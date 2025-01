Przed ich domem spadł meteoryt. Wszystko się nagrało, dźwięk też

Choć mogłoby się wydawać, że uderzenie meteorytu to wydarzenie na miarę wygranej na loterii (lub pecha stulecia), rzeczywistość jest nieco bardziej złożona. Szacuje się, że każdego dnia do atmosfery Ziemi trafia około 25 mln meteoroidów, mikrometeoroidów i innych kosmicznych śmieci co sprawia, że codziennie do atmosfery dostaje się około od 100 do 1000 t materiału kosmicznego.