To ten kamień rozświetlił niebo nad Europą. Znaleźli go wolontariusze

Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec historii tej kosmicznej skały, która zapewne od milionów lat krążyła wokół Słońca w przestrzeni międzyplanetarnej zanim postanowiła zakończyć swój lot na Ziemi. Okazuje się bowiem, że część obiektu jednak przetrwała gorący i burzliwy lot przez ziemską atmosferę i dotarła do powierzchni naszej planety. Co więcej, bazując na licznych obserwacjach i zdjęciach wykonanych z przelotu, grupa śmiałków postanowiła oszacować miejsce upadku, a następnie odnaleźć szczątki kamienia.