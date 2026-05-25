Nowa funkcja w aplikacji InPost. Wreszcie dostaniesz paczkę z zagranicy

"Wielu na to czekało" - pisze o nowości Rafał Brzoska, szef InPostu. 

Adam Bednarek
wysyłka do paczkomatów z europy
Nowa funkcja w aplikacji InPost Mobile umożliwia nadawanie paczek z 7 krajów do Polski - ogłosił Rafał Brzoska we wpisie na portalu Linkedin. 

W aplikacji z paczkomatu do paczkomatu wyślemy przesyłkę do Polski z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Włoch.

Mieszkasz za granicą i chcesz wysłać coś do rodziny? Odwiedzasz Polskę i potrzebujesz nadać paczkę z powrotem? Teraz to kilka kliknięć w apce - opisuje usługę Brzoska. 

Ile to kosztuje? Wszystko zależy od kraju. Np. mała paczka z Belgii do Polski wyceniona jest na 45,99 zł, ale z Portugalii - już 58,99 zł. Wysyłając ją z Włoch zapłacimy natomiast 37,99 zł. 

Z wygodnej wysyłki za pomocą aplikacji najbardziej cieszą się turyści

To "sposób na dosłanie sobie nadbagażu na wakacje" - zauważa jedna z komentujących. Niektórzy podróżni już tak sobie radzą. Paczkomaty znajdują się na lotniskach, więc łatwo odesłać do domu to, co się nie zmieściło w walizce, albo wysłać przesyłkę do kraju, do którego się leci, jeśli spędzimy tam więcej czasu. 

Teraz proces można odwrócić. Bagaż podręczny i tak ledwo mieści się w lotniskowej miarce stosowanej przez linię lotniczą? Dodatkowe prezenty można wysłać przez Paczkomat, korzystając z aplikacji. InPost sprytnie trafił z datą wdrożenia nowości, tuż przed urlopowymi wyjazdami. 

W 2025 r. liczba paczkomatów w Europie kontynentalnej wzrosła do przeszło 19 tys., a w samej Wielkiej Brytanii - do niemal 14 tys. W lutym firma informowała, że we Francji posiada ponad 10 tys. maszyn, we Włoszech blisko 5 tys. urządzeń, a w Hiszpanii - ponad 4 tys.

Adam Bednarek
25.05.2026 10:46
Tagi: InPostPaczkomaty
