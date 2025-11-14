REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Tesla idzie w Apple’a. Pikująca sprzedaż złamała Elona Muska

Elon Musk przez lata uparcie odmawiał kierowcom Tesli dostępu do Apple CarPlay. Wygląda na to, że spadająca sprzedaż i rosnąca konkurencja w końcu złamały ten opór.

Oliwier Nytko
Tesla idzie w Apple’a, ale nie w Androida 
REKLAMA

Elon Musk bywa niewiarygodnie uparty, przynajmniej jeśli chodzi o strategię biznesową. Od lat konsekwentnie pokazywał, że nie po drodze mu z gigantami pokroju Apple czy Google, przynajmniej jeśli chodzi o oprogramowanie w jego Teslach. Zamiast integrować systemy, których domagali się użytkownicy, Musk wolał pełną kontrolę nad doświadczeniem kierowcy.

Sercem każdej Tesli jest jej autorski system operacyjny. To potężne oprogramowanie, zarządzane z centralnego, pionowego (a w nowszych modelach poziomego) ekranu, który kontroluje niemal wszystko – od nawigacji, przez media, po ustawienia klimatyzacji i dynamiki jazdy. System oferuje własne mapy, zintegrowane Spotify (choć wymagające subskrypcji Tesli) oraz dostęp do Netfliksa czy gier, ale tylko na postoju.

REKLAMA

Tym, czego notorycznie brakowało, była właśnie integracja z Apple CarPlay i Android Auto. Musk wielokrotnie argumentował, że jego własne oprogramowanie jest lepsze, bezpieczniejsze i głębiej zintegrowane z pojazdem. Wygląda jednak na to, że nawet on musiał w końcu zweryfikować swoje podejście, prawdopodobnie pod presją rynku i słabnących wyników sprzedaży.

Tesla testuje CarPlay

Według najnowszych doniesień Bloomberga, Tesla, jeden z najbardziej zagorzałych przeciwników CarPlay, może w końcu skapitulować. Firma rzekomo rozpoczęła wewnętrzne testy popularnego systemu Apple. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, integracja mogłaby trafić do pojazdów w nadchodzących miesiącach, choć oczywiście w przypadku Tesli nigdy nic nie jest pewne aż do oficjalnego wdrożenia.

yanosik apple carplay

Nie będzie to jednak pełne przejęcie kontroli nad systemem, jakiego życzyłby sobie Apple. Zamiast zastępować natywny interfejs Tesli, CarPlay ma działać raczej jak aplikacja uruchamiana w osobnym oknie na dużym ekranie. Użytkownik mógłby więc korzystać z aplikacji iPhone'a, jednocześnie mając dostęp do kluczowych funkcji pojazdu zarządzanych przez oprogramowanie Tesli. Czyli nawet nie tyle, na ile pozwala Volvo w systemie opartym o Android Automotive, gdzie CarPlay gości na pełnym ekranie.

Raporty wskazują, że Tesla planuje wdrożyć jedynie podstawową wersję CarPlay. Oznacza to brak wsparcia dla nowej, bardziej immersyjnej wersji, nazywanej CarPlay Ultra. Ten nowy standard pozwala systemowi Apple przejąć kontrolę nad dodatkowymi ekranami (jak cyfrowe zegary) i integrować się z podstawowymi funkcjami auta, jak klimatyzacja. Na to w Tesli nie ma co liczyć.

Co tam jeszcze dzieje się w świecie Apple'a?

Dlaczego teraz?

Nagła zmiana stanowiska, choć zaskakującą, ma dużo biznesowego sensu. Dla wielu nabywców nowych samochodów brak CarPlay lub Android Auto jest czynnikiem absolutnie dyskwalifikującym pojazd. W obliczu spadającego popytu i rosnącej konkurencji na rynku EV, Tesla może szukać sposobów na ponowne przyciągnięcie klientów, dla których ekosystem smartfona jest ważniejszy niż wizja megalomana Muska.

Nieco ironiczna sytuacja, czyż nie? Tesla przez lata tak mocno obstawała przy swoim autorskim oprogramowaniu, że zainspirowała innych producentów (jak General Motors czy Rivian) do pójścia tą samą drogą i ogłoszenia rezygnacji ze wsparcia Apple i Google. Teraz, gdy oni zaczęli realizować ten plan, Tesla rozważa wykonanie zwrotu o 180 stopni.

Warto zaznaczyć, że doniesienia Bloomberga na razie milczą na temat Android Auto. Skupiają się wyłącznie na testach rozwiązania Apple. Biorąc jednak pod uwagę tę zmianę frontu, wydaje się możliwe, że jeśli drzwi zostaną otwarte dla iPhone'ów, użytkownicy Androida również mogą mieć powody do ostrożnego optymizmu.

REKLAMA

Grunt pali się pod nogami

Z jednej strony, taka wolta wyraźnie pokazuje, że Elonowi Piżmo zaczyna palić się grunt pod nogami. Spadająca sprzedaż i coraz mocniejsza konkurencja (szczególnie z Chin) wymuszają ruchy, którym wcześniej był tak ideologicznie przeciwny. To sygnał, że czasy absolutnej dominacji i dyktowania warunków na rynku EV powoli się kończą.

Z drugiej strony, niezależnie od motywacji Muska, to potencjalnie świetna wiadomość dla obecnych i przyszłych posiadaczy Tesli. Daje im wybór. Jeśli integracja faktycznie dojdzie do skutku, kierowcy wreszcie otrzymają funkcję, o którą prosili od lat, i będą mogli wygodnie korzystać z map czy muzyki ze swojego telefonu na centralnym ekranie auta.

REKLAMA
Oliwier Nytko
14.11.2025 07:42
Tagi: Tesla
Najnowsze
7:29
Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank
Aktualizacja: 2025-11-14T07:29:35+01:00
6:31
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala
Aktualizacja: 2025-11-14T06:31:33+01:00
6:30
Stworzyli silnik, który działa bez paliwa. "Wystarczy zimno kosmosu"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:45+01:00
6:30
Na Marsie odkryto jaskinie, które stworzyła woda. To przełom
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:06+01:00
6:21
Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-14T06:21:00+01:00
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA