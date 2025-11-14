Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank

Ładowanie...

Red Dead Redemption to jeden z najważniejszych tytułów w historii gier wideo, stworzony przez Rockstar Games. Produkcja jest epickim westernem z otwartym światem, który opowiada losy Johna Marstona, byłego przestępcy zmuszonego przez agentów rządowych do wytropienia dawnych członków swojego gangu.

Gra zadebiutowała w maju 2010 r., pierwotnie wyłącznie na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360, momentalnie zdobywając status kultowej dzięki dojrzałej fabule, niesamowitej atmosferze i rewolucyjnemu jak na tamte czasy światu.

Mimo gigantycznego sukcesu, gra przez lata słynęła z jednego poważnego braku – oficjalnej wersji na komputery osobiste. Gracze PC musieli czekać ponad czternaście lat, aż do końcówki 2024 r., aby Rockstar w końcu przeniósł przygody Marstona na tę platformę. Wcześniej jedynymi sposobami na zagranie w RDR na PC były emulatory lub usługi grania w chmurze, co przez dekadę budowało frustrację i legendę wokół brakującego portu.

W międzyczasie na rynku gier, szczególnie mobilnych, pojawił się nowy, potężny gracz: Netflix. Gigant streamingu wideo przyjął agresywną strategię „dajemy wam to, w co chcecie grać”, budując swoje portfolio gier dostępnych w ramach standardowego abonamentu. Najgłośniejszym ruchem było udostępnienie klasycznej trylogii Grand Theft Auto, co pokazało, że Netflix nie boi się sięgać po największe marki w branży.

Red Dead Redemption 1: Android i iOS dostaną swoje wersje

Teraz Rockstar idzie za ciosem. W najnowszym komunikacie studio ogłosiło, że Red Dead Redemption wraz z dodatkiem Undead Nightmare trafi na platformy nowej generacji oraz urządzenia mobilne już 2 grudnia 2025 r.

Kluczowym elementem tej premiery jest debiut na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. Gra otrzyma specjalne, dostosowane do ekranów dotykowych opcje sterowania.

Co najważniejsze, tytuł od dnia premiery (2 grudnia) będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich abonententów serwisu Netflix, kontynuując udaną współpracę Rockstara z platformą streamingową.

Posiadacze konsol stacjonarnych również mają na co czekać. Wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S otrzymają znaczące ulepszenia. Rockstar obiecuje płynną rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę, obsługę HDR, rozdzielczość sięgającą 4K oraz ogólną poprawę jakości obrazu, co pozwoli cieszyć się przygodą Johna Marstona w najlepszej możliwej oprawie.

Studio poświęciło też uwagę nadchodzącej konsoli Nintendo Switch 2. Ta wersja ma w pełni wykorzystywać możliwości nowego sprzętu, oferując nie tylko 60 klatek na sekundę i wysoką rozdzielczość, ale także wsparcie dla technologii DLSS, HDR oraz, co ciekawe, sterowanie za pomocą myszy.

To w co, poza 15-letnią grą, możesz teraz zagrać?

Darmowa aktualizacja z PS4, Xboków i Switcha

Ważną informacją dla obecnych graczy jest polityka darmowych aktualizacji. Posiadacze gry na PS4, Nintendo Switch oraz cyfrowej wersji we wstecznej kompatybilności na Xbox One będą mogli bezpłatnie zaktualizować grę do nowych wersji. Co więcej, możliwy będzie transfer zapisanych stanów gry – zarówno z PS4 na PS5, jak i z oryginalnego Switcha na Switch 2.

Nowe wersje konsolowe, stworzone we współpracy ze studiami Double Eleven i Cast Iron Games, trafią także do innych usług abonamentowych. Od 2 grudnia Red Dead Redemption będzie dostępne w bibliotece gier GTA+ oraz w katalogu gier PlayStation Plus.

Oliwier Nytko 14.11.2025 07:29

