Pociąg stary, ceny współczesne. Tyle kosztuje retro wyprawa

PKP Intercity szykuje gratkę dla fanów kolei w postaci podróży historycznym składem. Ile kosztuje wejście do wagonu z lat 80. XX w.?

Adam Bednarek
Nieśpieszny to lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. – opisywał przewoźnik, zapowiadając podróże w stylu retro. Będzie klimatycznie i zgodnie z tytułem inicjatywy nieśpiesznie, by móc w "spokojnym rytmie" odkrywać kraj.

Wiemy już, że pierwsza podróż rozpocznie się 17 kwietnia – pociąg "Góral" wyjedzie ze stacji Warszawa Główna i pojedzie do Zakopanego. Powrót do stolicy zaplanowany jest na niedzielę, a w sobotę pociąg "Oscypek" zaliczy kurs w relacji Zakopane – Chabówka, jadąc tam i z powrotem.

PKP Intercity odsłoniło pierwsze karty, ale takich podróży po całym kraju w najbliższych tygodniach będzie więcej.

Ile taka wyprawa kosztuje? O cenach dowiadujemy się z udostępnionego regulaminu.

Nieśpieszny może być droższy od Pendolino

Wszystko zależeć będzie od dystansu. Do 50 km bilet w drugiej klasie kosztuje 49 zł, a w pierwszej – 79 zł. Wyprawa od 51 do 200 km wyceniona została na odpowiednio 99 i 129 zł. Przedział 401-500 km to koszt rzędu 159 i 189 zł. Najdroższe bilety (odległość 601-1000 km) kosztują 199 i 229 zł w zależności od klasy.

Sporo? W teorii tak, skoro np. Pendolino z Gdyni do Krakowa kosztuje w drugiej klasie 157 zł – 177 zł, w zależności od pory dnia.

Tyle że tutaj nie płaci się za dotarcie z punktu A do B w możliwie jak najszybszym czasie. Liczy się nie cel, a sama podróż. Wartości sentymentalne, klimat i nostalgie trudno wycenić, choć rzecz jasna często jest to okazja do podbicia stawki. W tym przypadku wydaje się, że PKP Intercity nie przesadziło – to w końcu atrakcja turystyczna, a samo przygotowanie składów swoje kosztowało.

Klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące ok. 200 miejsc siedzących w każdym kursie, zostały zrewitalizowane przez spółkę PKP Intercity Remtrak w zakładach w Idzikowicach i Warszawie. Udało się połączyć "historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży" – zapewnia przewoźnik.

Jak zauważono w sieci, inne historyczne przejazdy, na krótszych dystansach, potrafią kosztować więcej, a chętnych nie brakuje. Można podejrzewać, że i w tym przypadku zainteresowanie będzie duże.

Oprócz tego PKP Intercity podkreśla w regulaminie, że na przejazd pociągiem "Nieśpieszny" wydaje bilety normalne lub z ulgami ustawowymi (37%,51%, 78%, 95% lub 100%).

Sprzedaż rozpocznie się na 30 dni przed odjazdem. Ciekawe, czy i jak szybko wyprzedadzą się bilety.

Adam Bednarek
13.03.2026 15:30
