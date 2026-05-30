Google odpala skaner nowej generacji. Twój telefon może nie podołać

Największa zmiana to Smart Batch Scanning. Zamiast robić zdjęcie każdej stronie z osobna użytkownik po prostu „przejeżdża” telefonem nad dokumentem, a aplikacja sama wyłapuje kolejne strony i rozdziela je na osobne skany. To bardziej nagrywanie krótkiego klipu niż tradycyjne pstrykanie fotek. Podgląd pojawia się od razu na dole ekranu, więc od razu widać, czy wszystko poszło zgodnie z planem.

To rozwiązanie może szczególnie spodobać się tym, którzy regularnie skanują wielostronicowe umowy, faktury czy notatki. W praktyce oznacza to mniej klikania, mniej poprawek i mniej frustracji. A jeśli automatyka zacznie być zbyt nadgorliwa to można ją jednym tapnięciem wstrzymać.

Google dorzuciło też Auto‑Best Frame, czyli funkcję, która automatycznie podmienia rozmazane ujęcia na najlepszą możliwą klatkę. To trochę jak tryb nocny w aparacie, tylko dla skanów. Do tego dochodzi Duplicate Detection, które ma zapobiegać przypadkowemu skanowaniu tej samej strony dwa razy.

Wszystko działa lokalnie. A to oznacza, że część z was nie dostanie nowości

Nowy skaner działa w całości na urządzeniu. Google podkreśla, że dzięki temu jest „błyskawiczny, dostępny offline i zapewnia pełną prywatność danych”. To ważny sygnał, bo firma od lat balansuje między chęcią przetwarzania wszystkiego w chmurze a rosnącą presją na prywatność. Tym razem postawiono na lokalne przetwarzanie - i to widać.

Jest jednak haczyk. Funkcja działa wyłącznie na urządzeniach z co najmniej 8 GB RAM‑u. To dość wysoki próg, który wyklucza sporą część tańszych telefonów. Google tłumaczy to wymaganiami obliczeniowymi, ale trudno nie zauważyć, że to kolejny krok w kierunku „premiumizacji” Androida. W praktyce: Pixel 8, Galaxy S24 czy nowsze średniaki - tak. Budżetowce - niekoniecznie.

Nowy skaner nie tylko w Dysku. Google gra szerzej

Nowy skaner nie jest ograniczony do samego Dysku Google. Funkcja jest dostarczana przez Usługi Google Play, więc trafia również do innych aplikacji, m.in. Pliki. To oznacza, że Google traktuje skanowanie jako funkcję systemową, a nie dodatek do jednej aplikacji. To ruch, który może mieć większe znaczenie, niż się wydaje. Jeśli skaner stanie się standardem na Androidzie, producenci telefonów mogą przestać rozwijać własne, często przeciętne rozwiązania. A użytkownicy dostaną spójne doświadczenie niezależnie od marki urządzenia.

Interfejs skanera przeszedł pełną metamorfozę zgodną z Material 3 Expressive. To bardziej dynamiczna, „żywa” wersja Material You, która ma lepiej reagować na ruch i kontekst. W praktyce oznacza to większy, czytelniejszy wizjer i bardziej intuicyjne rozmieszczenie elementów.

Czy to rewolucja? Nie. Ale to jedna z tych zmian, które naprawdę coś wnoszą

Skanowanie dokumentów telefonem to czynność, którą większość z nas wykonuje rzadko, ale gdy już trzeba to zrobić - chcemy, żeby działało szybko i bezproblemowo. Nowy skaner Dysku Google ma oferować właśnie to. Nie jest to funkcja, która sprzeda nowy telefon, ale jest to funkcja, która sprawi, że codzienne korzystanie z Androida będzie po prostu wygodniejsze.

A że działa tylko na mocniejszych urządzeniach? Cóż, to kolejny sygnał, że Android coraz bardziej rozwarstwia się na segment „premium” i „resztę”. I że Google nie ma oporów, by najlepsze funkcje kierować do tej pierwszej grupy.

Maciej Gajewski 30.05.2026 16:40

