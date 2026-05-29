Walizka InPostu wyprzedała się błyskawicznie. Trzeba stanąć w kolejce

Ładowanie...

"No i poleciały. Dosłownie" - napisano na profilu InPostu w mediach społecznościowych. Dostępne walizki, wymiarowo idealnie mieszczące się w dużej skrytce paczkomatu, sprzedały się w zaledwie jeden dzień.

REKLAMA

Na stronie widzimy, że produkt jest chwilowo niedostępny. Chętni muszą zapisywać się i czekać na nowy rzut. Biorąc pod uwagę zainteresowanie rzeczywiście kolejna partia może również skończyć się "szybciej niż urlop w kalendarzu", jak sugeruje sam InPost.

Oczywiście nie wiemy, ile sztuk trafiło do sprzedaży, ale i tak rychłe wyczyszczenie magazynu pokazuje, że pomysł InPostu trafił na podatny grunt. Z jednej strony fakt, że walizka stała się towarem deficytowym, o który trzeba walczyć i na którego trzeba czekać, jest na rękę firmie. Z drugiej: im więcej produktu się sprzedaje, tym lepiej.

Tym bardziej że taka ciągnięta ulicami walizka to dodatkowa reklama dla InPostu, jeżdżąca wszędzie tam, gdzie ich klienci. A raczej tam, gdzie są paczkomaty InPostu - w końcu bagaż trzeba odebrać, a potem wysłać z powrotem. Usługa na razie pozwala na transport z i do Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii i Portugalii. Wkrótce do listy dołączy Wielka Brytania.

REKLAMA

Nadanie walizki InPost kosztuje 54,99 zł w jedną stronę. Sama walizka wyceniona została na 320 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo szybko się wyprzedała, najwyraźniej wielu Polaków uznało, że szybko się zwróci, pozwalając zaoszczędzić na bagażu zwykle kupowanym u lotniczych przewoźników.

Wysyłka walizki paczkomatem wymaga działania z wyprzedzeniem

O ile odsyłając bagaż do Polski nie jest to wielkim problemem, tak w miejscu docelowym chcemy mieć rzeczy od razu. Dlatego korzystając z usługi - bez względu na to, czy mamy walizkę InPostu, czy nie - trzeba wziąć pod uwagę szacowany termin doręczenia przesyłki, który zależy od kraju nadania:

Włochy – 5 dni roboczych

Francja – 3 dni robocze

Belgia – 3 dni robocze

Holandia – 3 dni robocze

Luksemburg – 3 dni robocze

Hiszpania – 4 dni robocze

Portugalia – 4 dni robocze

Czy to będzie nowy hit wakacji? Przekonamy się już niedługo pod paczkomatami, które niebawem mogą przypominać punkty odprawy bagażowej.

REKLAMA

Zdjęcie główne: ULYANA_1995 / Shutterstock

REKLAMA

Adam Bednarek 29.05.2026 11:20

Ładowanie...

REKLAMA