tylko programem gospodarczym, choć na pierwszy rzut oka tak właśnie wygląda. W rzeczywistości ma to być narzędzie selekcji technologicznych sojuszników. Kto decyduje się na zakup amerykańskiego stosu AI, ten nie kupuje tylko produktu, a tak naprawdę wchodzi głębiej w cały amerykański ekosystem. Chipy, modele, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, standardy techniczne – wszystko to zaczyna ze sobą współgrać, ale na warunkach dyktowanych przez Waszyngton.

Chiny kuszą ceną, dostępnością i własnymi modelami

Tło całości jest aż nazbyt czytelne i chyba nie wymaga specjalnego dekodowania. Chiny od lat próbują zbudować własny ekosystem AI, który nie będzie zależny od amerykańskich chipów, chmury ani standardów. DeepSeek pokazał, że to nie są tylko czcze ambicje: chińskie modele potrafią być konkurencyjne technologicznie i jednocześnie kusząco tanie. A ostatnie ruchy firmy (modele dostosowane do chipów Huawei) to dla Waszyngtonu dowód, że alternatywny stos AI właśnie nabiera bardzo rzeczywistych kształtów.

Jeśli państwa i firmy spoza Zachodu uznają, że chińskie rozwiązania są tańsze, łatwiej dostępne i wystarczająco dobre, to amerykańska przewaga może zacząć topnieć. W AI skala wdrożeń ma ogromne znaczenie. Ten, kto dostarczy chmurę, chipy, modele i narzędzia do tysięcy firm oraz instytucji, zyskuje wpływ na standardy, dane, integracje i przyszłe decyzje technologiczne.

AI jako eksport wpływów, nie tylko produktu

W tradycyjnym handlu eksport oznacza sprzedaż maszyn, samolotów, leków albo usług. W AI eksport oznacza tak naprawdę zależność od całej architektury technologicznej. Jeśli firma kupuje amerykańskie chipy, korzysta z amerykańskiej chmury, wdraża amerykańskie modele i podłącza je do własnych procesów, to bardzo trudno później szybko zmienić dostawcę.

To bardzo przypomina wcześniejsze wojny o infrastrukturę telekomunikacyjną. Kto budował sieć 5G, ten nie sprzedawał tylko anten i stacji bazowych. Sprzedawał standard, zależność serwisową i długoterminowy wpływ na bezpieczeństwo cyfrowe. W AI stawka jest jeszcze większa, bo chodzi o systemy, które mogą obsługiwać administrację, przemysł, bankowość, obronność, energetykę, medycynę, logistykę i cyberbezpieczeństwo.

Europa patrzy na USA i Chiny. Własnej drogi wciąż brakuje

Choć program jest wymierzony głównie w globalną rywalizację z Chinami, Europa nie stoi z boku i nie jest tylko obserwatorem, a przynajmniej nie powinna być. Prędzej czy później każde europejskie państwo będzie musiało zdecydować, jak bardzo chce oprzeć własne systemy AI na amerykańskich technologiach, a jak bardzo postawić na własne modele, własną chmurę, własne chipy i infrastrukturę. To nie jest wybór między dobrym a złym, lecz wybór między zależnością a suwerennością, który będzie kosztował niezależnie od podjętej decyzji.

ExportAI może zwiększyć atrakcyjność amerykańskiej oferty także wobec europejskich klientów, zwłaszcza tam, gdzie liczą się duże wdrożenia przemysłowe i publiczne. Z punktu widzenia Waszyngtonu to korzystne, bo im więcej państw wybierze USA jako głównego dostawcę AI, tym trudniej Chinom budować równoległy porządek technologiczny.

Dla Europy stanowi to jednak ostrzeżenie o charakterze strategicznym. W przypadku braku rozwoju własnych zdolności w obszarze sztucznej inteligencji, państwa europejskie staną przed ciężkim wyborem pomiędzy USA a Chinami. Nie stanowi on jednak realizacji suwerenności cyfrowej, lecz jedynie selekcję dominującego dostawcy technologii.

Marcin Kusz 31.05.2026 08:01

