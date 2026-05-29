Samsung wywalił krechę z telefonów. Nie będzie cię już wkurzać

W tym roku dojdzie do małej rewolucji na rynku składanych smartfonów. Stanie się tak przede wszystkim za sprawą Apple’a, który po raz pierwszy pokaże składanego iPhone’a. Sprzęt będzie inny niż wszystkie pod względem szerokiej formy. Konkurencja ze świata Androida (w tym Samsung) również zrobi własne szerokie modele. Koreański producent znalazł jednak sposób na inny problem składaków.

Samsung zrobi ekran dla składaków bez wgniecenia

Od pierwszej generacji Galaxy Z Folda istotny problem stanowiły wgniecenia na ekranie. Są one widoczne na środku wyświetlacza w miejscu, gdzie znajduje się mechanizm składający urządzenie na pół. Ten element jest nie tylko widoczny (szczególnie na ciemnym ekranie), ale i wyczuwalny pod palcem.

Ruchome elementy składaków wcale nie pomagały w tworzeniu idealnie płaskich wyświetlaczy. Na szczęście w tym roku zostanie to poprawione. Sprawdzony informator Ice Universe twierdzi, że w serii Galaxy Z Fold 8 (w tym w nowym modelu Z Fold 8 Wide) producent zastosuje ekran podobny do tego z Oppo Find N6.

Co to właściwie oznacza? Składany model Oppo, wydany kilka miesięcy temu, był jednym z pierwszych na świecie urządzeń z ekranem pozbawionym zauważalnego i wyczuwalnego wgniecenia na środku wyświetlacza. Zagięcie wciąż tam jest, ale nie rzuca się w oczy tak, jak w starszych lub konkurencyjnych modelach.

Aby uzyskać taki efekt, firma zastosowała nowy proces druku 3D o wysokiej precyzji, który ma wypełniać nierówności oraz niedoskonałości na cienkim, elastycznym szkle ekranu. Pamiętajmy, że w składanych smartfonach warstwa, z którą ma styczność nasz palec, nie jest jednak elastycznym szkłem. Producenci stawiają na plastikowe folie ochronne, których pod żadnym pozorem nie można samodzielnie odklejać. Są one zintegrowaną częścią wyświetlacza.

To jednak bezpośrednio na składanym wyświetlaczu pojawia się wgniecenie. Wraz z serią Galaxy Z Fold 8 nierówność powinna zostać zmniejszona do minimum. Samsung najprawdopodobniej w swoich urządzeniach wykorzysta wyświetlacz własnej produkcji. Nie oczekujcie jednak, że funkcja prywatności ekranu, wyciągnięta z S26 Ultra, trafi do składanych modeli.

Wszystko zostanie potwierdzone w lipcu lub sierpniu podczas premiery.

Albert Żurek 29.05.2026 20:02

