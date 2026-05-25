Microsoft: lepiej wyłącz aktualizacje Windowsa 11. Posłuchaj go

Microsoft sugeruje, żebyśmy wyłączyli aktualizacje Windowsa 11 - szczególnie jeśli wykonujemy ważne rzeczy na swoim komputerze.

Albert Żurek
Windows 11 Microsoft
Nie od dzisiaj wiadomo, że w ostatnim czasie Microsoft ma problem z kondycją uaktualnień swojego systemu operacyjnego. Poszczególne aktualizacje Windowsa 11 powodowały utrudnienia w działaniu oprogramowania. Jedne bywały mniej, a drugie bardziej dotkliwe. Firma dobrze o tym wie i rekomenduje, aby wstrzymać automatyczne aktualizacje systemu.

Microsoft sugeruje, abyś wyłączył aktualizacje Windowsa 11

Osobiście lubię system Microsoftu - także Windowsa 11 - lecz od zawsze moim największym problemem podczas korzystania z oprogramowania były stałe aktualizacje. Każdego miesiąca producent udostępnia mnóstwo uaktualnień związanych z nowymi funkcjami i bezpieczeństwem. Dziś korzystam z Windowsa dość rzadko i za każdym razem, gdy wyłączam komputer, widzę powiadomienie o dostępnej aktualizacji.

Albo gdy go włączam, zamiast ekranu logowania widzę, że komputer instaluje nowe uaktualnienie. Microsoft niemal od zawsze wymuszał aktualizacje, lecz teraz zmienia podejście o 180 stopni. W krótkim komunikacie opublikowanym w serwisie X firma sugeruje, abyśmy tymczasowo wyłączyli aktualizacje w swoich komputerach.

Ta rada jest skierowana szczególnie do osób, które wykonują istotne rzeczy na swoich maszynach, np. związane z pracą. Producent zaleca takim użytkownikom, aby weszli do panelu ustawień usługi Windows Update i znaleźli sekcję wstrzymania aktualizacji. Na zrzucie ekranu dołączonym do posta firma pokazuje taką opcję na okres jednego tygodnia.

Firma jednak zapomniała powiedzieć o innej ważnej kwestii związanej z tym narzędziem. Funkcja wstrzymywania aktualizacji Windowsa 11 jest obecnie w trakcie prac wynikających z programu odbudowy systemu Microsoftu. Producent zaczął wdrażać funkcje zapewniające większą kontrolę nad aktualizacjami - w tym jedną, która ma umożliwić całkowite wyłączanie automatycznego instalowania uaktualnień systemu.

System wciąż będzie pobierać aktualizacje w tle, lecz nie zainstaluje ich bez wyraźnej zgody użytkownika. Nie powinno dojść zatem do sytuacji, w której w momencie próby wyłączenia komputera system będzie wymagał od nas wykonania aktualizacji.

Jeśli liczy się stabilność, lepiej posłuchaj Microsoftu

Obecnie pole do popisu pod kątem wstrzymywania aktualizacji jest mocno ograniczone. Mimo wszystko, jeśli liczy się dla was przede wszystkim stabilność komputera podczas pracy, rozrywki czy gier, lepiej trzymać się dobrej i sprawdzonej wersji systemu operacyjnego.

Jednak brak aktualizacji oznacza brak poprawek bezpieczeństwa. Od czasu do czasu warto jednak pozwolić komputerowi zaktualizować się.

Albert Żurek
25.05.2026 18:23
Tagi: aktualizacjaMicrosoftWindowsWindows 11
