Światłowód 1 Gb/s za 69 zł bez umowy. Oferta dla każdego zmienia układ sił

Światłowód 1 Gb za 69 zł bez umowy. Nowa oferta dla każdego przeorze układ sił w PolsceOperator wystartował ze świetną ofertą na internet domowy. Dzięki niej światłowód kosztuje tylko 69 zł/mies. i nie ma umowy na czas określony. Dla dobrej ceny nie trzeba już podpisywać paktu z diabłem.

Albert Żurek
nju światłowód nowy
Umowy z operatorami, szczególnie te korzystne cenowo, nierzadko wymagają spełnienia mnóstwa warunków. Dziś jednak firmy telekomunikacyjne coraz częściej stawiają na modele subskrypcyjne oraz takie, gdzie nie wymaga się kontraktu na 12, 24 czy 36 mies. Do niedawna była to głównie domena usług mobilnych, ale Orange wdraża też podobną możliwość w przypadku stacjonarnego internetu światłowodowego.

Światłowód nju od Orange za 69 zł/mies. bez umowy

Orange postanowił ulepszyć ofertę taniego światłowodu w nju. Do dotychczasowych pakietów z maksymalną prędkością 600 Mb/s dołącza jeszcze szybszy, nowy pakiet z internetem o prędkości do 1 Gb/s. Nowa oferta kosztuje 69 zł/mies. i jej największym wyróżnikiem pośród konkurencyjnych ofert jest umowa bezterminowa.

Nie ma tu bowiem zobowiązania na dwa lata, a więc można zrezygnować, kiedy tylko się chce – nawet po miesiącu, jeśli tylko oferta nie spodoba się nam lub nie spełni naszych oczekiwań. W cenie 69 zł/mies. operator zapewnia bezpłatny modem WiFi Orange Funbox 3.0. Jest to jeden z największych minusów oferty, ponieważ model 3.0 należy do tych starszych – to sprzęt dostępny w Orange od niemal dekady, który wspiera tylko WiFi 5.

Na szczęście w ofercie jest wsparcie dla ONT, czyli można skorzystać z własnego, bardziej zaawansowanego routera sieciowego w nowszej technologii WiFi 6 lub WiFi 7. Operator pozwala na skorzystanie z publicznego, zmiennego adresu IP i bazuje na infrastrukturze Orange oraz innych operatorów.

Ogromną zaletą jest wygoda. Użytkownik nju światłowodu może podpiąć własną kartę płatniczą, dzięki czemu rachunki będą opłacane automatycznie każdego miesiąca bez potrzeby wykonywania ręcznych przelewów lub płatności. Oczywiście można też skorzystać z klasycznych form płatności, takich jak BLIK.

Cena 69 zł/mies. obowiązuje w budynkach wielorodzinnych (bloki, kamienice). W przypadku budynków jednorodzinnych musimy liczyć się ze standardową dopłatą 20 zł/mies. Użytkownicy subskrypcji nju mogą natomiast liczyć na mały rabat – 3 zł/mies. W ofercie można też samodzielnie potwierdzić swoją tożsamość oraz zarządzać usługami z poziomu aplikacji mobilnej.

02.06.2026 16:11
