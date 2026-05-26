REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Kluczowa trasa do Polski idzie pod nóż. Berlin odcina nam tory

Jedna z najważniejszych kolejowych tras z Berlina w stronę Polski ma zostać zamknięta. Chodzi o odcinek Berlin Ostbahnhof-Frankfurt nad Odrą, którym codziennie jadą dziesiątki tys. pasażerów.

Marcin Kusz
Kluczowa linia do Polski pójdzie do remontu. Niemcy szykują blokadę
REKLAMA

Główna magistrala kolejowa łącząca Berlin z granicą polską, na odcinku Berlin Ostbahnhof-Frankfurt nad Odrą, zostanie zamknięta na okres aż 9 mies. z powodu generalnego remontu. Trasa obsługująca codziennie dziesiątki tysięcy pasażerów, w tym ruch transgraniczny w kierunku Polski, stanowi istotny korytarz transportowy. Jej wyłączenie grozi więc poważnymi utrudnieniami dla wschodniej Brandenburgii, Frankfurtu nad Odrą i przede wszystkim połączeń międzynarodowych z naszym krajem.

Planowana blokada dotyczy trasy, która dla wielu pasażerów jest codzienną osią życia. Regionalny RE1 łączy Magdeburg, Brandenburg an der Havel, Poczdam, Berlin i Frankfurt nad Odrą. To najważniejsza linia regionalna we wschodniej części Niemiec i jeden z głównych kolejowych korytarzy prowadzących z Berlina w stronę polskiej granicy. Remont ma wystartować dopiero w 2029 r., ale osoby korzystające z tej trasy już teraz mają powody do obaw.

REKLAMA

Ilu pasażerów pomieści do się do autobusów?

RE1 jest jedną z najbardziej obciążonych linii regionalnych we wschodnich Niemczech. Korzysta z niej ok. 60 tys. osób dziennie. To pracownicy, studenci, uczniowie, mieszkańcy mniejszych miejscowości, osoby dojeżdżające do Berlina i ludzie jadący w stronę granicy.

REKLAMA

Przerzucenie takiego ruchu na autobusy zastępcze będzie dosłownie logistycznym koszmarem. Autobus nie ma przecież pojemności pociągu, stoi w korkach, wymaga kierowców, przystanków, tras objazdowych i koordynacji z resztą transportu. Przy dłuższych odcinkach podróż może wydłużyć się o godzinę albo więcej w jedną stronę. Dla osoby dojeżdżającej codziennie do pracy to zmiana, która może po prostu wywrócić cały plan dnia do góry nogami.

REKLAMA

Największy problem polega na tym, że region już dziś ma dość kolejowych eksperymentów. Na trasie od lat trwają remonty, a pasażerowie przyzwyczaili się do opóźnień, skróconych relacji i zastępczych autobusów. Planowane 9 mies. pełnego zamknięcia nie spada więc na stabilny system, który raz na wiele lat musi przejść duży remont. Spada na linię, która od dawna jest symbolem permanentnie trwającej budowy.

Polska chce lepszych połączeń z Berlinem, a tu pojawia się ściana

Planowany remont pojawia się w wyjątkowo niewygodnym momencie. Polska i Niemcy mówią o poprawie połączeń kolejowych, a popyt na podróże między oboma krajami stale rośnie. Od grudnia 2025 r., wraz z nowym rozkładem jazdy, DB i PKP Intercity zwiększyły liczbę bezpośrednich połączeń dalekobieżnych między Polską a Niemcami z 11 do 17 par dziennie. Na trasie Berlin-Warszawa przez Poznań zaplanowano aż 7 par pociągów dziennie, czyli takt co 2 godziny. Doszły też nowe połączenia nocne, m.in. Berlin-Łódź-Warszawa-Chełm oraz Berlin-Wrocław-Kraków-Przemyśl.

REKLAMA

Po polskiej stronie można modernizować odcinki, planować CPK, przyspieszać trasę Warszawa-Poznań i myśleć o długofalowej osi do Berlina, ale jeśli po niemieckiej stronie kluczowy wylot z Berlina w kierunku Frankfurtu nad Odrą będzie przez miesiące zamknięty, to cały system zacznie przypominać lejek z zatkanym końcem.

