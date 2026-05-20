Koniec laptopów ze starociami. Będzie łatwiej o dobry komputer

Ładowanie...

Rynek laptopów jest ogromny. Zwykłemu Kowalskiemu trudno się połapać, który mobilny komputer został wyposażony w najnowsze komponenty. Szczególnie że producenci procesorów wcale nie ułatwiają sprawy i stosują coraz bardziej wymyślne nazwy. Intel, będący jednym z dwóch największych dostawców układów, nieco ułatwi sprawę.

REKLAMA

Intel nakłania producentów laptopów na nowości

Z najnowszych doniesień wynika, że Intel nakłania producentów mobilnych komputerów z USA, Tajwanu i Chin (czyli marek, z których my, konsumenci, korzystamy najczęściej), aby ci stawiali w swoich laptopach na nowsze układy. Zamiast tańszych i starszych procesorów z serii Alder Lake, Raptor Lake i Arrow Lake opartych na architekturze Intel 7 mają stosować nowocześniejsze czipy wykorzystujące architekturę Intel 18A.

Intel w ostatnich miesiącach wprowadził i pokazał znacznie nowocześniejsze procesory z serii Intel Core Series 3 dla tańszych laptopów oraz Core Ultra Series 3 dla bardziej zaawansowanych maszyn. Firma najwyraźniej chce skupić się właśnie na nich, wyłączając z oferty i produkcji starsze modele.

Po pierwsze, Intel będzie mógł skupić się wyłącznie na nowoczesnych czipach dla konsumentów, a po drugie, dodatkowe moce produkcyjne technologii Intel 7 zostaną przeznaczone dla układów profesjonalnych.

Czytaj też:

REKLAMA

Stare układy przestają się opłacać

To oczywiście jedna z decyzji Intela, która ma na celu zwiększenie opłacalności produkcji czipów. Dzisiaj dostawcy mikroukładów przede wszystkim skupiają się na dużych klientach potrzebujących czipów, np. do centrów danych. Według jednego z dyrektorów firmy zajmującej się produkcją komputerów konsumenckich, czipy Intela dla przedsiębiorstw generują ok. 20 proc. wyższe marże w porównaniu z układami konsumenckimi.

REKLAMA

Dlatego Intel ma skupiać się przede wszystkim na profesjonalnych układach, redukując produkcję konsumenckich czipów. Z naszej perspektywy – klientów – to akurat dobre posunięcie. Producenci laptopów nie będą już tak często stawiać na starsze czipy o ograniczonej wydajności. Zamiast tego wykorzystają nowocześniejsze procesory o wyższej wydajności CPU oraz GPU.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 20.05.2026 19:41

Ładowanie...

REKLAMA