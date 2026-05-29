Sprawdziłem system kaucyjny w Austrii. Właśnie tak powinien działać w Polsce

Podczas wizyty w Austrii przetestowałem na własnej skórze, jak w praktyce działa tam ujednolicony system kaucyjny.

Oliwier Nytko
Byłem ostatnio w Austrii i klasycznie, idąc zwiedzać, kupiłem sobie w biegu dwie butelki napoju. Przy kasie spotkało mnie małe zdziwienie, bo cena okazała się wyższa, niż ta na półce - do rachunku doliczono mi kaucję. 

Pomyślałem sobie: no tak, przecież w całej Europie to teraz standard, więc w sumie nie powinienem być zaskoczony. Zwłaszcza że u nas, w Polsce, od niedawna działa to w teorii bardzo podobnie. Postanowiłem więc sprawdzić, jak ich system wypada na tle naszego.

Mistrzostwo w swojej prostocie

Zrobiłem szybki research i okazało się, że austriacki system, znany jako Einwegpfand, to prostota... w swojej prostocie. Zasada jest banalna: doliczają stałą kwotę 25 eurocentów (czyli ponad złotówkę) do każdej jednorazowej plastikowej butelki i puszki o pojemności od 0,1 do 3 litrów.

Żadnych wyjątków ze względu na rozmiar czy materiał. Co ważne, kaucja nie obejmuje szkła ani opakowań po mleku i napojach mlecznych. W Polsce z kolei mamy prawdziwy festiwal stawek: 50 groszy za PET i metal, ale już złotówkę za szkło wielorazowe, co na starcie wprowadza zamieszanie u klientów.

Kolejna potężna różnica to dostępność punktów zwrotu. W Austrii prawo jest bezlitosne, ale genialne dla konsumenta: każdy punkt, który sprzedaje napoje w kaucjonowanych opakowaniach, musi przyjmować zwroty. 

Nawet malutki kiosk (choć małe punkty mogą ograniczyć się do przyjmowania tylko tych marek i pojemności, które same sprzedają). W Polsce? Obowiązek dotyczy tylko dużych sklepów powyżej 200 m2. Mniejsze mogą dołączyć dobrowolnie, co w praktyce oznacza, że u nas klient z pustą butelką często musi zorganizować sobie specjalną wycieczkę do hipermarketu, zamiast po drodze oddać ją w osiedlowym warzywniaku.

Dnem do przodu, czyli zderzenie z maszyną

Zdecydowałem, że nie będę stratny i przetestuję na własnej skórze, jak to wygląda u nich w praktyce. Szybkie namierzenie najbliższego supermarketu i po chwili stałem już w miejscowym Sparze.

Zobaczyłem automaty do zwrotu, które do złudzenia przypominały te nasze, polskie kaucjomaty z dyskontów, co od razu mnie uspokoiło. Czułem się pewnie - w końcu to ta sama technologia, więc co mogło pójść nie tak?

Ekran powitał mnie przyjaźnie, wszystko było w pełni po angielsku, co jest mega ułatwieniem dla turystów. I tu pojawił się haczyk, który na moment mnie przerósł. Próbowałem włożyć butelkę szyjką do przodu, tak jak robimy to odruchowo w kraju, a maszyna uparcie ją odrzucała.

Walczyłem z nią dłuższą chwilę, dopóki nie zorientowałem się, że w Austrii trzeba wkładać opakowania najpierw dnem. Czy w Polsce też tak jest, a ja się nie zorientowałem?

Kiedy już uporałem się z tym wyzwaniem technologicznym, reszta poszła błyskawicznie. Maszyna natychmiast przetworzyła butelki, a na ekranie pojawiły się opcje: zwrot na papierowy paragon, wersja cyfrowa prosto na telefon albo przekazanie kwoty na cele charytatywne. Wybrałem tradycyjny wydruk z kodem kreskowym, żeby sprawdzić, jak to działa przy kasie.

Samo użycie tego paragonu okazało się banalne. Robiąc później zakupy we wspomnianym Sparze, wystarczyło, że przy kasie samoobsługowej zeskanowałem kod z wydruku, a system automatycznie odliczył mi kwotę od rachunku, zupełnie jak zwykły kod rabatowy. Szybko? Tak. Sensownie? Też. Pomyślałem: praktycznie jak w Polsce, tylko... bez nerwów i kombinowania.

Centralizacja a polski chaos operatorów

To, że wszystko poszło tak gładko, to zasługa austriackiej architektury systemu. Mają oni jednego, centralnego operatora (EWP Recycling Pfand Österreich), który zarządza całą infrastrukturą zbiórki i rozliczeń. Dzięki temu system jest w 100 proc. ujednolicony.

W Polsce natomiast zdecydowano się na model z wieloma operatorami. Skutek? Brak standaryzacji, różne praktyki sieci handlowych i walka o klienta, która odbija się na naszej wygodzie.

Jesteśmy w 2026 r., a Austria jest już po swoim pierwszym, pełnym roku działania systemu (przypominam, wystartowali w styczniu 2025). Mają go praktycznie dopiętego na ostatni guzik. Udało im się przekroczyć ambitny cel na pierwszy rok, osiągając wynik 81,5 proc. zbiórki opakowań (przy wymogach UE wynoszących 77 proc. - ich krajowy, narzucony przez nich samych cel wynosił 80 proc.). 

My? Rok za Austrią

Tymczasem zestawienie tego z polskimi realiami z wiosny 2026 r. budzi słodko-gorzkie odczucia. Nasz system wystartował w październiku 2025 r., ale z pełną mocą wszedł dopiero na początku 2026 r., po zakończeniu okresów przejściowych. W polskim internecie wciąż widać dużo chaosu. Użytkownicy narzekają na wieczne kolejki do butelkomatów, irytujące awarie, częste komunikaty typu „wezwij obsługę” i niejasne zasady.

Najwięcej emocji i frustracji w Polsce budzi jednak coś innego. W przeciwieństwie do austriackiego, w pełni neutralnego i elastycznego paragonu czy zwrotu gotówki, u nas niektóre sieci handlowe wydają bony z krótkim terminem ważności, do wykorzystania tylko u nich. Wielu internautów odbiera to jako "przymusowe zakupy" i zmuszanie do przywiązania do jednej marki.

Na szczęście twarde dane dają nadzieję, że my też powoli wychodzimy na prostą. Tylko w pierwszym kwartale 2026 r. oddaliśmy ponad 520 milionów opakowań. Infrastruktura pęcznieje (mamy już kilkadziesiąt tysięcy punktów zbiórki), a Polacy, mimo wkurzenia, zmieniają nawyki.

Wygląda na to, że płacimy po prostu karę z rozproszonego, skomplikowanego systemu i przechodzimy przez bolesną fazę wczesnej adopcji. Z każdym miesiącem jest jednak lepiej i liczę na to, że za rok zwrot butelki w Warszawie będzie tak samo bezstresowy, jak ten w wiedeńskim supermarkecie.

Oliwier Nytko
29.05.2026 11:58
