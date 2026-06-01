Orange wyrzuca plastik z oferty na kartę. eSIM w kilka minut

Ładowanie...

ESIM, czyli wirtualna karta SIM, to niezwykle wygodne rozwiązanie, o czym nie każdy wie. Zamiast wkładać do fizycznego slotu w smartfonie plastik z chipem, możemy aktywować na urządzeniu numer telefonu przez internet - bez konieczności wizyty w salonie operatora ani tym bardziej czekania na listonosza lub kuriera.

Ze względu na to, jak wygodny jest eSIM, sam korzystam od lat z oferty Orange Flex, gdzie wirtualne karty SIM generuję bezpośrednio w aplikacji. Co jednak z osobami, które chciałyby skorzystać z innej taryfy, w tym np. na kartę? W przypadku oferty typu prepaid w Orange od teraz również jest to niezwykle proste.

REKLAMA

Orange na kartę i eSIM w 2026

Pomarańczowy operator zaktualizował swoją ofertę prepaid, dzięki czemu startery Orange na kartę z kartą ESIM można zamówić bezpośrednio ze strony internetowej firmy. Nie trzeba jednak jechać do punktu ani czekać na wysyłkę fizycznego przedmiotu - numer przypisany do karty może być aktywowany w kilka minut.

Aby skorzystać z karty eSIM, trzeba mieć oczywiście telefon, który tego typu rozwiązanie obsługuje. Na szczęście od lat liczba urządzeń, które mają odpowiedni moduł, systematycznie rośnie; w przypadku dajmy na to iPhone’ów obsługa wirtualnych kart SIM pojawiła się już… w 2018 r.

REKLAMA

Oczywiście każdą kartę SIM, czyli zarówno fizyczną, jak i wirtualną, trzeba zarejestrować. W przypadku osób, które były lub są klientami Orange, zarejestrowaną kartę można kupić od razu - w przeciwnym razie SIM-a rejestrujemy w klasyczny sposób. A w jakiej formie otrzymujemy takiego ESIM-a?

Orange przesyła do klienta wiadomość e-mail z plikiem PDF, w którym znajdzie się kod do zeskanowania aparatem w telefonie (mamy na to 30 dni, a hasło przyjdzie na numer podany w zamówieniu). Po zeskanowaniu QR wystarczy wykonać instrukcje wyświetlanie na ekranie i po kilku minutach można cieszyć się aktywnym numerem.

Ile kosztują startery prepaid od Orange z eSIM?

Cena za starter Orange z eSIM na stronie www firmy wynosi 5 zł. Po zainstalowaniu wirtualnej karty SIM w telefonie w ramach tej oferty konto główne zasilone zostaje kwotą 5 zł, a do tego dostajemy 6 GB na start do wykorzystania oraz rok ważności konta. Orange zachęca też do aktywacji promocyjnego pakietu.

REKLAMA

Orange na kartę - cena startera prepaid z ESIM

Promocję o nazwie „Bez limitu za 0 zł na 30 dni + 825 GB” aktywuje się poprzez wysłanie SMS-a o treści START na nr 811. Dzięki temu otrzymamy nielimitowane rozmowy i wiadomości na miesiąc oraz 825 GB transferu, a po każdym odnowieniu za 35 zł otrzymacie kolejną paczkę 825 GB (czyli łącznie nawet 9900 GB przez rok).

Czytaj też: Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty

REKLAMA

A co z kartą SIM z internetem na wakacje?

Orange zapewnia dziś obsługę eSIM zarówno w abonamencie, jak i taryfach prepaid oraz ofercie Orange Flex, ale oprócz tego operator przygotował rozwiązanie o nazwie Orange Flex Travel. To osobna aplikacja, w której możemy wygenerować nie główną, a dodatkową wirtualną kartę SIM. Ta nie ma swojego numeru do połączeń i wiadomości, ale zapewni nam w rakach atrakcyjnych pakietów dodatkowy internet mobilny w innych krajach, co może się przydać w trakcie wakacji.

REKLAMA

Piotr Grabiec 01.06.2026 17:32

Ładowanie...

REKLAMA