Rywal ChatGPT wart prawie bilion. Inwestorzy chyba oszaleli

Anthropic, czyli firma, która cztery lata temu jeszcze nie istniała, jest dziś warta 965 mld dol. W rundzie finansowania Series H zebrała aż 65 mld dolarów od inwestorów, którzy dosłownie stali w kolejce z pieniędzmi. Jeden z funduszy instytucjonalnych zaoferował 5 mld dol. tylko za możliwość spotkania z dyrektorem finansowym firmy. To najwyższa wycena prywatnego startupu w historii – wyższa niż OpenAI, wyższa niż xAI Elona Muska i wyższa niż PKB wielu państw na świecie. Pytanie, które zadaje sobie dziś każdy, kto nie pracuje w venture capital, brzmi: czy to jeszcze inwestowanie, czy już wiara?

Od 380 do 965 mld w cztery miesiące. Ta arytmetyka może budzić niepokój

W lutym 2026 r. Anthropic zamknął rundę Series G, zbierając 30 mld dol. przy wycenie 380 mld. To już wtedy było oszałamiające. Cztery miesiące później firma jest warta 2,5 razy więcej. Nie dlatego, że w ciągu tych czterech miesięcy zrewolucjonizowała branżę (choć wypuściła kilka nowych modeli i produktów). Dlatego, że popyt inwestorów na udziały w firmach AI przekracza wszelkie historyczne wzorce. Łącznie Anthropic zebrał od założenia w 2021 r. niemal 144 mld dol. Dla kontekstu, Apple osiągnęła wycenę biliona dolarów po 42 latach istnienia. Anthropic jest na tej samej ścieżce po czterech.

Anthropic podaje, że gdyby utrzymać tempo zarabiania z ostatniego miesiąca przez cały rok, firma zamknęłaby go z przychodem 47 mld dol. To pięć razy więcej, niż na początku roku. Przy wycenie 965 mld dol. daje to mnożnik cena/przychody na poziomie około 20x. Dla porównania: Google (Alphabet) jest notowany przy mnożniku około 6-7x, Microsoft – około 12x. Innymi słowy, inwestorzy wyceniają Anthropic tak, jakby był pewny, że firma potroiła przychody w ciągu roku i potem jeszcze raz.

Claude, kontrakty korporacyjne i wojna na moce obliczeniowe

Za wycenami stoją przychody, a za przychodami głównie klienci korporacyjni. Anthropic od początku stawiał na enterprise: duże firmy, które wdrażają Claude'a w swoich procesach operacyjnych – finansach, rachunkowości, analizie prawnej, obsłudze klienta, kodowaniu. Model biznesowy nie polega tu na sprzedawaniu subskrypcji za 20 dol. miesięcznie milionom użytkowników indywidualnych (choć Anthropic robi i to). Polega na wielomilionowych kontraktach z korporacjami, które integrują Claude'a na poziomie procesów biznesowych i które po wdrożeniu trudno odłączyć.

47 mld dol. przychodu na 4 lata od założenia to tempo wzrostu, które nie ma precedensu w historii technologii. Ale to tempo wymaga ogromnych nakładów na moc obliczeniową, która jest paliwem modeli AI. Anthropic podpisał umowy na łącznie 10 gigawatów nowej mocy obliczeniowej: 5 GW z Amazonem (AWS), 5 GW z Google i Broadcomem (procesory TPU nowej generacji), plus dostęp do GPU w kompleksach Colossus 1 i Colossus 2 firmy SpaceX. Claude jest pierwszym modelem AI dostępnym na wszystkich trzech największych platformach chmurowych świata: AWS, Google Cloud i Microsoft Azure.

Te umowy kosztują miliardy rocznie. Właśnie to jest jeden z powodów, dla których Anthropic potrzebuje tak gigantycznych rund finansowania. Firma nie zbiera pieniędzy, żeby je trzymać na koncie. Zbiera je, żeby natychmiast zamienić w centra danych, procesory i energię elektryczną. Wyścig AI to wyścig o moc obliczeniową, a Anthropic gra w nim bardzo wysoko.

Marcin Kusz 29.05.2026 12:50

