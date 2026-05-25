Firefox paskudnie się zawieszał. Mozilla pokazała palcem winnego

Firefox i Raptor Lake: rok później wreszcie wiemy dlaczego przeglądarka potrafiła wyłożyć cały komputer.

Maciej Gajewski
Intel Raptor Lake Firefox zawiesza się
Mozilla w końcu oficjalnie wyjaśniła co od ponad roku doprowadzało do tajemniczych, trudnych do odtworzenia i jeszcze trudniejszych do zdiagnozowania crashy Firefoksa na desktopach z procesorami Intel 13. i 14. generacji. Historia jest… dość złożona. Splatają się w niej błędy mikroarchitektury, upały, zlib, a nawet… bot do automatycznego zgłaszania błędów, który musiano wyłączyć, bo tonął w raportach. Problem był jak najbardziej realny - i wyjątkowo upierdliwy.

Rok śledztwa, jeden głupi błąd i dwa jeszcze gorsze

Mozilla przyznaje, że pierwsze crashe zaczęły pojawiać się w Nightly już około rok temu. Inżynierowie długo podejrzewali własny kod - w końcu błędy w zlib‑rs, gdzie 16‑bitowa wartość dist potrafiła być niepoprawna, faktycznie prowadziły do wyjścia poza zakres i spektakularnych wyłożeń przeglądarki. Problem w tym, że to nie tłumaczyło wszystkiego.

Trop prowadził do dwóch znanych błędów w Raptor Lake: RPL050 i RPL060. Pierwszy dotyczy sytuacji, w której jeden rdzeń nie widzi najnowszych danych zapisanych przez inny. Drugi - błędnych danych zwracanych przy specyficznych operacjach odczytu rozpiętych na linie cache. W praktyce oznacza to, że procesor potrafił zwrócić… nie to, co powinien. A jeśli akurat robił to w trakcie dekompresji danych to Firefox nie miał najmniejszych szans, by wyjść z tego cało.

Gabriele Svelto: „Widzę fale upałów po crash reportach”

Najciekawsze - i najbardziej absurdalne - jest jednak to jak Mozilla zorientowała się, że problem ma również wymiar termiczny. Inżynier Firefoksa Gabriele Svelto, opisał na Mastodonie, że mógł… śledzić europejskie fale upałów, patrząc na mapę crash reportów z Raptor Lake. Im cieplej, tym więcej zgłoszeń.

Według Svelto układ Raptor Lake ma znane problemy z timingiem i napięciami, które pogarszają się wraz ze wzrostem temperatury. W pewnym momencie było tak źle, że Mozilla musiała wyłączyć bota automatycznie zgłaszającego błędy - bo niemal wszystkie pochodziły z maszyn z… niedoskonałymi procesorami.

Firefox 150

Wcześniejsze analizy wskazywały, że przy temperaturach rzędu 35°C w pomieszczeniu i dodatkowych 10-15°C generowanych przez obciążenie CPU błędy mikrokodu stawały się znacznie bardziej prawdopodobne. W Europie, gdzie klimatyzacja w domach i biurach nadal nie jest standardem, efekt był szczególnie widoczny.  

Intel łata, ale nie do końca. Mikrokod 0x12c pomaga - trochę

Według Mozilli nowy mikrokod Intela oznaczony jako 0x12c znacząco zmniejszył liczbę crashy. Nie wyeliminował ich całkowicie, ale poprawa była na tyle duża, że Firefox 151.01 mógł wreszcie wprowadzić stosowną poprawkę po swojej stronie. To właśnie ta wersja usuwa problem dla większości użytkowników.

Intel z kolei od miesięcy zapewnia, że pracuje nad problemem, choć wcześniejsze łatki - jak zauważa Svelto - bardziej ograniczały częstotliwość błędów, niż faktycznie je usuwały. Firma nie zdecydowała się na formalny recall, ale wydłużyła gwarancję na dotknięte procesory i obiecała wymiany dla poszkodowanych.

Mozilla zrobiła swoje, Intel zrobił swoje - przynajmniej częściowo - a użytkownicy mogą wreszcie odetchnąć. Ale trudno nie odnieść wrażenia, że to kolejny rozdział w historii Raptor Lake’a, który pokazuje, że ta generacja była po prostu pechowa. A jednak, mimo całej tej absurdalnej historii, jest w niej coś fascynującego. Bo rzadko kiedy widać tak wyraźnie, jak krucha potrafi być równowaga między sprzętem a oprogramowaniem - i jak bardzo jeden bit w złym miejscu potrafi zmienić dzień milionów użytkowników.

25.05.2026 07:57
Tagi: FirefoxIntelProcesoryPrzeglądarki internetowe
