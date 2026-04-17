Twój tani laptop już nie będzie się zacinać. Podziękuj Intelowi

Intel Core Series 3 pochodzą z rodziny Panther Lake, która w ostatnich kilku miesięcy zaczęła ulepszać pierwsze bardziej zaawansowane mobilne komputery czipami z dopiskiem Ultra. Teraz przyszedł czas na nowe serca dla laptopów stworzonych z myślą o typowym Kowalskim. Nie trzeba będzie przepłacać, aby sprzęt działał dobrze.

Są nowe procesory Intel Panther Lake dla tańszych laptopów

Nowa seria Intel Core Series 3 obejmuje czipy z trzech segmentów: Core 3, Core 5 oraz Core 7. Układy bazują na technologii Intel 18A, która charakteryzuje się niezłą energooszczędnością oraz wydajnością. W procesorach znajdziemy jednak mniej rdzeni oraz wolniejsze układy graficzne.

Rodzina Core Series 3 obejmuje sześć układów w różnych konfiguracjach rdzeni i częstotliwości. Najmniej zaawansowany to 5-rdzeniowy (5 wątków) Intel Core 3 304 z podstawowym układem graficznym z pojedynczym rdzeniem Xe, a najbardziej - 6-rdzeniowy (6 wątków) Core 7 360 z dwoma rdzeniami Xe. Tak naprawdę wszystkie czipy poza 3 304 są wyposażone w konfigurację 6 rdzeni i wątków.

Wszystkie nowe modele Core Series 3

Nowe układy charakteryzują się podstawowym poborem mocy na poziomie 15 W, z kolei maksymalny pobór to 35 W. Procesory obsługują zarówno pamięć DDR5-6400 (do 64 GB), jak i LPDDR5(X) do 48 GB. Nowe modele przede wszystkim wyróżniają się niższym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu do czipów Core Ultra Series 3. Laptopy wyposażone w te układy są w stanie obsłużyć dwa porty Thunderbolt 4 oraz łączności bezprzewodowe takie jak WiFi 7 oraz Bluetooth 6.

Jak wydajne mają być nowe układy? Producent twierdzi, że w nowy Core 7 360 jest ok. 30-40 proc. szybszy od Intel Core i7-1185G7, który trafiał do laptopów ok. pięć lat temu. Różnice nie są zatem rewolucyjne, ale nie tego oczekujemy po czipach do bardziej przystępnych cenowo laptopów.

Nowe układy powinny zacząć trafiać już niebawem do pierwszych mobilnych komputerów producentów takich jak Asus, Acer, HP czy Lenovo. Oczekujcie ich raczej w typowo biurowych maszynach niż w urządzeniach stworzonych do gier czy zaawansowanych zadań. To zadanie czipów Intel Core Ultra 200HX.

Będzie jednak problem w wyborze

Wraz z wejściem nowych procesorów na rynek zauważam jeden zasadniczy problem. Skomplikowanie oferty i nazw procesorów Intela. Core Series 3 dołącza do czipów z rodziny Core Ultra Series 3, które są nieco bardziej zaawansowane i wyposażone w bardziej zaawansowane układy graficzne. Różnice między niektórymi modelami są, powiedzmy, marginalne. Oferta składa się bowiem z kilkunastu różnych czipów, co wcale nie ułatwia wyboru konkretnej maszyny.

Albert Żurek 17.04.2026 14:55

