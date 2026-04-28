Niesamowite znalezisko pod Łodzią. Z nieba spadło 3 kg kosmicznego żelaza

Wieczorem 17 kwietnia 2026 r. niebo nad zachodnią i centralną Polską rozbłysło niezwykłym światłem. O godzinie 20:53:59 przez atmosferę przemknął jasny bolid, który przyciągnął uwagę setek świadków. Zjawisko zostało zarejestrowane przez kamery ogólnopolskiej sieci bolidowej Skytinel, a także przez specjalistyczne instrumenty badawcze. Już kilka godzin po zdarzeniu naukowcy byli w stanie odtworzyć trajektorię obiektu i wskazać obszar potencjalnego upadku.

To, co początkowo było tylko widowiskowym zjawiskiem astronomicznym, szybko przerodziło się w precyzyjną operację badawczą i wielkie poszukiwania. Analiza danych z wielu stacji obserwacyjnych pozwoliła ustalić nie tylko tor lotu, ale także wcześniejszą orbitę meteoroidu, zanim wszedł w atmosferę Ziemi.

Meteoryt został odnaleziony pięć dni po spadku. W obserwacjach zjawiska, poszukiwaniach terenowych oraz wstępnej weryfikacji znaleziska brał udział prof. Szymon Kozłowski, astronom z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Zastępca Dyrektora OA UW oraz specjalista w dziedzinie meteorytyki.

Bolid zarejestrowany przez stację SN45 w Niedźwiadach.

Pierwsi poszukiwacze, członkowie sieci bolidowej Skytinel, zjawili się w wyliczonym obszarze w sobotę, 18 kwietnia 2026 r. Przeprowadzili oni rekonesans, który wskazywał na to, że teren jest dogodny do poszukiwań, część pól nie była jeszcze zasiana, a gospodarze wyrazili zgodę na przejście przez pola.

Technologia, drony i czeski trop. Tak szuka się igły w stogu siana

Wytypowanie obszaru to jedno, ale fizyczne odnalezienie kosmicznej skały na rozległych polach to zupełnie inna bajka. Pierwszy rekonesans przeprowadzono już dzień po spadku. W niedzielę, 19 kwietnia, w teren ruszyła prawdziwa armia, aż 26 osób uzbrojonych w drony i wykrywacze metali.

W akcji uczestniczył między innymi prof. Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo sprzyjających warunków i zgody rolników na przeczesywanie niezasianych jeszcze pól, weekendowe poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Ziemia uparcie milczała.

Poszukiwania meteorytu na polu pod Łodzią. Fot. Obserwatorium Astronomiczne UW

Wtedy do gry weszła międzynarodowa współpraca i analityczny majstersztyk. Mateusz Żmija, koordynujący działania sieci Skytinel, zwrócił się o pomoc do ekspertów z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk. Nasi południowi sąsiedzi dysponują potężnym narzędziem, specjalistycznymi radiometrami rejestrującymi krzywą blasku bolidu z zawrotną częstotliwością 5000 Hz.

Dzięki danym dynamicznym Czesi wyliczyli, że na ziemię musiał spaść tylko jeden, konkretny okaz o masie około 2,7 kg. Ta kluczowa informacja pozwoliła na nowo odpalić symulacje komputerowe. Obszar poszukiwań skurczył się do minimum, prostokąta o wymiarach zaledwie 300 na 200 m.

Poszukiwania jak z filmu

Z nowymi koordynatami w ręku, 22 kwietnia na miejsce powróciła mniejsza ekipa. Byli wśród nich Anna i Paweł Walczakowie. To oni dokonali historycznego odkrycia, zauważając w ziemi charakterystyczny otwór. Kosmiczny wędrowiec wbił się w grunt na głębokość około 40 cm. Po wydobyciu okazało się, że symulacje były obłędnie wręcz precyzyjne. Znalezisko ważyło dokładnie 2,9 kg i leżało w samym sercu zawężonego obszaru spadku.

Prof. Szymon Kozłowski prezentuje nowy meteoryt. Fot. Obserwatorium Astronomiczne UW

Zjawiskowy meteoryt przypomina swoim kształtem trójkątną tarczę o wymiarach 14,5 na 11,5 na 6,5 cm. Ustabilizował on swoją pozycję w trakcie przedzierania się przez atmosferę, dzięki czemu zyskał unikalny wygląd. Cały pokryty jest ciemną skorupą obtopieniową oraz intrygującymi liniami zastygłej materii, które są fizycznym dowodem na piekielne temperatury, jakim musiał sprostać tuż przed lądowaniem.

Kosmiczna bryła z wnętrza planetoidy

W trakcie przejścia przez atmosferę ziemską powierzchnia tej kosmicznej bryły topiła się, a gorąca materia spływała po niej w postaci strużek metalu. Zastygły one, gdy meteoryt wystarczająco wyhamował w atmosferze. W niektórych obszarach na jego powierzchni widzimy charakterystyczne dołki, tzw. regmaglipty, które są jedną ze znanych cech powierzchni meteorytów. W dwóch miejscach dopatrzyłem się wąskich, równoległych lub przecinających się pasków metalu – zapewne kryształów stopu żelazo‑niklowego, czyli kamacytu. Według mnie mamy zatem do czynienia z meteorytem żelaznym – oktaedrytem. Takie struktury jednoznacznie wskazują na pozaziemskie pochodzenie okazu, gdyż kryształy te rosną przez miliony lat tylko i wyłącznie we wnętrzu planetoid. Oczywiście meteoryt musi zostać poddany szczegółowym badaniom, aby dokładnie ustalić jego typ i pochodzenie – powiedział prof. Kozłowski, specjalista meteorytyki.

Sieć bolidowa Skytinel rozpoczęła konsultacje w sprawie badań znalezionego meteorytu z zaprzyjaźnionymi jednostkami naukowymi. W przypadku meteorytów znalezionych krótko po spadku kluczowe są pomiary krótko żyjących izotopów promieniotwórczych.

Po zakończeniu pomiarów, które potrwają kilka tygodni, rozpocznie się proces szczegółowego badania składu meteorytu oraz jego oficjalna klasyfikacja. Znaleziony meteoryt ma przede wszystkim wartość naukową, o czym doskonale zdają sobie sprawę jego znalazcy.

Zadeklarowali oni przekazanie wymaganej próbki do klasyfikacji, a także chęć eksponowania meteorytu na wystawach muzealnych, dzięki czemu nie tylko przyczyni się on do rozwoju polskiej nauki, ale również będzie pełnił funkcję edukacyjną.

Warto również przypomnieć, że w 2025 r., na podstawie obserwacji i analiz prowadzonych w ramach sieci bolidowej Skytinel, odnaleziono na terenie Polski dwa inne meteoryty: Drelów oraz Poświętno.

Główna ilustracja: Zdjęcie nowego polskiego meteorytu. Na powierzchni widoczne są zastygnięte strużki materii. Fot. Obserwatorium Astronomiczne UW

Bogdan Stech 28.04.2026 12:14