Przeczytaj także:

Połączenie Warszawa-Poznań-Berlin jest jednym z najbardziej oczywistych kolejowych kierunków międzynarodowych dla Polski. Ma znaczenie gospodarcze, turystyczne, polityczne i przede wszystkim symboliczne. Gdy kolej działa dobrze, może być dobrą alternatywą dla samochodu i samolotu. Gdy co kilka lat wpada w długie remonty i objazdy, to pasażer po prostu traci zaufanie.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: Deutsche Bahn; Canva Pro

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
26.05.2026 18:45
Tagi: BerlinNiemcyPociągipolska
REKLAMA
Najnowsze
18:30
AI nie pozbawi ludzi masowo pracy. Twórca ChatGPT: pomyliłem się
Aktualizacja: 2026-05-26T18:30:56+02:00
18:25
Pad z PlayStation 5 w promocji. Za 200 zł zdecydowanie warto
Aktualizacja: 2026-05-26T18:25:22+02:00
16:50
Za Jowiszem odkryliśmy fabrykę planet. To może być nasza "stolica"
Aktualizacja: 2026-05-26T16:50:38+02:00
16:48
Logitech wymyślił myszkę z poduszką. Cudo, wygodniej się nie da
Aktualizacja: 2026-05-26T16:48:23+02:00
16:01
SpaceX pokazał rachunki grozy. Tyle kosztuje Starlink w strefie wojny "dla swoich"
Aktualizacja: 2026-05-26T16:01:01+02:00
15:53
Mova chce podbić polskie domy. Ma czym, to ich armia robotów i maszyn
Aktualizacja: 2026-05-26T15:53:07+02:00
15:49
mObywatel od kuchni. Rząd zdradza, które funkcje włączamy najczęściej
Aktualizacja: 2026-05-26T15:49:04+02:00
15:43
Kaucyjni baronowie trafią pod lupę fiskusa? Skarbówka odpowiada
Aktualizacja: 2026-05-26T15:43:26+02:00
15:41
Kolej testuje innowację. Jeśli zadziała, zakończy opóźnienia przez pogodę
Aktualizacja: 2026-05-26T15:41:29+02:00
15:33
Nowe Ferrari jest Samsungiem na kołach. Tylko znacznie droższym
Aktualizacja: 2026-05-26T15:33:30+02:00
14:36
007 First Light - recenzja. Bond uciera nosa Uncharted, ależ świetna gra
Aktualizacja: 2026-05-26T14:36:03+02:00
13:04
Dreame Matrix10 Pro - recenzja. Daję głowę, że takiego robota nie widziałeś
Aktualizacja: 2026-05-26T13:04:08+02:00
12:02
Potężna amerykańskie drony w drodze do Polski. Nasza armia będzie miała nowe oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T12:02:04+02:00
11:49
Nie działa eZUS. Problemy z logowaniem w całym kraju
Aktualizacja: 2026-05-26T11:49:54+02:00
11:48
Papież się odpalił. Cytuje Gandalfa i jedzie po AI
Aktualizacja: 2026-05-26T11:48:07+02:00
11:30
Usłyszała w Dino dziwną piosenkę. Ten trend mógł dotrzeć również do twojego sklepu
Aktualizacja: 2026-05-26T11:30:06+02:00
10:55
Zbierasz puszki na kaucję? Fiskus może uznać, że to zarobek
Aktualizacja: 2026-05-26T10:55:16+02:00
10:51
Rakiety Patriotów będą produkowane w Polsce? Amerykanie miękną
Aktualizacja: 2026-05-26T10:51:14+02:00
10:18
Nie podoba ci się nowe Ferrari Luce? I tak cię nie stać
Aktualizacja: 2026-05-26T10:18:10+02:00
9:36
Nie mogę teraz grać. Muszę naładować piłkę
Aktualizacja: 2026-05-26T09:36:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA