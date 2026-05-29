REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung wywalił krechę z telefonów. Nie będzie cię już wkurzać

Samsung postanowił zająć się jednym z największych problemów składaków: brakiem idealnie płaskiego wyświetlacza. Wgniecenie na środku elastycznego ekranu zostanie ograniczone do minimum.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z Fold 7
REKLAMA

W tym roku dojdzie do małej rewolucji na rynku składanych smartfonów. Stanie się tak przede wszystkim za sprawą Apple’a, który po raz pierwszy pokaże składanego iPhone’a. Sprzęt będzie inny niż wszystkie pod względem szerokiej formy. Konkurencja ze świata Androida (w tym Samsung) również zrobi własne szerokie modele. Koreański producent znalazł jednak sposób na inny problem składaków.

REKLAMA

Samsung zrobi ekran dla składaków bez wgniecenia

Od pierwszej generacji Galaxy Z Folda istotny problem stanowiły wgniecenia na ekranie. Są one widoczne na środku wyświetlacza w miejscu, gdzie znajduje się mechanizm składający urządzenie na pół. Ten element jest nie tylko widoczny (szczególnie na ciemnym ekranie), ale i wyczuwalny pod palcem.

Ruchome elementy składaków wcale nie pomagały w tworzeniu idealnie płaskich wyświetlaczy. Na szczęście w tym roku zostanie to poprawione. Sprawdzony informator Ice Universe twierdzi, że w serii Galaxy Z Fold 8 (w tym w nowym modelu Z Fold 8 Wide) producent zastosuje ekran podobny do tego z Oppo Find N6.

Co to właściwie oznacza? Składany model Oppo, wydany kilka miesięcy temu, był jednym z pierwszych na świecie urządzeń z ekranem pozbawionym zauważalnego i wyczuwalnego wgniecenia na środku wyświetlacza. Zagięcie wciąż tam jest, ale nie rzuca się w oczy tak, jak w starszych lub konkurencyjnych modelach.

Czytaj też:

REKLAMA

Aby uzyskać taki efekt, firma zastosowała nowy proces druku 3D o wysokiej precyzji, który ma wypełniać nierówności oraz niedoskonałości na cienkim, elastycznym szkle ekranu. Pamiętajmy, że w składanych smartfonach warstwa, z którą ma styczność nasz palec, nie jest jednak elastycznym szkłem. Producenci stawiają na plastikowe folie ochronne, których pod żadnym pozorem nie można samodzielnie odklejać. Są one zintegrowaną częścią wyświetlacza.

To jednak bezpośrednio na składanym wyświetlaczu pojawia się wgniecenie. Wraz z serią Galaxy Z Fold 8 nierówność powinna zostać zmniejszona do minimum. Samsung najprawdopodobniej w swoich urządzeniach wykorzysta wyświetlacz własnej produkcji. Nie oczekujcie jednak, że funkcja prywatności ekranu, wyciągnięta z S26 Ultra, trafi do składanych modeli.

REKLAMA

Wszystko zostanie potwierdzone w lipcu lub sierpniu podczas premiery.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
29.05.2026 20:02
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
REKLAMA
Najnowsze
19:39
Chcieli zwiększyć użycie AI. Pracownicy znaleźli na to sposób
Aktualizacja: 2026-05-29T19:39:13+02:00
19:13
Komputer kwantowy ma planować wojnę. Konwoje to dopiero początek
Aktualizacja: 2026-05-29T19:13:52+02:00
18:42
Microsoft kombinuje. Wracasz do pracy, a tam Copilot w garniturze
Aktualizacja: 2026-05-29T18:42:00+02:00
18:40
Tak przygotujesz najlepsze domowe lody. 4Swiss FlurryKing to obowiązkowy sprzęt na lato
Aktualizacja: 2026-05-29T18:40:12+02:00
18:37
Telefon Samsunga cię ochroni. One UI 9.0 zablokuje podejrzane aplikacje
Aktualizacja: 2026-05-29T18:37:47+02:00
18:06
Zrobili miasteczko dla botów. Jeden zapomniał, żeby przeżyć
Aktualizacja: 2026-05-29T18:06:27+02:00
17:54
YouTube ma nowy plan. Konkurencja dla Spotify
Aktualizacja: 2026-05-29T17:54:39+02:00
17:52
Tną ostro ceny biletów. Długi weekend ma iść po torach
Aktualizacja: 2026-05-29T17:52:21+02:00
17:30
Amerykanie posłali okręt na dno. Drony z powietrza i z morza
Aktualizacja: 2026-05-29T17:30:22+02:00
17:27
Twój stary Samsung będzie jak nowy. Wystarczy aktualizacja
Aktualizacja: 2026-05-29T17:27:48+02:00
16:46
Metro w Krakowie zostało sierotą. Szykują się opóźnienia
Aktualizacja: 2026-05-29T16:46:10+02:00
15:49
Już wiem, jaki jest telefon 2026 roku. Szeroki
Aktualizacja: 2026-05-29T15:49:55+02:00
15:49
Atrakcja pod Tatrami stała się przekleństwem. "Ludzie wszystko zniszczą"
Aktualizacja: 2026-05-29T15:49:00+02:00
15:07
Wiedźmin 3: Pieśń Przeszłości będzie ogromny. Warto było czekać
Aktualizacja: 2026-05-29T15:07:17+02:00
15:03
Apple szykuje potwora. iPhone zrobi to sam
Aktualizacja: 2026-05-29T15:03:47+02:00
14:49
Reklamy już nie zasłonią gór. Zakopane z ważną decyzją
Aktualizacja: 2026-05-29T14:49:08+02:00
13:57
iPhone 17 wywołał szał na pomarańczowy kolor. Wiemy, jaki wylansuje iPhone 18
Aktualizacja: 2026-05-29T13:57:07+02:00
13:03
Dziwny błąd Windowsa 11. Aż bolą mnie oczy
Aktualizacja: 2026-05-29T13:03:28+02:00
12:50
Rywal ChataGPT wart prawie bilion. Inwestorzy chyba oszaleli
Aktualizacja: 2026-05-29T12:50:29+02:00
11:58
Sprawdziłem system kaucyjny w Austrii. Właśnie tak powinien działać w Polsce
Aktualizacja: 2026-05-29T11:58:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA