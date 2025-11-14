REKLAMA
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala

Na wzgórzu w prowincji Guangdong w Chinach znaleziono potężny krater Jinlin. To nie jest byle dziura w ziemi. To gigantyczna blizna o średnicy 900 m, która powstała całkiem niedawno i jest zachowana w niemal idealnym stanie.

Bogdan Stech
W czasopiśmie Matter and Radiation at Extremes naukowcy z Szanghaju i Kantonu w Chinach donoszą o odkryciu olbrzymiego krateru Jinlin, struktury uderzeniowej położonej na zboczu wzgórza i zachowanej w grubej granitowej skorupie.

Na świecie zidentyfikowano dotąd tylko około 200 potwierdzonych kraterów uderzeniowych. Znalezienie nowego to zawsze wielka sprawa. Ale Jinlin to coś specjalnego. Uwagę zwraca przede wszystkim rozmiar. Jego średnica to 900 m. To tak, jakby ustawić obok siebie prawie cztery Pałace Kultury i Nauki w Warszawie.

Co jednak najważniejsze, krater jest absurdalnie młody w skali geologicznej. Naukowcy, mierząc erozję okolicznych skał, szacują, że powstał w holocenie. To nasza obecna epoka, która zaczęła się po ostatniej epoce lodowcowej, jakieś 11 700 lat temu. To oznacza, że gdy ten obiekt uderzał w Ziemię, nasi przodkowie budowali już pierwsze stałe osady.

Dotychczasowy rekordzista z tej epoki, rosyjski krater Macha, ma zaledwie 300 m średnicy. Jinlin jest trzy razy większy.

To odkrycie pokazuje, że skala uderzeń małych obiektów pozaziemskich w Ziemię w holocenie była o wiele większa, niż dotychczas sądzono – powiedział autor badania Ming Chen.

W tym przypadku „mały” oznacza obiekt, który był meteorytem, ​​a nie kometą (kometa pozostawiłaby krater o szerokości co najmniej 10 km). Zespół naukowców nie ustalił jednak jeszcze, czy meteoryt był wykonany z żelaza, czy kamienia, nie znają też jeszcze rozmiarów obiektu.

Skała zachowała krater

Najbardziej zdumiewające jest jednak to, jak ten krater jest zachowany. Guangdong w Chinach to nie pustynia. To rejon monsunowy, znany z potężnych ulew i ekstremalnej wilgotności. W takich warunkach erozja działa błyskawicznie. Każda blizna na powierzchni Ziemi powinna zostać szybko zmyta i zatarta.

A jednak Jinlin przetrwał. Jak? Okazuje się, że powstał w wyjątkowym miejscu, na wzgórzu, w grubej, granitowej skorupie. Te twarde skały zadziałały jak pancerz, chroniąc unikalną strukturę uderzenia przed zniszczeniem przez tysiące lat. To prawdziwa geologiczna kapsuła czasu.

To mógł być tylko meteoryt

W warstwach granitu, które pomagają chronić i zachować strukturę uderzeniową krateru, naukowcy znaleźli wiele fragmentów kwarcu o unikalnych mikrocechach, zwanych deformacjami planarnymi, które geolodzy wykorzystują jako dowód na istnienie pewnego rodzaju uderzeń.

Na Ziemi powstawanie płaskich deformacji kwarcu następuje wyłącznie w wyniku intensywnych fal uderzeniowych generowanych przez zderzenia z ciałami niebieskimi, a ciśnienie formowania waha się od 10 do 35 gigapaskali, co stanowi efekt wstrząsu, którego nie może wywołać żaden proces geologiczny na samej Ziemi – powiedział Chen.

Powszechnie uważa się, że w całej historii Ziemi, każdy punkt na jej powierzchni miał mniej więcej takie samo prawdopodobieństwo uderzenia przez obiekt pozaziemski. Jednak różnice geologiczne sprawiły, że historyczne ślady tych uderzeń ulegały erozji w różnym tempie, a niektóre z nich całkowicie zanikły. To sprawia, że ​​odkrycie krateru Jinlin jest szczególnie znaczące.

14.11.2025 06:31
