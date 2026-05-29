REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Walizka InPostu wyprzedała się błyskawicznie. Trzeba stanąć w kolejce

Osiedla, miasteczka i wsie już niebawem zaczną przypominać centra przesiadkowe, a okolice paczkomatów zamienią się w stanowiska odprawy bagażu - przynajmniej to sugeruje popularność walizek, które zaczął sprzedawać InPost. 

Adam Bednarek
paczkomaty
REKLAMA

"No i poleciały. Dosłownie" - napisano na profilu InPostu w mediach społecznościowych. Dostępne walizki, wymiarowo idealnie mieszczące się w dużej skrytce paczkomatu, sprzedały się w zaledwie jeden dzień. 

REKLAMA

Na stronie widzimy, że produkt jest chwilowo niedostępny. Chętni muszą zapisywać się i czekać na nowy rzut. Biorąc pod uwagę zainteresowanie rzeczywiście kolejna partia może również skończyć się "szybciej niż urlop w kalendarzu", jak sugeruje sam InPost.

Oczywiście nie wiemy, ile sztuk trafiło do sprzedaży, ale i tak rychłe wyczyszczenie magazynu pokazuje, że pomysł InPostu trafił na podatny grunt. Z jednej strony fakt, że walizka stała się towarem deficytowym, o który trzeba walczyć i na którego trzeba czekać, jest na rękę firmie. Z drugiej: im więcej produktu się sprzedaje, tym lepiej. 

Tym bardziej że taka ciągnięta ulicami walizka to dodatkowa reklama dla InPostu, jeżdżąca wszędzie tam, gdzie ich klienci. A raczej tam, gdzie są paczkomaty InPostu - w końcu bagaż trzeba odebrać, a potem wysłać z powrotem. Usługa na razie pozwala na transport z i do Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii i Portugalii. Wkrótce do listy dołączy Wielka Brytania.  

REKLAMA

Nadanie walizki InPost kosztuje 54,99 zł w jedną stronę. Sama walizka wyceniona została na 320 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo szybko się wyprzedała, najwyraźniej wielu Polaków uznało, że szybko się zwróci, pozwalając zaoszczędzić na bagażu zwykle kupowanym u lotniczych przewoźników. 

Wysyłka walizki paczkomatem wymaga działania z wyprzedzeniem

O ile odsyłając bagaż do Polski nie jest to wielkim problemem, tak w miejscu docelowym chcemy mieć rzeczy od razu. Dlatego korzystając z usługi - bez względu na to, czy mamy walizkę InPostu, czy nie - trzeba wziąć pod uwagę szacowany termin doręczenia przesyłki, który zależy od kraju nadania: 

  • Włochy – 5 dni roboczych 
  • Francja – 3 dni robocze 
  • Belgia – 3 dni robocze 
  • Holandia – 3 dni robocze 
  • Luksemburg – 3 dni robocze 
  • Hiszpania – 4 dni robocze 
  • Portugalia – 4 dni robocze 

Czy to będzie nowy hit wakacji? Przekonamy się już niedługo pod paczkomatami, które niebawem mogą przypominać punkty odprawy bagażowej.  

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: ULYANA_1995 / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
29.05.2026 11:20
Tagi: InPostpodróże
REKLAMA
Najnowsze
10:18
Tysiące dronów z SAFE dla Wojska Polskiego. Podpisano umowę za miliardy złotych
Aktualizacja: 2026-05-29T10:18:44+02:00
9:49
Rakieta New Glenn skończyła jako kula ognia. "Widok jak przy wybuchu bomby atomowej"
Aktualizacja: 2026-05-29T09:49:41+02:00
9:48
Poznajcie twórców Swarmhub, zwycięzców polskiego finału Red Bull Basement
Aktualizacja: 2026-05-29T09:48:33+02:00
9:31
Ryanair bierze miarkę w ręce. Nasilają się kontrole bagażu na lotniskach
Aktualizacja: 2026-05-29T09:31:12+02:00
8:40
Telefon w cenie samochodu. Zrobili cyfrowego kamerdynera
Aktualizacja: 2026-05-29T08:40:32+02:00
8:28
Spotify wprowadza długo wyczekiwaną funkcję. Użytkownicy prosili o nią od lat
Aktualizacja: 2026-05-29T08:28:11+02:00
7:24
Sztuczna inteligencja jako esportowy trener? To dopiero początek większej zmiany
Aktualizacja: 2026-05-29T07:24:11+02:00
7:00
Sprawdziłem nowe zegarki i opaski Xiaomi. 329 zł i masz wszystko
Aktualizacja: 2026-05-29T07:00:00+02:00
6:26
Słuchawki bez wciskania w ucho i z ANC. Brzmi jak sprzeczność, ale Xiaomi próbuje
Aktualizacja: 2026-05-29T06:26:00+02:00
6:23
Gigantyczna LED-owa kula z Las Vegas podbija świat. Kolejne miasta ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2026-05-29T06:23:45+02:00
6:19
Miało być więcej życia, jest katastrofa. Myśleli, że mniej lodu pomoże Arktyce
Aktualizacja: 2026-05-29T06:19:00+02:00
6:16
Czeka nas 5 lat klimatycznego piekła. Liczby, które trudno zignorować
Aktualizacja: 2026-05-29T06:16:00+02:00
6:11
Znaleźli planetę niedaleko nas. Ma atmosferę i wieczną noc
Aktualizacja: 2026-05-29T06:11:00+02:00
6:04
Z wnętrza Słońca bije niepokojący dźwięk. Coś tam się przestawia
Aktualizacja: 2026-05-29T06:04:00+02:00
6:00
Ludzkość może skurczyć się o połowę. To nie przepowiednia, to matematyka
Aktualizacja: 2026-05-29T06:00:00+02:00
22:05
Chrome lepiej ukryje twoją aktywność. Strony już tego nie wykryją
Aktualizacja: 2026-05-28T22:05:16+02:00
21:21
Twój dysk SSD zdradza więcej, niż myślisz. Wystarczy wejść na stronę
Aktualizacja: 2026-05-28T21:21:51+02:00
20:56
Nowy Galaxy S27 Pro lepszy, niż myślałem. Ale jednego nie przebije
Aktualizacja: 2026-05-28T20:56:25+02:00
20:16
Padł rekord sprzed 30 lat. Jesteśmy krok bliżej Świętego Graala elektroniki
Aktualizacja: 2026-05-28T20:16:11+02:00
20:02
Allegro szybciej odda ci pieniądze. Koniec czekania na zwrot
Aktualizacja: 2026-05-28T20:02:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA