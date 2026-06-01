REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Nad USA wybuchł meteor. Eksplodował z siłą 300 ton

U wybrzeży Massachusetts w USA eksplodował meteor. Huk była tak głośny, że słychać go było w odległości setek kilometrów.

Bogdan Stech
U wybrzeży Massachusetts w USA eksplodował meteor. Huk była tak głośny, że słychać go było w odległości setek kilometrów.
REKLAMA

Eksplozję miała miejsce w środku dnia o godz. 14:11 czasu lokalnego. Dźwięk dochodził z miejsca na morzu, gdzie rozpadł się meteor. Świadkowie opisali go jako głęboki grzmot, po którym nastąpił głośniejszy huk. Ludzie relacjonowali, że budził on lęk, przestraszył zwierzęta, wprawił w drżenie szyby, a nawet zatrząsł niektórymi domami. Sam meteor wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie.

WJAR, stacja telewizyjna w Providence w stanie Rhode Island w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała ze świadkami zdarzenia. Bob Todt jechał samochodem przez Fort Plain w stanie Nowy Jork, gdy zauważył coś dziwnego na horyzoncie - płonący obiekt przecinający niebo.

REKLAMA

Wychodziliśmy ze ślubu mojej córki i kiedy jechaliśmy, zobaczyłem tę smugę – powiedział Todt. Oczywiście człowiek myśli sobie: Czy ja naprawdę to widziałem?

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Szokująca prędkość meteorytu

Naukowcy NASA przeanalizowali dane z sieci detekcyjnych śledzących obiekty wchodzące w atmosferę. Ustalili, że energia uwolniona podczas fragmentacji meteorytu odpowiadała sile około 300 t trotylu. Pomiar ten odzwierciedla szybką przemianę energii kinetycznej obiektu w ciepło, światło i dźwięk podczas rozpadu.

REKLAMA

NASA szacuje, że meteoryt wszedł w atmosferę Ziemi z szokującą prędkością około 120 000 km/h.

Meteor rozpadł się najprawdopodobniej na wysokości 64 km nad północno-wschodnim Massachusetts i południowo-wschodnim New Hampshire. Energia uwolniona podczas rozpadu jest szacowana na około 300 t trotylu, co tłumaczy głośny hałas – podała NASA.

REKLAMA

To nie były kosmiczne śmieci

Rzecznik NASA poinformował, że kula ognia nie jest związana z żadnym aktualnie aktywnym rojem meteorów, i że jest to obiekt naturalny, a nie kosmiczne śmieci lub satelita ponownie wchodzący w atmosferę.

Huk to sprężanie powietrza poruszającego się z dużą prędkością, wytwarzającego fale ciśnienia, a czasami słychać też, jak sam kamień rozpada się na kawałki pod wpływem sił, którym podlega – powiedziała Shauna Edson, edukatorka astronomii w Smithsonian National Space and Air Museum, w wywiadzie dla stacji WBZ-TV.

Szczątki meteoru spadły na środek zatoki Cape Cod. Wstępne raporty nie odnotowały żadnych szkód materialnych ani obrażeń. Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (AMS) poinformowało, że meteor miał metr szerokości.

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
01.06.2026 15:30
Tagi: MeteoryMeteorytyNASA
REKLAMA
Najnowsze
15:23
Soundcore Liberty 5 Pro Max - test. Pierwsze słuchawki z lokalnym AI
Aktualizacja: 2026-06-01T15:23:08+02:00
13:58
Flixbus rusza na Hel. Szatańską linią
Aktualizacja: 2026-06-01T13:58:03+02:00
13:22
Wojsko wykłada miliardy na system spowalniania wroga. Tarcza Wschód rośnie w siłę
Aktualizacja: 2026-06-01T13:22:49+02:00
13:18
iOS 27 rozczaruje. Poczekasz do następnego roku i się zdziwisz
Aktualizacja: 2026-06-01T13:18:05+02:00
12:45
Samsung schłodzi telefon jak samochód. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-06-01T12:45:27+02:00
12:00
Polacy sami zlikwidowali abonament RTV. Po prostu nie płacą
Aktualizacja: 2026-06-01T12:00:44+02:00
11:49
Nowa marka akcesoriów już w Polsce. YAXO jest tanie i solidne
Aktualizacja: 2026-06-01T11:49:03+02:00
11:40
Przejmowanie kont Instagrama nigdy nie było tak proste. "Totalna kompromitacja"
Aktualizacja: 2026-06-01T11:40:23+02:00
10:09
Były polski piłkarz inwestuje w drony dla wojska. Mają chronić polskie niebo
Aktualizacja: 2026-06-01T10:09:45+02:00
9:32
Dadzą ludziom wisiorki. Żeby ich przyspawać do botów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:32:13+02:00
9:04
Legenda AMD powraca. Chcę ten procesor
Aktualizacja: 2026-06-01T09:04:11+02:00
8:04
Apple Watch był potężnym sukcesem. Apple zamierza go powtórzyć nowym produktem
Aktualizacja: 2026-06-01T08:04:05+02:00
8:00
Laptopy dostaną mocnego kopa. Nvidia przemeblowuje rynek
Aktualizacja: 2026-06-01T08:00:11+02:00
7:00
Rząd bierze się za strony 18+. Szykuje się blokada wielu z nich
Aktualizacja: 2026-06-01T07:00:00+02:00
6:30
Kupiłem walizkę InPostu, która ma ograć Ryanaira. Czy warto wydać 320 zł?
Aktualizacja: 2026-06-01T06:30:46+02:00
6:15
Nvidia stawia na jedną kartę. Odkręca kurek z kasą
Aktualizacja: 2026-06-01T06:15:00+02:00
6:10
Antarktyda złamała ważną klimatyczną zasadę. Dziwnie się ogrzewa
Aktualizacja: 2026-06-01T06:10:00+02:00
6:05
Odcięty kawałek ogórka morskiego odmówił śmierci. "Prawdziwe zombie"
Aktualizacja: 2026-06-01T06:05:00+02:00
6:00
Plastik sam napędza własny recykling. Znaleźli sprytny trik
Aktualizacja: 2026-06-01T06:00:00+02:00
16:20
Wielka tarcza utknęła pod ziemią. Kombinują, jak się do niej dostać 
Aktualizacja: 2026-05-31T16:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA