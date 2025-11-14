REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Walczą o drugą elektrownię jądrową w Polsce. "Wybór między mamą a tatą"

Niedługo rząd będzie musiał stwierdzić, czy bardziej kocha mamę, czy tatę. Druga elektrownia jądrowa w Polsce stanąć ma albo w Bełchatowie, albo w Koninie.

Adam Bednarek
gdzie stanie elektrownia jadrowa
REKLAMA

W konferencji "Atom w Koninie" uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele firm budujących elektrownie jądrowe, samorządowcy czy przedsiębiorcy. Jak sama nazwa spotkania wskazuje, uczestnicy starali się podkreślić, że druga polska elektrownia jądrowa powinna stanąć nie w Bełchatowie, a właśnie w Wielkopolsce.

REKLAMA

Niech nie wygra ten, kto głośniej krzyczy

– Cały czas wierzę, że żyję w kraju, w którym nie ten ma rację, kto najgłośniej krzyczy, tylko ten, kto ma naprawdę rzetelne i mocne argumenty – i to one zdecydują o tym, gdzie zostanie zlokalizowana elektrownia atomowa. Mam nadzieję, że w Wielkopolsce. Ale jeśli te racjonalne argumenty przemówią na rzecz innej lokalizacji, to będziemy musieli się z tym pogodzić – zapewnia stojący na czele sztabu promującego "Atom w Koninie" marszałek Marek Woźniak.

Współgospodarz konferencji poseł Tomasz Piotr Nowak przytoczył wyniki badań geologicznych, hydrologicznych, sejsmologicznych, które prowadzone są od trzech lat. Wynika z nich, że Konin gotowy jest do budowy "w najbliższym czasie, co dla niedoborów w polskim systemie energetycznym jest bardzo ważne".

Wydawać by się mogło, że w ostatnim czasie na lekkie prowadzenie wysunął się Bełchatów

W październiku premier Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego zasugerował, że to właśnie Bełchatów jest numerem jeden na liście potencjalnych lokalizacji drugiej polskiej elektrowni atomowej.

- Jeśli zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy – obiecywał szef rządu, dodając, że rząd kończy analizy w tej sprawie.

W Koninie ministra Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska precyzowała jednak, że o podjęciu decyzji decydować będą suche fakty.

Tylko obiektywne dane i analizy wpłyną na decyzję, którą podejmie Rada Ministrów. Politycy nie mogą decydować o tym, gdzie tak ważne jednostki powstają. My zabezpieczamy cały sektor, stabilność systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju - zapewniła.

Szefowa resortu przyznała również, że Konin ma doskonałą infrastrukturę energetyczną, zgodę społeczną i zasoby ludzkie, które warto wykorzystywać w procesie transformacji, co… "stanowi o przewadze lokalizacji konińskiej". Dodajmy jednak, że podobną gotowość od miesięcy deklaruje się w Bełchatowie. Są i warunki, i ochota mieszkańców oraz lokalnych polityków.

Sama Hennig-Kloska, cytowana przez "Portal Samorządowy", mówi, że wybór pomiędzy Bełchatowem a Koninem jest jak wskazanie swoich ulubionych świąt. To niełatwe, bo i Boże Narodzenie, i Wielkanoc mają swoje zalety. W końcu jednak trzeba będzie wskazać, kogo kocha się bardziej – wykorzystując porównanie do innej niełatwej, wręcz niemożliwej do podjęcia decyzji.

A może i nie?

- Jeżeli by się okazało, że obie lokalizacje są tak fantastyczne i energetyka jądrowa w tych miejscach ma zastosowanie to nie wykluczałbym, że energetyka jądrowa powstanie i tutaj, i tutaj – stwierdził Wojciech Wrochna, wiceminister w resorcie energii, cytowany przez portal lm.pl.

Czynnikiem decydującym może być woda i to, kto będzie miał jej więcej

Przedstawiciele stowarzyszeń Eko-Unia oraz Fundacji Mission Possible domagali się niedawno, aby dyskusja dotycząca przyszłości polskiego atomu dotyczyła przede wszystkim pytania, czy "Polsce wystarczy wody, by ten projekt w ogóle mógł się powieść".

- Polska już dziś należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w Europie. Coraz częstsze susze i zmiany klimatu pogłębiają kryzys, którego konsekwencje odczuwają rolnicy, samorządy i mieszkańcy. Plany budowy elektrowni jądrowych w Bełchatowie, Koninie i Choczewie – miejscach, gdzie problem braku wody jest szczególnie widoczny – mogą więc pogłębić istniejące ryzyka – stwierdził Kuba Gogolewski, dyrektor programowy Fundacji Mission Possible.

Zdaniem niektórych naukowców szczególnie w Bełchatowie powinien być to argument na nie. W Koninie miałoby być pod tym względem lepiej. Osoby skłaniające się za bełchatowską lokalizacją przekonują, że wody z wyrobiska kopalnianego oraz z ujęć Warty i Pilicy wystarczy. Ma być jej nawet dwukrotnie więcej niż jest potrzebne w razie ewentualnej awarii.

REKLAMA

W Koninie temat wody poruszony został podczas konferencji. Poseł Nowak zapewniał, że w regionie są optymistycznie nastawieni "jeśli chodzi o ilość wody". Nawet analiza zmian klimatu przy negatywnym scenariuszu nie wskazywała na ewentualne problemy. Wskazano na jeziora, Wartę czy Kanał Ślesiński.

Kiedy zapadnie decyzja? Ze słów posła Nowaka wynika, że wszystko stanie się jasne do 2027 r. Póki co – analizy trwają.  

REKLAMA
Adam Bednarek
14.11.2025 09:45
Tagi: Elektrownia atomowaEnergetykaEnergia jądrowa
Najnowsze
7:59
ChatGPT jak Messenger. Od teraz bzdur nie będziesz generować samotnie
Aktualizacja: 2025-11-14T07:59:21+01:00
7:42
Tesla idzie w Apple’a. Pikująca sprzedaż złamała Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-14T07:42:15+01:00
7:29
Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank
Aktualizacja: 2025-11-14T07:29:35+01:00
6:31
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala
Aktualizacja: 2025-11-14T06:31:33+01:00
6:30
Stworzyli silnik, który działa bez paliwa. "Wystarczy zimno kosmosu"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:45+01:00
6:30
Na Marsie odkryto jaskinie, które stworzyła woda. To przełom
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:06+01:00
6:21
Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-14T06:21:00+01:00
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA