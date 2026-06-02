ASUS pokazał, jakie mają być nowe laptopy. Będzie cienko i mocno

Na targach Computex 2026 zaprezentowano masę nowych sprzętów, a ASUS jest jedną z firm, które gruntownie odświeżyły swoje portfolio. W ofercie firmy pojawiła się nawet nowa przenośna konsola do gier, czyli ROG XBOX Ally X20, ale nie ma wątpliwości, że to notebooki pozostają oczkiem w głowie tego producenta.

Laptopów w ofercie ASUS-a mamy przy tym dziesiątki z najróżniejszych serii - od budżetowych sprzętów biurowych aż po potężne maszyny dla graczy oraz twórców kreatywnych. Postanowiłem wybrać trzy robiące największe wrażenie modele z tych, którymi firma podczas targów Computex 2026 się chwaliła.

ASUS ProArt P16 i P14 z Nvidia RTX Spark - laptop dla profesjonalisty

Najciekawszymi z nowych sprzętów są bez dwóch zdań dwa laptopy z serii kierowanej do twórców multimedialnych, którymi są ASUS ProArt P16 i ASUS ProArt P14. Sercami tych urządzeń nie są chipy od takich firm jak AMD czy Intel, tylko nowiutki układ RTX Spark zaprojektowany przez markę Nvidia.

Nvidia RTX Spark to chip wykorzystujący architekturę ARM, który ma do dyspozycji 20 rdzeni CPU Nvidia GRACE oraz układ graficzny Nvidia Blackwell RTX z 6144 rdzeniami CUDA. Zapewnia on 1 petaflop mocy obliczeniowej podczas wykonywania obliczeń związanych z szeroko pojętą sztuczną inteligencją.

ASUS oczywiście odmienia AI przy okazji premiery laptopów z tym chipem przez wszystkie przypadki, ale o specyfikacji modeli ProArt P16 i ProArt P14 również się czegoś dowiedzieliśmy. Laptopy mogą mieć przy tym do 128 GB zunifikowanej pamięci współdzielonej przez CPU i GPU.

W obu zamontowano panele ASUS Lumina Pro OLED o rozdzielczościach odpowiednio 4K i 3K przy pokryciu 100 proc. DCI-P3, jasności w trybie HDR do 1600 nitów i odświeżaniu z dynamicznie zmieniającą się częstotliwością do 120 Hz. Do tego dochodzą porty USB-C, USB-A, HDMI 2.1, czytnik kart SD i moduł Wi-Fi 7.

A co z gabarytami tych sprzętów? ASUS ProArt P16 mierzy jedynie 12,9 mm grubości przy masie na poziomie 1,77 kg, podczas gdy ASUS ProArt P16 waży 1,48 kg i ma grubość 13,9 mm. W obu zainstalowano też autorskie oprogramowanie producenta w postaci ProArt Creator Hub, ASUS StoryCube i ASUS MuseTree.

ASUS ROG Strix G18 (2026) - laptop dla gracza

Podczas targów Computex firma świętuje 20-lecie marki ROG i z tej okazji zaprezentowała masę akcesoriów oraz, rzecz jasna, laptopy dla graczy. Najciekawszym z nich z mojej perspektywy jest ogromny i niezwykle potężny ASUS ROG Strix G18 (2026).

W tym przypadku do dyspozycji mamy topowy chip Intela, czyli Core Ultra 9 290HX (do 5.5 GHz, 36 MB Cache, 24 rdzenie/wątki) oraz układ graficzny Nvidia GeForce RTX 5060 z 8 GB GDDR7 podkręcony do 1610 MHz. NPU ma przy tym rozkręcać się do 13 TOPS-ów dzięki funkcji Intel AI Boost.

Wygenerowane przez tę maszynę gry wyświetlane są na aż 18-calowym panelu o rozdzielczości 2.5K (2560 na 1600 pikseli, proporcje 16:10) odświeżanym w aż 300 Hz. Czas reakcji tego eliminującego odbicia ekranu, który zapewnia pokrycie 100 proc. DCI-P3, wynosi zaledwie 3 ms.

W obudowie nie zabrakło przy tym miejsca na szereg portów, w tym HDMI 2.1 FRL, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x Ethernet i minijacka oraz diody Aura Sync. Za łączność odpowiada przy tym moduł Wi-Fi 7, a całość waży 3,2 kg, podczas gdy grubość tego laptopa to od 2,35 do 3,2 cm.

Co przy tym ciekawe, wraz z laptopem dostaniemy od ASUS-a również akcesoria. Producent podaje, że na wybranych rynkach notebook oferowany będzie w zestawie z dopasowanym do jego gabarytem plecakiem sygnowanym marką ROG oraz myszką do grania o nazwie ROG Impact.

ASUS Zenbook 14 UX3480 - laptop dla każdego

A co z osobami, które potrzebują kompaktowego laptopa do pracy biurowej? W tym segmencie uwagę przykuwa najbardziej model ASUS Zenbook 14 UX3480. Ten malutki laptop z systemem Windows 11 Home wyposażony został w metalową obudowę z klapą wykonaną z Ceraluminum, a waży jedynie 1,1 kg.

Za wydajność w modelu ASUS Zenbook 14 UX3480 odpowiada przy tym energooszczędny chip Snapdragon X z NPU zapewniającym do 45 TOPS-ów, a treści generowane przez ten sprzęt wyświetlane są na panelu typu OLED o proporcjach 16:10 zajmującym 88 proc. frontu urządzenia z kamerką obsługującą Windows Hello w wąskiej ramce.

A co z portami? Po prawej stronie znajdziemy USB-A do podłączania np. przewodowej myszki, a po lewej mamy do dyspozycji kolejno HDMI 2.1, 2x USB-C i minijacka. Do tego na pokładzie mamy Wi-Fi 6e oraz podświetlaną klawiaturę, a to wszystko w obudowie o grubości 1,39-1,69 cm.

Dużym wyróżnikiem tego modelu ma być przy tym czas pracy. ASUS szacuje, że na jednym ładowaniu Zenbook 14 UX3480 ma wytrzymywać ponad 21 godzin z dala od gniazdka (28 W TDP). Urządzenie dostępne jest przy tym w trzech wpadających w oko kolorach: różowym, niebieskim oraz beżowym.

Piotr Grabiec 02.06.2026 17:58

