Dziwny błąd Windowsa 11. Aż bolą mnie oczy

Windows 11 miał dostać lepiej działające aplikacje. Zmiana przyniosła jednak zauważalne problemy wizualne z interfejsem programów. Microsoft już szykuje poprawę.

Albert Żurek
System Windows 11 obecnie jest w trakcie dużych zmian pod maską, nierzadko niewidocznych dla użytkownika. Twórcy starają się naprawić błędy przeszłości i doprowadzić system do lepszego stanu. Oprogramowanie nie będzie już takim zlepkiem przestarzałych oraz nowoczesnych tak jak było to wcześniej. Firma potwierdziła kolejną zmianę, która nieco poprawi wrażenia z korzystania z komputera.

Okna aplikacji w Windowsie 11 zostaną naprawione

Jeśli korzystacie z systemu Windows 11 mogliście zauważyć, że w wielu aplikacjach (m.in. tych systemowych) pojawia się dziwny błąd zauważalny w momencie zmiany rozmiaru okna. Wygląda to tak, że jeśli rozszerzamy okno aplikacji na pulpicie widzimy dziwny czarny pasek na krawędziach powodujący rozrywanie obrazu. 

Zjawisko jest widoczne dosłownie przez chwilę, ale może denerwować szczególnie bardziej wyczulonych na dobrze wyglądający interfejs i animacje system. Problem pojawia się jednak w konkretnych aplikacjach korzystających z technologii WinUI 3. Na bazie rozwiązania powstał m.in. domyślny program Zdjęcia w Windowsie 11. 

Nie jest to oczywiście błąd, który powoduje problemy z działaniem systemu. Od największego systemu operacyjnego na świecie powinniśmy jednak oczekiwać poprawnego działania tak podstawowych funkcji, jak zmiana wielkości okna. Szczególnie że aplikacje bazujące na innej technologii UWP (Universal Windows Platform) nie mają problemu z rwaniem obrazu podczas zmiany rozmiaru.

Dyrektor ds. projektowania w firmie Microsoft March Rogers postanowił zareagować na prośby użytkowników i potwierdził, że problem faktycznie istnieje. Jednocześnie zapowiedział zmiany, które mają rozwiązać ten nietypowy problem wizualny już latem. 

Dzięki temu nowoczesne aplikacje oparte na WinUI 3 powinny działać tak jak powinny już wcześniej. W praktyce użytkownik nie powinien spotykać błędów wizualnych podczas układania (zmniejszania i rozszerzenia) okien na pulpicie swojego laptopa lub komputera z Windowsem 11.

Pracujemy nad ulepszeniami platformy, aby rozwiązać problem z rozrywaniem obrazu. Testujemy nasze aplikacje skrzynki odbiorczej, aby upewnić się, że działają prawidłowo, zanim wdrożymy je w pakiecie SDK aplikacji systemu Windows. Rozpoczniemy wdrażanie latem - twierdzi March Rogers. 

Poprawa technologii, która ma poprawić kwestię zmiany wielkości okien to tylko kropla w morzu potrzeb systemu. Twórcy muszą zająć się mnóstwem innych pomniejszych elementów, które sprawiają, że Windows 11 wciąż korzysta z przestarzałych rozwiązań stworzonych na poczet wcześniejszych wersji systemu.

29.05.2026 13:03
