Automaty paczkowe ORLEN Paczka zmieniają Polskę. Nie znajdziesz w nich kabli

Automaty paczkowe na stałe zagościły w krajobrazie Polski. Jest ich tak dużo, że mieszkając w mieście, mogę wybrzydzać, do którego punktu chcę pójść następnym razem. Jednak to, co działa w terenie zurbanizowanym niekoniecznie sprawdza się poza granicami miast.

Pilotażowe automaty paczkowe ORLEN Paczka zaprojektowano, żeby pracowały bez stałego podłączenia do sieci energetycznej. Sprawdziłem, jak w praktyce wygląda korzystanie z takiego urządzenia.

Automaty paczkowe ORLEN Paczka już teraz pokrywają Polskę

Polska firma chwali się, że obecnie posiada ponad 15 tys. punktów i to dopiero początek, bo właśnie trwają intensywne testy dwóch nowych rodzajów automatów paczkowych: bateryjnych z magazynem energii oraz solarnych. Porozmawiajmy o nich. Pierwszy działa dzięki bateriom o pojemności 3600 Ah, co pozwala na ponad 7 miesięcy pracy. Wariant z panelami solarnymi ma zasilanie bateryjne oraz panele fotowoltaiczne. Moc instalacji PV wynosi 380 W (cztery panele po 95 W każdy), bateria ma pojemność 11,52 kWh, co pozwala na pracę przez około 70 dni bez słońca. Pełne naładowanie baterii za pomocą samych paneli zajmuje około 30 godzin.

Automaty Paczkowe ORLEN Paczka zmieniają zasady gry

Instalacje są energetycznie samowystarczalne. Testuje się je w rzeczywistych warunkach klimatycznych. Dzięki temu wiemy, że zimą przy ograniczonych możliwościach produkcji energii, pierwsze skrzypce gra magazyn energii. To on pełni rolę bufora, który wyrównuje wahania nasłonecznienia. W ujęciu rocznym system jest samowystarczalny energetycznie. Dzięki temu automaty paczkowe ORLEN Paczka mogą być stawiane w praktycznie każdym miejscu kraju. Nie wymagają rozbudowanej infrastruktury, nie potrzebują skomplikowanych instalacji, żeby działały.

Istotnym elementem działania jest znaczące ograniczenie zużycia energii. Testowane automaty ORLEN Paczki pozostają w trybie uśpienia z wyłączonym ekranem i oświetleniem. Użytkownik aktywuje je za pomocą aplikacji lub specjalnego przycisku znajdującego się pod ekranem. Urzeka mnie, że przy projektowaniu grafik na automat paczkowy postanowiono nawiązać do tego w sympatyczny sposób. Gdy podejdziecie do automatu ORLEN Paczka działającego na baterie, to zobaczycie napis, że automat śpi i śni o paczkach, należy obudzić go przyciskiem. Nie powiem, uśmiechnąłem się na widok tej grafiki. Dzięki temu urządzenie nie jest bezduszne.

Nie da się przeoczyć przycisku do wybudzania, po jego naciśnięciu następuje uruchomienie się urządzenia, co trwa zaledwie kilka sekund. Po tym czasie jest gotowe do akcji.

Później procedura wygląda jak w klasycznych automatach paczkowych. Sprowadza się do wybrania odpowiedniej opcji: nadanie lub odbiór paczki, a następnie trzeba albo zeskanować kod QR, użyć aplikacji do otwarcia skrytki albo podać kod nadania/odbioru i gotowe. To naprawdę intuicyjne rozwiązanie, które nie różni się od dobrze znanych schematów. Dzięki temu adaptacja do automatów paczkowych ORLEN Paczka przebiega błyskawicznie. Warto z nich skorzystać jeszcze z kilku innych powodów.

Korzystanie z automatów paczkowych ORLEN Paczka to wygoda i szybkość

ORLEN Paczka wie, jak cenny jest czas, więc dostawy realizowane są ekspresowo - dochodzą do klientów w jeden dzień. Paczki nadane przed godziną graniczną dla danego kodu pocztowego są dostarczane następnego dnia. To znacząco ułatwia logistykę i pomaga, gdy zapomnicie o jakiejś rocznicy lub uroczystości, na którą wypada dać prezent. Dodatkowo ORLEN Paczka realizuje dostawy w sobotę dla wszystkich paczek nadanych w piątek, co nie jest powszechne na rynku. Usługa sobotnich dostaw jest standardowym elementem ich usługi i nie wymaga dodatkowych opłat.

Osobną kwestią jest czas na odbiór paczki. W ORLEN Paczka mamy na to aż trzy dni robocze, weekendy nie wliczają się do tego czasu. Zero stresu, gdy wyjeżdżacie w delegację albo na krótki wypad za miasto. Paczka na Was zaczeka i nie musicie dopłacać za dodatkowe dni oczekiwania.

Przyszłość bez białych plam

Sieć 15 tys. punktów będzie rozbudowywana o kolejne miejsca, a nowe automaty paczkowe, które są samowystarczalne energetycznie, sprawiają, że z mapy kraju znikną białe plamy, w których mieszkańcy byli odcięci od sieci łatwego dostarczania paczek. Na razie testy trwają na ulicach Warszawy, ale to się zmieni. Brak konieczności budowania przyłączy, szybka instalacja oraz niezależność od sieci energetycznej pozwala na rozmieszczenie automatów paczkowych ORLEN Paczki tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe.



Paweł Grabowski 29.05.2026 11:53

Lokowanie produktu : ORLEN Paczka